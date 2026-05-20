Birmingham'lı forvet, alkollü araç kullanırken geçirdiği kazanın ardından "hayatta olduğu için şanslı" olduğu söylendi; 14 ay süreyle ehliyetine el konuldu ve para cezasına çarptırıldı
Yolda kıl payı kurtulma
The Independent gazetesinin haberine göre, Ducksch gece geç saatlerde meydana gelen bir trafik kazasının ardından olası bir trajediden kıl payı kurtuldu. 32 yaşındaki oyuncu Çarşamba günü Leamington Spa Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Mercedes marka aracını yasal alkol sınırının üzerinde alkollü halde kullandığı suçlamasını kabul etti. Kaza, Paskalya Pazartesi günü, Birmingham’ın Ipswich Town’a 2-1 yenildiği maçta yedek olarak sahaya çıktıktan birkaç saat sonra meydana geldi.
Ağustos ayında Werder Bremen'den 2 milyon euroya transfer olan Alman oyuncu, alkol testinde 100 ml nefes başına 53 mcg alkol tespit edildi ve bu değer, 35 mcg'lik sınırın üzerindeydi.
Mahkeme Başkanı John Kiely, "Öncelikle kendinizi öldürülmediğiniz için, ikinci olarak da diğer sürücülerin öldürülmediği için şanslı sayabilirsiniz. Bu mesele o kadar ciddi" dedi.
Ağır para cezaları uygulandı
Eski Borussia Dortmund oyuncusu için hukuki sonuçlar oldukça ağır. Sulh hakimleri, toplam 20.240 sterlin tutarında para cezasının yanı sıra 14 aylık sürücü ehliyeti el koyma cezası verdi. Bu tutara 16.155 sterlin para cezası, 2.000 sterlin ek ücret, 85 sterlin mahkeme masrafı ve kazaya karışan iki kadın sürücüye ödenecek tazminat olarak her birine 1.000 sterlin dahildir. Mahkeme, forvet oyuncusunun borcunu aylık 2.000 sterlinlik taksitler halinde ödemesine izin verdi. Hazırladığı açıklamada, hatalarını kabul eden oyuncu, "araba kullanmadan önce alkol aldığını" ve "karşıdan gelen bir araca ve arkadan gelen bir araca çarptığını" söyledi.
Savcı Lina Akther, "Sanık, sınırın altında kalacağını düşünmüştü ve hazırladığı açıklamada özür diledi" dedi.
Dikkat dağınıklığı ve kulüp yaptırımları
Kazaya yol açan anlarla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Akther mahkemeye şunları söyledi: "Sanık, polislere araba kullandığını, müziği değiştirmek için elini uzattığında kaza yaptığını, ancak nasıl olduğunu tam olarak bilmediğini ifade etti."
Ayrıca bir ağaç dalından kaçmaya çalıştığını da iddia etti. Savunma avukatı Julia Morgan, sanığın diğer sürücülerin durumunu kontrol ettiğini vurguladı; bu sürücülerden biri alnında ve başparmağında yaralanmaların yanı sıra burun kanaması da geçirmişti.
Morgan, Birmingham City'nin iç disiplin cezası uyguladığını açıkladı ve şunları ekledi: "Oyuncu, maddi ceza aldı ve bu olayın ardından bir dizi maçta oynamasına izin verilmedi. Bu, bu tür olayların ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor."
Forvetin geleceği
Mahkûmiyetine rağmen, kulüp onu kusursuz bir karakter sahibi olarak tanımlayan referans mektupları sundu. Sahada ise forvet, Championship ve ulusal kupa müsabakalarında verimli bir sezon geçirdi; 36 maçta 11 gol ve 2 asist kaydetti.
Bundan sonra, sürücü ehliyetine el konulduğu süre boyunca itibarını yeniden kazanmaya odaklanmalı, saha dışı bu ciddi hatayı geride bırakıp kariyerine devam etmeyi hedeflemelidir.