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Birmingham, Wayne Rooney tekrarında acele etmeyecek ancak Tom Brady ve Birmingham City yönetimi gözünü Premier Lig'e dikerken teknik direktörlük durumuna “bakacak”
Rooney'nin St Andrew's'taki görevi sadece 83 gün sürdü
Maviler'in, League One şampiyonluğunu rekor kıran bir şekilde kazanmasının ardından geçen sezon bu hedef doğrultusunda daha iyisini yapması bekleniyordu. Ancak Championship, aşılması kötü şöhretli derecede zor bir lig ve Davies'in ekibinin elde edebildiği en iyi sonuç 10. sıra oldu.
West Midlands'te büyük hedefler ortaya kondu, transfer piyasasında da hatırı sayılır harcamalar yapıldı ve 16 yıllık aranın ardından en üst lige dönüş, ilgili herkes için nihai hedef olmayı sürdürüyor.
Manchester United efsanesi Rooney'nin teknik direktörlük koltuğunda unutulacak 83 günlük döneminin ardından bıraktığı görevi devralan Davies, beklentileri karşılamakla görevlendirilen isim. 2025-26 sezonunda bazı eleştirilerle karşı karşıya kaldı, ancak şu an için acil bir değişiklik planlanmıyor.
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Davies daha büyük bir isim tarafından tehdit altında mı?
Bruce, en iyi İngiltere bahis siteleri'nin adresi Free Bets iş birliğiyle konuşurken, Davies'in pozisyonu ve bir noktada daha kendini kanıtlamış bir kazananın aranması tehdidi hakkında sorulduğunda GOAL'a şunları söyledi: “Harika bir iş çıkardı.
“Burası bir kulüp, ben de neredeyse on yıl boyunca oradaydım; birkaç yıl oyuncu olarak, altı, yedi yıl da menajer olarak görev yaptım, bu yüzden her zaman göz kulak olduğum kulüplerden biri. Chris müthiş bir iş çıkardı ve evet, tabii ki şimdi bu yeni sahiplerle ve onların hırslarıyla birlikte falan filan, ama bakın, onları Premier League'e çıkardı. Geçen yıl da onları ligde istikrarlı tuttu.
“Salı günü hayal kırıklığı yaratan bir sonuç aldılar [Brentford'a 6-1 yenildiler], ama bu bir kupa organizasyonu ve evet, bence buna bakacaklardır, bence ilerleme kaydedecekler ve bence Chris'e fazlasıyla hak ettiği zamanı verecekler.”
Brady, Reynolds ve Mac ile karşı karşıya geliyor
Premier League’de mücadele etme hedefinin peşindeki Birmingham, kendisini Wrexham ile aynı hayalin peşinden koşarken buldu. Wrexham’ın yönetim kurulunda da Hollywood oyuncuları Ryan Reynolds ve Rob Mac gibi tanınmış isimler var ve zaman zaman NFL efsanesi Brady ile tatlı atışmalar yaşadılar.
Bruce, söz konusu “rekabetin” yükselme yarışlarına ekstra bir eğlence katıp katmadığı sorulduğunda şunları ekledi: “Kesinlikle. Ama bu size şunu da gösteriyor, Wrexham için de Birmingham için de harika; her iki kulübün sahiplerinin yaptıkları ortada.
“Birmingham taraftarı da olsanız, Wrexham taraftarı da olsanız, kulüp sahiplerine ve onların futbol kulübüyle ilgili yaptıkları işte başarılı olma isteklerine baktığınızda, bu sadece iyi bir şey olabilir. Çünkü unutmayalım, mesele hâlâ taraftarlarla ilgili. Her zaman da öyle olacak ve eğer kulübe tutkuyla bağlı, gerçekten çok iyi sahipleriniz varsa ve kulübe bu şekilde yatırım yapıyorlarsa, bu her iki kulüp için de heyecan verici olur.”
- Getty/GOAL
Birmingham'ın 2026-27 fikstürü: Sıradaki rakip Wrexham
Birmingham ve Wrexham, Championship’taki kampanyalarına art arda alınan beraberliklerle başladı. İki ekip de ilk galibiyetini mümkün olan en kısa sürede almak istiyor ve cuma günü Racecourse Ground’da karşı karşıya gelecek.
Davies, 115. maçına çıkarken deplasman soyunma odasında takımın başında olacak ve play-off tablosu genişletildiği için Blues’u ilk sekiz yarışının içine sokması gerektiğini, bunun da ilk teknik direktörlük görevinde uzun ömürlü olabilmesi için şart olduğunu biliyor.
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