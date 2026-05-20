Birmingham'lı forvet, alkollü araç kullanırken geçirdiği kazanın ardından "hayatta olduğu için şanslı" olduğu söylendi; 14 ay süreyle ehliyetine el konuldu ve para cezasına çarptırıldı

The Independent gazetesinin haberine göre, Ducksch gece geç saatlerde meydana gelen bir trafik kazasının ardından olası bir trajediden kıl payı kurtuldu. 32 yaşındaki oyuncu Çarşamba günü Leamington Spa Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Mercedes marka aracını yasal alkol sınırının üzerinde alkollü halde kullandığı suçlamasını kabul etti. Kaza, Paskalya Pazartesi günü, Birmingham’ın Ipswich Town’a 2-1 yenildiği maçta yedek olarak sahaya çıktıktan birkaç saat sonra meydana geldi.

Ağustos ayında Werder Bremen'den 2 milyon euroya transfer olan Alman oyuncu, alkol testinde 100 ml nefes başına 53 mcg alkol tespit edildi ve bu değer, 35 mcg'lik sınırın üzerindeydi.

Mahkeme Başkanı John Kiely, "Öncelikle kendinizi öldürülmediğiniz için, ikinci olarak da diğer sürücülerin öldürülmediği için şanslı sayabilirsiniz. Bu mesele o kadar ciddi" dedi.