"Birkaç hafta içinde Arsenal'i iki kez yendiğinizi bir düşünün!" - Pep Guardiola, Gunners'la oynanacak Premier Lig "finali" öncesinde Man City yıldızlarına meydan okudu

City teknik direktörü, oyuncularına önlerindeki görevin ne kadar zor olduğunu hemen hatırlattı ve bu sezon şu ana kadar Avrupa’da mükemmelliğin ölçütü olarak Arsenal’i gösterdi. 22 Mart’ta Wembley’de Gunners’ı yenerek Carabao Kupası’nı kaldırmış olsa da Guardiola, City’nin bir sezonun son 10 maçında son 43 karşılaşmada sadece bir kez mağlup olduğu tarihi rekoruna rağmen rehavete kapılmamaya özen gösteriyor.

Rakiplerine duyulan saygı ve onları kısa sürede iki kez yenme fırsatı üzerine düşünürken, şunları ekledi: “Şu ana kadar bu ülkede, Avrupa'da en iyi takım onlar oldu. Arsenal'i bir kez yenmek çok zor, birkaç hafta içinde iki kez yenmeyi hayal edin. Dinlenmeliyiz. Taraftarlarıma şunu söylemek isterim: Arsenal'e büyük saygı duyun, onlar olağanüstü bir takım. İlk dakikadan itibaren bize katılın çünkü oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar.

"Takımın zihniyeti. Takım hiyerarşisi bana harika oyuncuların zihniyetini kazandırdı, bu da başarının anahtarı. Son bir buçuk aydır bunu hep hissettim. Günümüzde çok fazla galibiyet almak çok karmaşık. Önümüzdeki hafta kendimizi tekrar kanıtlama şansımız var.”