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"Bitti" - Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu, son Dünya Kupası'nı gözyaşları içinde tamamladıktan sonra milli takımdan emekli olduğunu açıkladı
New Jersey’de gözyaşları içindeki bir veda
Neymar, Brezilya’nın Dünya Kupası’ndan şok bir şekilde elenmesinin ardından milli futboldan emekli olduğunu resmen açıkladı. 34 yaşındaki oyuncu, Selecao’nun Norveç’e 2-1 yenilerek turnuvadan son 16 turunda elenmesinin ardından sahada teselli edilemez bir haldeydi.
Maçın son saniyelerinde teselli niteliğinde bir penaltı golü atmasına rağmen, efsanevi forvet, karışık bölgede bir daha milli takımda forma giymeyeceğini doğruladı. Bu yenilgi, uluslararası futbolun en üst seviyesinde 16 yıl süren muhteşem bir kariyere son noktayı koydu.
- Getty Images
Bu efsanenin son sözü
Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından konuşan Neymar, milli takımdaki serüvenini değerlendirdi ve kariyerinin, zirveye ulaşmaya başladığı yerde sona ermesinin bir tür simetri oluşturduğuna dikkat çekti. Toplanan basına yaptığı açıklamada, milli takımdan ayrılma kararını teyit ederken, bu yenilginin kendisine verdiği duygusal yük açıkça görülüyordu.
“Denedim. Denedim,” dedi Neymar maç sonrası. “Her şey burada, MetLife Stadyumu’nda başlamıştı ve burada sona erdi. Artık bitti.”
Efsanevi bir kariyerin ardındaki rakamlar
Neymar, uluslararası sahneden gerçek bir istatistik devi olarak veda ediyor. Brezilya formasıyla çıktığı 130 maçta, efsanevi Pelé’yi geride bırakarak ülkesinin gelmiş geçmiş en golcü oyuncusu olarak adını yazdırdı. 80 gol ve 59 asistlik rekoru, son on beş yıl boyunca ülkesinin elde ettiği tüm başarılarda merkezi bir rol oynayan bir oyuncuyu yansıtıyor.
Her ne kadar Dünya Kupası zaferi nihayetinde elinden kaçmış olsa da, mirası hâlâ sağlam duruyor. Birçok turnuva döngüsü ve çeşitli taktiksel değişiklikler boyunca ünlü 10 numaralı formayı sırtlayan ve her zaman Selecao’nun yaratıcı oyununun odak noktası olarak kalan Neymar, Brezilya’nın tüm zamanların en çok forma giyen ikinci oyuncusu olarak emekli oluyor.
- AFP
Selecao için bundan sonra ne olacak?
Neymar’ın ayrılışıyla birlikte, Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) artık 2010 yılından bu yana takımın hücum kimliğini belirleyen bir oyuncunun yerini doldurmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya. Mayıs 2026 ortasında Carlo Ancelotti’nin sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatarak Selecao’nun teknik direktörlüğünü devralmasını sağladıktan sonra, milli takımın yapısının bir sonraki uluslararası turnuva döngüsüne hazırlanırken önemli bir geçiş dönemi geçirmesi bekleniyor.
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