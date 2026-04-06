"Bitti" denildikten sonra... Suudi bir medya mensubu, yeni bir hareketiyle Salah'ı şaşırttı

Salah'ın Roshen Ligi'nin yıldızlar kadrosuna katılma ihtimali, El-Sarami'yi öfkelendirdi. Dün "Al-Arabiya FM" radyosunda konuşan El-Sarami, "Mısırlı Firavun'un devri sona erdi; artık hiçbir şey sunamaz, şu anda Suudi Ligi'ne uygun değil" dedi.

"Şu anda olanlar, onu Roshen Ligi'ne yönlendirmek için bazı Mısırlı medya kuruluşları ve gazeteciler tarafından yürütülen bir tanıtım kampanyasından ibarettir. Bazıları onun Al-Hilal'a uygun olduğunu düşünürken, diğerleri ise Al-Ittihad'a katılmasını öneriyor" diye ekledi.

Konuşmasına şöyle devam etti: "Ligimizde zaten Mısırlı isimler var. Dunga'nın Al-Najma'daki örneği yeterli. Al-Nassr karşısında maçın temposuna ayak uyduramadı ve sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı."

Son olarak şunları söyledi: "Dediğim gibi, Salah şu anda Roshen Ligi için uygun değil, Mısır'daki Smouha'ya transfer olabilir."