"Birkaç hafta içinde Arsenal'i iki kez yendiğinizi bir düşünün!" - Pep Guardiola, Gunners'la oynanacak Premier Lig "finali" öncesinde Man City yıldızlarına meydan okudu
Şehir farkı azalttı
Şampiyonluk yarışındaki takım, elindeki iki erteleme maçından birini değerlendirerek, ikinci yarıda sergilediği acımasız performansla Chelsea’yi paramparça etti ve Mikel Arteta’nın liderlik koltuğundaki takımına yönelik baskıyı önemli ölçüde artırdı. Bu galibiyetle zirvedeki puan farkı artık 6’ya indi; City’nin elinde hâlâ bir erteleme maçı bulunması, bu farkı daha da kapatma olasılığını ortaya koyuyor. Bu iç sahadaki yükseliş, rakiplerinin tökezlediği bir dönemde geldi. Premier Lig şampiyonluğu yarışı kızışırken, rakipler tüm turnuvalarda son dört maçlarının üçünü kaybetti.
Taktikten çok zihniyet
Guardiola, takımının son dönemdeki başarısını salt taktiksel ayarlamalardan ziyade üstün bir psikolojik üstünlüğe bağlayarak, galibiyet kültürünü besleyen takım içi hiyerarşiyi övdü. Teknik direktör, hafta ortasında Avrupa kupası maçlarının olmaması sayesinde takımın şu anki zindeliğinin, antrenman sahasında daha odaklı bir hazırlık yapılmasına olanak sağladığına inanıyor.
Oyuncularının olağanüstü zihniyetini ve yaklaşan maçın önemini değerlendiren City menajeri, şunları söyledi: “İkinci yarı olağanüstüydü çünkü zihniyetimiz vardı. Taktik değildi. Birbirimizi uzun süredir tanıyoruz ve oyuncular burada kazanmak için iyi bir zihniyet sergiledi, ki bu asla kolay değildir. Geçmiş benzersiz bir şeydi, ama biz büyüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nden elendiğimiz için önümüzde uzun haftalar var. Daha dinç durumdayız, antrenmanlarda herkes ne yapması gerektiğini tam olarak biliyor."
"Bundan sonra ne olacağını göreceğiz. Arsenal maçı bir final gibi ama bana gelecek hafta Brentford maçının kolay olacağını söylemeyin. Olabilecek çok şey var. Dün oyunculara rahat olmaları gerektiğini söyledim."
Olağanüstü şampiyonluk mücadelesi
City teknik direktörü, oyuncularına önlerindeki görevin ne kadar zor olduğunu hemen hatırlattı ve bu sezon şu ana kadar Avrupa’da mükemmelliğin ölçütü olarak Arsenal’i gösterdi. 22 Mart’ta Wembley’de Gunners’ı yenerek Carabao Kupası’nı kaldırmış olsa da Guardiola, City’nin bir sezonun son 10 maçında son 43 karşılaşmada sadece bir kez mağlup olduğu tarihi rekoruna rağmen rehavete kapılmamaya özen gösteriyor.
Rakiplerine duyulan saygı ve onları kısa sürede iki kez yenme fırsatı üzerine düşünürken, şunları ekledi: “Şu ana kadar bu ülkede, Avrupa'da en iyi takım onlar oldu. Arsenal'i bir kez yenmek çok zor, birkaç hafta içinde iki kez yenmeyi hayal edin. Dinlenmeliyiz. Taraftarlarıma şunu söylemek isterim: Arsenal'e büyük saygı duyun, onlar olağanüstü bir takım. İlk dakikadan itibaren bize katılın çünkü oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar.
"Takımın zihniyeti. Takım hiyerarşisi bana harika oyuncuların zihniyetini kazandırdı, bu da başarının anahtarı. Son bir buçuk aydır bunu hep hissettim. Günümüzde çok fazla galibiyet almak çok karmaşık. Önümüzdeki hafta kendimizi tekrar kanıtlama şansımız var.”
Şampiyonluk yarışı
19 Nisan'da Arsenal ile oynanacak maç, City'nin efsanevi sezon sonu istikrarının en zorlu sınava tabi tutulacağı, yüksek baskı altında geçecek bir maratonun başlangıcını işaret ediyor. Etihad'daki "final"in ardından Guardiola'nın öğrencileri, Burnley deplasmanıyla hızlı bir dönüş yapacak ve ardından Mayıs ayında Everton, Brentford, Bournemouth ve Crystal Palace ile karşılaşacakları kritik maçlar bekliyor. Son yıllarda son 10 maçında %74'lük müthiş bir galibiyet oranına sahip olan City, 24 Mayıs'ta Aston Villa ile oynayacağı sezon finali maçına kadar bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor.