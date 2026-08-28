Sven Simon
Çeviri:
'Birkaç günde bir bu tür büyük maçlar oynuyorsunuz' - Leon Goretzka, Bundesliga'yı neden Premier League ile değiştirdiğini açıkladı
Bir sonraki kariyer adımını değerlendirmek
Uzun süren yaz tatili ve kapsamlı bir değerlendirme döneminin ardından, tecrübeli orta saha oyuncusu Leon Goretzka, bir sonraki durağını seçmeden önce seçeneklerini dikkatle değerlendirdi. 31 yaşındaki oyuncu, Bayern Münih ile uzun süreli birlikteliğinin sona ermesinin ardından doğru sportif projeyi bulmanın zaman aldığını kabul etti. Ancak teknik ekiple yaptığı görüşmeler ve kulübün net hedefleri, Aston Villa'nın kendisi için mükemmel tercih olduğuna onu kısa sürede ikna etti.
"Buraya imza atmak gerçekten çok iyi bir histi," diyen Goretzka, VillaTV'ye konuştu. "Gerçekten ne istediğimi anlamak bir süreçti ve burada ilk andan itibaren gerçekten çok iyi bir hisse sahiptim. Şimdi burada olduğum için gerçekten çok mutluyum."
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İngiltere'de Şampiyonlar Ligi gecelerinin peşinde
Kariyeri boyunca Avrupa'nın elit kulüp organizasyonunda geniş deneyim edinen Goretzka, bordo-mavili formayla o büyülü geceleri yeniden yaşamaya hevesli. Alman oyuncu, Ekim 2024'te Bayern Münih ile Villa Park'a konuk olduğunda karşılaştığı düşmanca ve yüksek enerjili ortamı hatırlattı. Gözünü korkutmak yerine, unutulmaz atmosfer onda kalıcı bir iz bıraktı ve sonunda Premier League ekibine gelmesinde etkili oldu.
"Gerçekten özel bir atmosfer ve statta çılgın bir enerji olduğunu hatırlıyorum," diye anımsadı Goretzka. "Bayern olarak bizim için yaşadığımız en iyi deneyim değildi, sizin için muhtemelen en iyilerden biriydi ve bu yüzden bunun gibi geceleri yeniden yaşamayı gerçekten dört gözle bekliyorum."
Premier League’in zorlu temposunu benimsemek
Goretzka'nın İngiltere'ye transferinin arkasındaki en büyük itici güçlerden biri, ligin üst düzey maçlardaki yoğun rekabeti ve bu karşılaşmaların sık oynanması. Orta saha oyuncusu, Bundesliga'nın aksine dikkat çeken büyük maçların nispeten daha seyrek olduğunu, İngiltere'nin en üst liginde ise birkaç günde bir fiziksel ve zihinsel olarak en üst seviyede hazır olmanın gerektiğini belirtti. Futbol kültürü açısından tamamen yeni bir ortama uyum sağlamaya hazırlanırken, keyifle karşıladığı zorlu sınav da bu.
"Açıkçası benim için yeni bir lig," dedi Goretzka. "Böyle büyük maçları birkaç günde bir oynamayı gerçekten dört gözle bekliyorum ve muhtemelen Bundesliga'ya göre en büyük fark da bu, çünkü orada büyük rakiplere karşı sadece birkaç harika maç oynuyorsunuz."
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Geçiş dönemindeki bir sezonda sorumluluk almak
Aston Villa, birkaç önemli oyuncunun ayrılığının ardından kadroda yeniden yapılanma sürecinden geçerken, Goretzka ağır sorumluluk üstlenmeye hazır. Tecrübeli isim, takımın zorlu fikstürde ilerlemesine yardımcı olmak için üst düzey kariyer geçmişinden gelen yıllara dayanan deneyimini ortaya koymayı hedefliyor. Kadro, taraftarlar için güçlü performanslar sergilemeye tamamen odaklanmış durumda ve Goretzka da kulübün bu sezon rekabetçi hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya hazır.
Goretzka, "Açıkçası takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak ve kendi kariyerimde edindiğim deneyimi ortaya koymak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı. "Hadi iyi bir sezon geçirelim."
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