Bitmek bilmeyen kötü dönem kanepede sona erdi! Manchester City'nin hatası ve 22 yılın ardından Arsenal yeniden şampiyon oldu

Arsenal, Pazar günü Crystal Palace'ta oynayacağı sezonun son maçında dört puanlık bir avantajla, Şampiyonlar Ligi finalinde son şampiyon Paris Saint-Germain ile karşılaşmadan altı gün önce rahat bir şekilde sahaya çıkabilir. City için ise Avrupa Ligi finalisti Aston Villa ile oynanacak maç, Guardiola'nın veda partisi niteliğinde olacak.

FC Chelsea'yi 1-0 yenerek FA Cup'ı kazandıktan üç gün sonra, yıldız teknik direktör, sezon sonunda ayrılacağına dair haberlerin ardından gündemin odağında yer aldı. Bir deplasman taraftarı, "Pep, kal!" mesajını yazdığı bir çarşaf açarken, diğerleri "Bir yıl daha!" diye tezahürat yaptı.

Guardiola, maçın başlamasından hemen önce, geleceği hakkındaki tartışmaların maç hazırlıklarını etkilemediğini vurgulamak için acele etti. "Sıfır, kesinlikle sıfır." Hatta halefi bile belirlenmiş durumda: Guardiola'nın City'deki U23 ve yardımcı antrenörü Enzo Maresca, Chelsea ile Conference League şampiyonu ve Kulüpler Dünya Şampiyonu olmuş ve 1 Ocak 2026'da görevinden ayrılmıştı.

Konuk takım taraftarları ilk başta sevinç çığlıkları attı, ancak eski Bournemouth oyuncusu Antoine Semenyo, haklı olarak iptal edilen golünde ofsayt pozisyonundaydı (12.). City, ilk 45 dakikada Haaland'ın (28.) şutundan başka bir fırsat yaratamadı ve Kroupi, bu durumu muhteşem bir vuruşla cezalandırdı.

Nico O'Reily (46.), ikinci yarıda büyük bir beraberlik fırsatını kaçırdı. Ancak Bournemouth daha iyi fırsatlar yakaladı, David Brooks (90.) ev sahibi takım adına direğe çarptı.