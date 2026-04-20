Bu yılın başlarında Rüdiger'in Madrid'de kalacağına pek işaret yoktu. Yaz aylarında sözleşmesi sona erecek olan David Alaba gibi, Alman milli oyuncu da Real Madrid'in savunmasında yapılması muhtemel yenileme kapsamında takımdan ayrılacak adaylar arasında gösteriliyordu. Ancak kulüp yöneticilerinin fikrini değiştirmesine neden olan şey, Rüdiger'in son haftalarda artık sakatlık sorunu yaşamaması ve iyi fiziksel kondisyonu ve ikna edici performanslarıyla puan toplaması oldu. Rüdiger, Real'deki dördüncü sezonunda birkaç sakatlığın ardından 21 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda bir gol attı.

Eski Chelsea ve Roma yıldızına ise başka cazip teklifler de geldiği söyleniyor. Son günlerde, İtalya'nın rekor şampiyonu Juventus'un da Rüdiger'i kadrosuna katmak için yarıştığı belirtildi. Bianconeri, eski teknik direktörü Luciano Spalletti ile yeniden bir araya gelme fırsatının yanı sıra, uzun süreli bir sözleşmeyle de Rüdiger'i cezbediyor.

Tuttosport ayrıca, Manchester United ve Liverpool'un da bu tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmayı değerlendirdiğini yazdı.