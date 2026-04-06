"Bitti" denildikten sonra... Suudi bir medya mensubu, yeni bir hareketiyle Salah'ı şaşırttı

Mısırlı yıldız, Roshen Ligi'nde oynamasıyla ilgili haberlerin ardından Suudi medyasının ilgi odağı oldu

Son saatlerde, Suudi medya mensubu ve Al-Nassr'ın eski resmi sözcüsü Saud Al-Sarami'nin, İngiliz takımı Liverpool'un kanat oyuncusu Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı hedef alan açıklamaları, tartışma ve öfkeye yol açtı.

Basında, Roshen Ligi kulüplerinin 2026 yazında "Mısırlı Firavun"un hizmetlerini almak istediğine dair haberler yer aldı. Bu kulüplerin başında Al-Hilal ve Al-Ittihad geliyor.

Bu gelişme, oyuncunun mevcut sezonun bitiminden sonra Liverpool'dan resmi olarak ayrılmaya ve İngiliz sahaları dışında yeni bir mücadeleye atılmaya karar vermesinin ardından geldi.

    Salah'a yönelik saldırı

    Salah'ın Roshen Ligi'nin yıldızlar kadrosuna katılma ihtimali, El-Sarami'yi öfkelendirdi. Dün "Al-Arabiya FM" radyosunda konuşan El-Sarami, "Mısırlı Firavun'un devri sona erdi; artık hiçbir şey sunamaz, şu anda Suudi Ligi'ne uygun değil" dedi.

    "Şu anda olanlar, onu Roshen Ligi'ne yönlendirmek için bazı Mısırlı medya kuruluşları ve gazeteciler tarafından yürütülen bir tanıtım kampanyasından ibarettir. Bazıları onun Al-Hilal'a uygun olduğunu düşünürken, diğerleri ise Al-Ittihad'a katılmasını öneriyor" diye ekledi.

    Konuşmasına şöyle devam etti: "Ligimizde zaten Mısırlı isimler var. Dunga'nın Al-Najma'daki örneği yeterli. Al-Nassr karşısında maçın temposuna ayak uyduramadı ve sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı."

    Son olarak şunları söyledi: "Dediğim gibi, Salah şu anda Roshen Ligi için uygun değil, Mısır'daki Smouha'ya transfer olabilir."

    • Reklam
    Beklenmedik bir davranış

    Son saatlerde Saud Al-Sarami'nin maruz kaldığı eleştirilerin ardından, bugün Pazartesi günü aynı programda yeni açıklamalarla Salah'tan özür dilemeye karar verdi. Al-Sarami, "Mısırlı yıldızı ya da aynı ülkeden herhangi birini kırmak istemedim" dedi.

    Ve şöyle devam etti: "Dün konuşmamda adı geçen herkesten özür dilerim, çünkü sporcu ruhu ve saygı her şeyden önemlidir."

    Konuşmasına şöyle devam etti: "Analist Ahmed Afifi'den ve Al-Najma'nın orta saha oyuncusu Nabil Emad 'Dunga'dan özür dilerim. Mohamed Salah'a gelince, o bir Arap ya da Afrikalı yıldız değil, o bir dünya ikonu."

    "Bu benim sözüm değil, daha önce Jürgen Klopp, Pep Guardiola ve diğer teknik direktörler ve efsaneler gibi birçok efsaneden büyük övgüler aldı" diye ekledi.

    Son olarak şunları söyledi: "Mohamed Salah'ın yeteneklerinden şüphe edilemez, çünkü Liverpool ve Mısır milli takımında sergilediği performansla kelimenin tam anlamıyla bir efsanedir."



  • Mohamed Salah'ın bir sonraki durağı neresi olacak?

    Salah, Suudi Arabistan'daki Roshen Ligi takımlarının yanı sıra ABD ligindeki birçok kulüp de dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki birçok büyük kulüple anıldı.

    Birçok kaynak, Salah'ın Liverpool taraftarlarının duygularını göz önünde bulundurarak önümüzdeki dönemde herhangi bir İngiliz kulübüne katılmak istemediğini ve Premier Lig dışında bir meydan okumaya atılmayı hedeflediğini belirtiyor.

    Salah'ın, Mısır milli takımıyla 2026 Dünya Kupası finallerine katıldıktan sonra bir sonraki durağını belirlemesi bekleniyor.