BBC'ye göre, eski Tottenham Hotspur orta saha oyuncusu Yves Bissouma, sezon sonuna kadar sürecek ilk anlaşma kapsamında Ajax'ta yeni bir başlangıca çok yaklaştı. 30 yaşındaki ön libero, haziranda Tottenham'dan ayrılmasının ardından serbest oyuncu statüsünde bulunuyordu. Bissouma'nın, 12 aylık ek uzatma opsiyonunu da içeren Eredivisie ekibine transferini tamamlamak için şu anda Amsterdam'da olduğu belirtiliyor.

Bu hamle, tecrübeli Mali millî oyuncusuna İngiliz futbolundaki zorlu son dönemin ardından kariyerini yeniden canlandırması için ideal bir platform sunuyor.