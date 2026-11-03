Maç içinde bir maç. BordoCam, DAZN'ın programı olarak her zamanki gibi kameraların ve maçı evden izleyenlerin gözünden kaçan ayrıntılar ve bakış açıları sunuyor. Milan'ın Inter'i farklı mağlup ettiği Milano derbisinde de Inter'in kötü dönemini ve Milan'ın sevincini kısmen açıklayan ilginç anlar ve öfke patlamaları eksik olmadı.

Inter kulübesinin 1-0'lık goldeki markaja öfkelenmesinden, Chivu'nun 2-0'lık golde Rabiot'nun girdiği bölgeyi boş bıraktıran talebine kadar pek çok an yaşandı. Ardından Maignan'ın müthiş kurtarışı ve Inter'in son bölümdeki kafa karışıklığı geldi.