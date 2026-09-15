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Bissouma'nın Hollanda çıkışı! Tottenham'ın eski gözden düşen ismi Yves Bissouma, sürpriz Ajax transferine yaklaşıyor
Amsterdam'da yeni bir başlangıç
BBC'ye göre, eski Tottenham Hotspur orta saha oyuncusu Yves Bissouma, sezon sonuna kadar sürecek ilk anlaşma kapsamında Ajax'ta yeni bir başlangıca çok yaklaştı. 30 yaşındaki ön libero, haziranda Tottenham'dan ayrılmasının ardından serbest oyuncu statüsünde bulunuyordu. Bissouma'nın, 12 aylık ek uzatma opsiyonunu da içeren Eredivisie ekibine transferini tamamlamak için şu anda Amsterdam'da olduğu belirtiliyor.
Bu hamle, tecrübeli Mali millî oyuncusuna İngiliz futbolundaki zorlu son dönemin ardından kariyerini yeniden canlandırması için ideal bir platform sunuyor.
- NurPhoto
Tottenham’daki inişli çıkışlı dönemi üzerine düşünürken
Bissouma, Brighton'dan 30 milyon £ karşılığında gerçekleşen transferin ardından ilk olarak Temmuz 2022'de Tottenham'a katıldı ve kulüp adına 111 maça çıktı. Kuzey Londra'daki döneminde, 2025'te Spurs'ün UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırmasına yardımcı olmak ve 2024'te CAF Yılın Takımı'nda yer almak gibi önemli başarılar yaşadı. Ancak yolculuğunda çalkantılı anlar da vardı; bunların başında, eski teknik direktör Thomas Frank'in sürekli geç kalması nedeniyle onu UEFA Süper Kupa'da Paris Saint-Germain'e karşı oynanacak maçın kadrosuna almaması geldi.
Tottenham'ın 17. sırada tamamladığı zorlu bir iç saha sezonunda, kulüpteki son sezonunda 11 kez forma giydi.
Madalyalarla süslenmiş bir kariyer yolculuğu
Fildişi Sahili'nde doğan ve 2016'daki A takım çıkışından bu yana Mali Milli Takımı'nı temsil eden Bissouma, Avrupa'da uzun bir kariyer geçirdi. Profesyonel kariyerine Real Bamako'da başladıktan sonra ilk profesyonel sözleşmesini Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile imzaladı, ardından Brighton formasıyla Premier League'de adından söz ettirdi. Top kazanmadaki inatçı becerisi ve enerjik performanslarıyla tanınan oyuncu, ayrıca Premier League tarihinin en hızlı sarı kartı rekorunu da elinde bulunduruyor; Kasım 2024'te Manchester City'ye karşı oynanan bir maçta henüz 14. saniyede sarı kart gördü.
Afrika Uluslar Kupası'nda dört turnuvaya yayılan geniş tecrübesi, Hollanda'daki yeni ortamına da önemli bir birikim katıyor.
- Getty Images Sport
Eredivisie maçlarına doğru
Tıbbi kontrolleri ve sözleşme detayları tamamlanmak üzere olan Bissouma, kısa süre içinde yeniden sahaya dönmeye ve Hollanda futboluna uyum sağlamaya odaklanacak. Ajax, orta sahanın İngiltere'nin en üst düzey liginde onu en baskın top kazanan oyunculardan biri yapan formunu kısa sürede yeniden bulmasını umacak. Eredivisie'de sahaya çıkarken ilk hedefi, düzenli olarak ilk 11'de yer bulmak ve yeni kulübünü yurt içi başarıya taşımak olacak.
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