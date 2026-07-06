"Bitti" - Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu, son Dünya Kupası'nı gözyaşları içinde tamamladıktan sonra milli takımdan emekli olduğunu açıkladı

Neymar, uluslararası sahneden gerçek bir istatistik devi olarak veda ediyor. Brezilya formasıyla çıktığı 130 maçta, efsanevi Pelé’yi geride bırakarak ülkesinin gelmiş geçmiş en golcü oyuncusu olarak adını yazdırdı. 80 gol ve 59 asistlik rekoru, son on beş yıl boyunca ülkesinin elde ettiği tüm başarılarda merkezi bir rol oynayan bir oyuncuyu yansıtıyor.

Her ne kadar Dünya Kupası zaferi nihayetinde elinden kaçmış olsa da, mirası hâlâ sağlam duruyor. Birçok turnuva döngüsü ve çeşitli taktiksel değişiklikler boyunca ünlü 10 numaralı formayı sırtlayan ve her zaman Selecao’nun yaratıcı oyununun odak noktası olarak kalan Neymar, Brezilya’nın tüm zamanların en çok forma giyen ikinci oyuncusu olarak emekli oluyor.