AS gazetesi, 33 yaşındaki stoperin, İspanya'nın başkentinde sona ermek üzere olan sözleşmesini uzatmak için bir teklif aldığını yazıyor. Rüdiger için "Beyazlar"da kalmak "öncelik" olsa da, Real Madrid'in teklifinde farklı şartlar bekliyordu.
Birkaç hafta önce hayal bile edilemezdi! Antonio Rüdiger'in geleceği konusunda net bir eğilim olduğu söyleniyor
LaLiga'da ikinci sırada yer alan kulübün teklifi bir sezon daha geçerli olacak. Rüdiger ise iki sezon daha sözleşme imzalayabileceğini umuyordu. Rüdiger'de bu konuda "belli bir hayal kırıklığı" olsa da, Real'de savunma oyuncusunun sonunda sözleşmeyi imzalayacağı düşünülüyor. "Önümüzdeki haftalarda" bir anlaşmaya varılması gerçekçi görünüyor.
Rüdiger'e sadece bir yıllık sözleşme uzatma teklifinin sunulması, onun değerinin düşük olduğu anlamına gelmiyor. Aksine, Real'de 30 yaşın üzerindeki oyuncularla sadece bir sezonluk sözleşme imzalanması uzun süredir uygulanan bir gelenek.
Antonio Rüdiger, Real Madrid'de bir zihniyet değişikliğine yol açıyor
Bu yılın başlarında Rüdiger'in Madrid'de kalacağına pek işaret yoktu. Yaz aylarında sözleşmesi sona erecek olan David Alaba gibi, Alman milli oyuncu da Real Madrid'in savunmasında yapılması muhtemel yenileme kapsamında takımdan ayrılacak adaylar arasında gösteriliyordu. Ancak kulüp yöneticilerinin fikrini değiştirmesine neden olan şey, Rüdiger'in son haftalarda artık sakatlık sorunu yaşamaması ve iyi fiziksel kondisyonu ve ikna edici performanslarıyla puan toplaması oldu. Rüdiger, Real'deki dördüncü sezonunda birkaç sakatlığın ardından 21 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda bir gol attı.
Eski Chelsea ve Roma yıldızına ise başka cazip teklifler de geldiği söyleniyor. Son günlerde, İtalya'nın rekor şampiyonu Juventus'un da Rüdiger'i kadrosuna katmak için yarıştığı belirtildi. Bianconeri, eski teknik direktörü Luciano Spalletti ile yeniden bir araya gelme fırsatının yanı sıra, uzun süreli bir sözleşmeyle de Rüdiger'i cezbediyor.
Tuttosport ayrıca, Manchester United ve Liverpool'un da bu tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmayı değerlendirdiğini yazdı.
Antonio Rüdiger'in Real Madrid'deki istatistikleri
Maçlar 177 Gol 8 Asist 4 Sarı kart 19 Kırmızı kart 1 Şampiyonluk 7