"Bitti" denildikten sonra... Suudi bir medya mensubu, yeni bir hareketiyle Salah'ı şaşırttı

Son saatlerde, Suudi medya mensubu ve Al-Nassr'ın eski resmi sözcüsü Saud Al-Sarami'nin, İngiliz takımı Liverpool'un kanat oyuncusu Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı hedef alan açıklamaları, tartışma ve öfkeye yol açtı.
Basında, Roshen Ligi kulüplerinin 2026 yazında "Mısırlı Firavun"un hizmetlerini almak istediğine dair haberler yer aldı. Bu kulüplerin başında Al-Hilal ve Al-Ittihad geliyor.
Bu gelişme, oyuncunun mevcut sezonun bitiminden sonra Liverpool'dan resmi olarak ayrılmaya ve İngiliz sahaları dışında yeni bir mücadeleye atılmaya karar vermesinin ardından geldi.