Maviler'in, League One şampiyonluğunu rekor kıran bir şekilde kazanmasının ardından geçen sezon bu hedef doğrultusunda daha iyisini yapması bekleniyordu. Ancak Championship, aşılması kötü şöhretli derecede zor bir lig ve Davies'in ekibinin elde edebildiği en iyi sonuç 10. sıra oldu.

West Midlands'te büyük hedefler ortaya kondu, transfer piyasasında da hatırı sayılır harcamalar yapıldı ve 16 yıllık aranın ardından en üst lige dönüş, ilgili herkes için nihai hedef olmayı sürdürüyor.

Manchester United efsanesi Rooney'nin teknik direktörlük koltuğunda unutulacak 83 günlük döneminin ardından bıraktığı görevi devralan Davies, beklentileri karşılamakla görevlendirilen isim. 2025-26 sezonunda bazı eleştirilerle karşı karşıya kaldı, ancak şu an için acil bir değişiklik planlanmıyor.