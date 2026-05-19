"Bitti!" - Antonio Conte, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala "başka bir kulüple anlaşma yapmadan" Napoli'den ayrılacak

Ayrılışıyla ilgili ayrıntılar, acı bir anlaşmazlıktan ziyade temiz bir kopuşa işaret ediyor. Fabrizio Romano’ya göre Conte, tazminat almadan ve başka bir kulüple herhangi bir anlaşma yapmadan ayrılacak; bu durum, onu başka bir yüksek profilli işin bekleyip beklemediğine bakılmaksızın yeni bir başlangıç yapma arzusunu vurguluyor.

Ayrıca, bunun sezonun son haftalarının heyecanı içinde alınan ani bir karar olmadığı da ortaya çıktı. Menajerin kararını oldukça uzun bir süre önce verdiği ve kulüp yönetiminin bu konuda tamamen karanlıkta kalmamasını sağladığı bildirildi.

Bu hamle, Başkan Aurelio De Laurentiis için yeni bir teknik direktör arayışının başladığını işaret ediyor. De Laurentiis, artık Conte'nin başlattığı işi devam ettirebilecek bir halef bulmak zorunda.