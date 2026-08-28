'Birkaç günde bir bu tür büyük maçlar oynuyorsunuz' - Leon Goretzka, Bundesliga'yı neden Premier League ile değiştirdiğini açıkladı

Uzun süren yaz tatili ve kapsamlı bir değerlendirme döneminin ardından, tecrübeli orta saha oyuncusu Leon Goretzka, bir sonraki durağını seçmeden önce seçeneklerini dikkatle değerlendirdi. 31 yaşındaki oyuncu, Bayern Münih ile uzun süreli birlikteliğinin sona ermesinin ardından doğru sportif projeyi bulmanın zaman aldığını kabul etti. Ancak teknik ekiple yaptığı görüşmeler ve kulübün net hedefleri, Aston Villa'nın kendisi için mükemmel tercih olduğuna onu kısa sürede ikna etti.

"Buraya imza atmak gerçekten çok iyi bir histi," diyen Goretzka, VillaTV'ye konuştu. "Gerçekten ne istediğimi anlamak bir süreçti ve burada ilk andan itibaren gerçekten çok iyi bir hisse sahiptim. Şimdi burada olduğum için gerçekten çok mutluyum."