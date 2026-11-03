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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Çeviri:

"Bisseck markaj yapmalı!": Diouf'a yöneltilen ve Rabiot'yu boşa çıkaran uyarı ile Maignan'ın kurtarışına gelen "Ama ne kurtardı?" tepkisi: Milan-Inter derbisinin perde arkası

AC Milan - Inter
AC Milan
Inter
Serie A

DAZN'in BordoCam görüntüleri, Milan'ın Milano derbisinde Inter karşısında aldığı farklı galibiyetin perde arkasını ortaya koyuyor

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Maç içinde bir maç. BordoCam, DAZN'ın programı olarak her zamanki gibi kameraların ve maçı evden izleyenlerin gözünden kaçan ayrıntılar ve bakış açıları sunuyor. Milan'ın Inter'i farklı mağlup ettiği Milano derbisinde de Inter'in kötü dönemini ve Milan'ın sevincini kısmen açıklayan ilginç anlar ve öfke patlamaları eksik olmadı.

Inter kulübesinin 1-0'lık goldeki markaja öfkelenmesinden, Chivu'nun 2-0'lık golde Rabiot'nun girdiği bölgeyi boş bıraktıran talebine kadar pek çok an yaşandı. Ardından Maignan'ın müthiş kurtarışı ve Inter'in son bölümdeki kafa karışıklığı geldi.

  • Güneş gözlüklü Moreira ve Kaka'nın duygulanması

    Milan stada rahat bir havayla geliyor. Bu, güneş gözlükleriyle gelen Diego Moreira'nın ve ona eşlik ederken garaj tünelinin çıkışında lolipop çiğneyen Maignan'ın tavrından da anlaşılıyor. Ancak tüm San Siro, Ricky Kakà'nın dönüşünü bekliyordu. Sahanın ortasında duygulanan Kakà, kale arkası tribününün kendisi için yaptığı tezahüratlar karşısında gözyaşlarına boğuldu. Bir 22'den diğerine, sanki çağrılmış gibi.

  • Chivu'nun 1-0'daki fısıltıları ve Gila'nın yırtılan forması

    Chivu, farklı bir dizilişle sahaya çıkan "yeni" Inter'inden savunma arkasına hücum etmek için yarım ay şeklinde hareketler istiyor. Ancak sahaya Milan hükmediyor. Morerira, Carlos Augusto'yu geçip ceza sahasına orta yapıyor ve Pulisic'in bu ortayı gole çevirmesiyle Rumen teknik adamın talimatları fısıltıya dönüşüyor. Amerikalı oyuncu golü tribünlerle ve takım arkadaşlarıyla kutluyor. Ancak aralarında, Thuram'la girdiği mücadelede yırtılan formasını değiştirmek için yedek kulübesine koşan Mario Gila yok. Inter'de ayağa kalkıp tepki veren ve kulübedeki takım arkadaşlarını motive eden tek kişi kim? Federico Dimarco. O ve Chivu'nun yardımcıları aynı noktaya dikkat çekiyor: "Bisseck adamını tutmalı!"

  • Rabiot'nun golüyle ilgili Chivu'nun tercihi

    2-0'ı getiren golde Diouf, başlangıçta Rabiot'nun şut çekeceği bölgeye yakın bir yerde konumlanıyor. Ancak Chivu yedek kulübesinden hızla kalkıp ona yerini değiştirterek Modric'in önünü kapatmasını istiyor. Oysa Modric yalnızca yem görevi görüyor.

    O bölge boş kalıyor. Barella, Rabiot'nun koşusuna seyirci kalırken Çalhanoğlu ve Sucic, Amorim'in ekibinin hazırladığı perdelere takılıyor. Gol, AC Milan yedek kulübesini ve stadyumu yeniden coşturuyor. Ancak hem Amorim hem de Modric, bu golde belirleyici rolü ekibin duran top uzmanının oynadığını hemen işaret ediyor.

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  • Inter'in 2-1'e kadar verdiği taktik talimatlar

    2-0'dan sonra Inter sahada yeniden düzen almaya çalışıyor. Ancak önce Barella'nın "Andy! Git!" diye seslendiği Diouf, ardından Çalhanoğlu, Modric ve Musah'a çok fazla alan bırakıyor.

    Chivu'nun taktik antrenörü durumu teknik direktöre, "Çalhanoğlu çok fazla geride kalıyor, ileri çıkmalı" ve ardından "Calha ileri çıkmalı!" sözleriyle aktarıyor. Ancak Chivu, Türk oyuncuyla iletişim kuramıyor. Barella'ya iletilen mesaj da kimsenin ileri çıkmasını sağlayamıyor. Böylece Thuram tek başına kalıyor ve kendisine uzun top atılmasını istiyor.

  • MAIGNAN'IN KURTARIŞI

    Inter oyunda ağırlığını artırıyor ve Spence'le beraberliği yakalama fırsatı buluyor. Ancak Maignan, hiç de sıradan olmayan bir kurtarışı sıradanmış gibi göstererek kendini aşıyor. Chivu eliyle "Aman Tanrım" der gibi bir hareket yaparken ekipten Cecchi iki kez "Ne çıkardı öyle? Ne çıkardı öyle?" diyor. Yedek kulübesindeki Aleksandar Stankovic ise gördüğüne inanamayarak başını sallıyor.

  • 3-1'i getiren frikik

    Barella önce tehlikeli bir top kaybı yapıyor. Buna öfkelenen Chivu, eliyle "Hadi oradan..." işareti yapıyor. Ancak hakem ceza sahası çizgisinden serbest vuruş kararı verdiğinde kollarını açıp yüzünü buruşturmakla yetiniyor.

    Moreira, serbest vuruşu kullanmak için Modric'ten izin istiyor; Modric de kabul ediyor. Maignan karşı barajı kurarken Diouf, Bastoni'nin zıplama çağrısına uymayıp geç kalıyor. Top tam da Diouf'un başının üzerinden geçiyor ve Martinez, topun çıktığını zamanında göremiyor.

    Bu sırada dördüncü hakem Di Bello, neredeyse ağlamak üzere olan Chivu'nun yanına giderek ceza sahasında Thuram ile De Winter arasında daha önce yaşanan temasın incelendiğini ve penaltı olmadığını doğruluyor.

  • İkinci yarı ve verilip iptal edilen penaltı

    İkinci yarı daha sakin geçiyor. Chivu, özellikle Andy Diouf'tan ileri çıkmasını istiyor. Ardından pres yaparken daha agresif olması için Thuram'a "Marcus... daha güçlü!" diye sesleniyor.

    Bu noktadan sonra Chivu, Kolarov ve Cecchi, yedek kulübesinden bir çözüm bulmak için görüş alışverişinde bulunuyor. Sırp isim, Zielinski'nin ilk oyuncu değişikliği olarak oyuna girdiği hücum ağırlıklı bir 4-2 düzeni öneriyor. Ancak bu sırada Chivu fikrini değiştirip 5-4-1 dizilişinde iki merkez orta sahayla oynamayı seçiyor.

    İkinci yarıdaki tek hareketlilik, Guida'nın Gila'nın elle oynadığı gerekçesiyle verdiği penaltı kararıyla yaşanıyor. Amorim ve Milan yedek kulübesindekiler önce ellerini başlarına götürüyor, ardından pozisyonu kendi tabletlerinden kontrol edip kararın yanlış olduğunu söyleyerek itiraz ediyor. VAR devreye girip Guida'yı incelemeye çağırıyor ve Guida penaltı kararını iptal ediyor.

Gelecek maçlar
MIL

MIL

Ligi Europa

05 Kas 2026

FTC

FTC

INT

INT

Serie A

08 Kas 2026

COM

COM