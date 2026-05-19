"Bitti!" - Antonio Conte, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala "başka bir kulüple anlaşma yapmadan" Napoli'den ayrılacak
Napoli'den şok bir ayrılış
Napoli'deki Conte dönemi resmen sona eriyor. 2023-24 sezonunda hayal kırıklığı yaratan 10. sıra sonucunun ardından Partenopei'yi kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine sokmakla görevlendirilmiş olmasına rağmen, İtalyan teknik direktör Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki görev süresinin dolduğuna karar verdi. Bu haber, Conte'nin uzun vadeli istikrar sağlayacağını umut eden kulüp için ani bir dönüşü işaret ediyor.
Napoli'deki son maçına hazırlanan 54 yaşındaki teknik adam, veda etmek için çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor. Salı günü duygusal bir an yaşandı: Conte, Napoli Belediye Başkanı Gaetano Manfredi ile görüşmek üzere Palazzo San Giacomo'yu ziyaret etti.
Şehrin genel müdürü Pasquale Granata'nın eşlik ettiği görüşme, Vezüv Yanardağı'nın gölgesinde kaldığı süre boyunca projesini destekleyen belediye liderlerine resmi bir veda niteliğindeydi.
Kıdem tazminatı yok ve bir plan da yok
Ayrılışıyla ilgili ayrıntılar, acı bir anlaşmazlıktan ziyade temiz bir kopuşa işaret ediyor. Fabrizio Romano’ya göre Conte, tazminat almadan ve başka bir kulüple herhangi bir anlaşma yapmadan ayrılacak; bu durum, onu başka bir yüksek profilli işin bekleyip beklemediğine bakılmaksızın yeni bir başlangıç yapma arzusunu vurguluyor.
Ayrıca, bunun sezonun son haftalarının heyecanı içinde alınan ani bir karar olmadığı da ortaya çıktı. Menajerin kararını oldukça uzun bir süre önce verdiği ve kulüp yönetiminin bu konuda tamamen karanlıkta kalmamasını sağladığı bildirildi.
Bu hamle, Başkan Aurelio De Laurentiis için yeni bir teknik direktör arayışının başladığını işaret ediyor. De Laurentiis, artık Conte'nin başlattığı işi devam ettirebilecek bir halef bulmak zorunda.
Belediye Başkanının son vedası
Belediye binasına yaptığı ziyaret sırasında, teknik direktör ile yerel yetkililer arasındaki karşılıklı saygı açıkça ortadaydı. Belediye Başkanı Manfredi, teknik direktörün yöntemlerinin açık sözlü bir destekçisi olmuş ve kısa süre önce eski Inter teknik direktörünü başarıya olan tavizsiz odaklanmasından ötürü övmüştü.
Belediye Başkanı, son görüşmelerinde "O bir kazanan, sonuçta önemli olan sonuçlardır ve taraftarlar kazanmak ister" dedi.
Conte, oyuncularına ve basına son kez resmi olarak hitap etmeden önce Belediye Başkanı'nı ziyaret ederek, İtalyan futbolunun çalkantılı dünyasında nadiren görülen bir kurumsal saygı gösterdi. Bu, birçok kişinin çok daha uzun sürmesini beklediği bir yolculuğun diplomatik bir sonu oldu.
Conte ve Napoli için bundan sonra ne olacak?
Napoli sokaklarında yankılanan "Bitti!" mesajıyla taraftarlar, geleceğin ne getireceğini merak ediyor. Conte, yeni ve disiplinli bir Napoli'nin simgesi haline gelmişti ve ayrılışı teknik direktör koltuğunda büyük bir boşluk bırakıyor.
Henüz yeni bir kulüp bulmadan ayrılma kararı, dinlenmek istediğini ya da yüksek beklentilerini karşılayacak özel bir projeyi beklediğini gösteriyor olabilir.
Napoli için öncelik artık yaz transfer dönemine ve yeni bir lider arayışına kayıyor. Conte'nin sağlayacağı sürekliliği kaçıran kulüp, bu sezon kaydedilen ilerlemenin kaybolmaması için hızlı hareket etmek zorunda.