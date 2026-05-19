AFC Bournemouth, Manchester City'nin Premier Lig'deki şampiyonluk hayallerini suya düşürdü ve Arsenal'i 22 yıl aradan sonra yeniden İngiltere şampiyonu yaptı.
Çeviri:
Bitmek bilmeyen kötü dönem kanepede sona erdi! Manchester City'nin hatası ve 22 yılın ardından Arsenal yeniden şampiyon oldu
"Cherries", son iki haftadan bir önceki maçta Pep Guardiola'nın City'sinden 1-1 (1-0) berabere kaldı. Böylece Manchester, milli oyuncu Kai Havertz'in de yer aldığı Gunners'ı zirveden indiremez hale geldi. Gunners, 2004 yılında kaleci Jens Lehmann ve efsanevi teknik direktör Arsène Wenger ile yenilmez "Invincibles" olarak 13. ve şu ana kadar son şampiyonluğunu kutlamıştı.
Fransız genç Eli Junior Kroupi (39.), köşeye attığı rüya gibi golle Guardiola'yı şok etti ve Şampiyonlar Ligi adayı Bournemouth'a en azından Avrupa Ligi'nde bir yer garantiledi. City, maçın hiçbir anında favori rolünü haklı çıkaramadı, süperstar Erling Haaland'ın (90.+5) attığı beraberlik golü çok geç geldi.
- Getty Images Sport
Pep Guardiola'nın Manchester City'deki dönemi şampiyonluk kazanamadan sona erdi
Arsenal, Pazar günü Crystal Palace'ta oynayacağı sezonun son maçında dört puanlık bir avantajla, Şampiyonlar Ligi finalinde son şampiyon Paris Saint-Germain ile karşılaşmadan altı gün önce rahat bir şekilde sahaya çıkabilir. City için ise Avrupa Ligi finalisti Aston Villa ile oynanacak maç, Guardiola'nın veda partisi niteliğinde olacak.
FC Chelsea'yi 1-0 yenerek FA Cup'ı kazandıktan üç gün sonra, yıldız teknik direktör, sezon sonunda ayrılacağına dair haberlerin ardından gündemin odağında yer aldı. Bir deplasman taraftarı, "Pep, kal!" mesajını yazdığı bir çarşaf açarken, diğerleri "Bir yıl daha!" diye tezahürat yaptı.
Guardiola, maçın başlamasından hemen önce, geleceği hakkındaki tartışmaların maç hazırlıklarını etkilemediğini vurgulamak için acele etti. "Sıfır, kesinlikle sıfır." Hatta halefi bile belirlenmiş durumda: Guardiola'nın City'deki U23 ve yardımcı antrenörü Enzo Maresca, Chelsea ile Conference League şampiyonu ve Kulüpler Dünya Şampiyonu olmuş ve 1 Ocak 2026'da görevinden ayrılmıştı.
Konuk takım taraftarları ilk başta sevinç çığlıkları attı, ancak eski Bournemouth oyuncusu Antoine Semenyo, haklı olarak iptal edilen golünde ofsayt pozisyonundaydı (12.). City, ilk 45 dakikada Haaland'ın (28.) şutundan başka bir fırsat yaratamadı ve Kroupi, bu durumu muhteşem bir vuruşla cezalandırdı.
Nico O'Reily (46.), ikinci yarıda büyük bir beraberlik fırsatını kaçırdı. Ancak Bournemouth daha iyi fırsatlar yakaladı, David Brooks (90.) ev sahibi takım adına direğe çarptı.