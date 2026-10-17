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“Birisi başarısız olursa herkes bundan hoşlanır”: Manchester United’da baskı artarken Leeds United Teknik Direktörü Daniel Farke, eleştirilerin hedefindeki Michael Carrick’i savundu
Manchester United'da zorlu bir başlangıç
Carrick, United'da bu sezona beklentilerin altında yapılan başlangıcın ardından şimdiden baskı altında bulunuyor. 45 yaşındaki teknik direktörün yönetiminde takım, tüm kulvarlarda oynadığı ilk dokuz maçta yalnızca iki galibiyet aldı.
Carrick, Ruben Amorim'in ocak ayında ayrılmasının ardından Old Trafford'da göreve gelmişti. Geçen sezonun ikinci yarısında takımın yakaladığı müthiş form grafiğiyle Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağladı.
Ancak son dönemdeki sonuçlar, Carrick'in uzun vadeli geleceğinin yoğun biçimde sorgulanmasına yol açtı. Artan bu olumsuz hava üzerine meslektaşı Farke, Carrick'i güçlü biçimde savundu.
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Farke'den toksik olumsuzluğa son verilmesi çağrısı
Farke, Carrick'in bugüne kadar başardıkları için çok daha fazla saygıyı hak ettiğini savunuyor. Ona göre günümüz futbol kültürü, gelecek vadeden antrenörleri yargılamakta ve yıpratmakta fazlasıyla aceleci.
Farke, Metro'nun aktardığı açıklamasında, "Futbolda da toplumda da herkesin daha hızlı olması gerektiği, herkesin biraz daha fazla şüphe duyduğu bir eğilim var," dedi.
"Sosyal medyadaki gelişmelerden şikâyet etmiyorum ama herkesin olumsuz yorumlarla ortaya çıkması ve birinin başarısız olmasından hoşlanması bir gerçek. Toplumumuzdaki bu gidişatı hiç sevmiyorum. Futbolda da aynısı var, dolayısıyla bundan kaçamayacağız. Bununla başa çıkmamız gerektiği bir gerçek ama yine de hoşuma gitmiyor.
"Bana düşen ölçüde bu akıma katılmayacağım. Michael'ı düşündüğümüzde, Premier League'de çok fazla genç İngiliz antrenör ve teknik direktör olmadığını görüyoruz."
Futbolda genç Britanyalı teknik direktörleri korumak
Carrick’in maruz kaldığı yoğun eleştiriler, en üst düzeyde görev yapan yerli teknik direktörlerin azlığı nedeniyle Farke’yi özellikle rahatsız ediyor. Farke, eski Middlesbrough teknik direktörünün çalkantılı bir dönemde Manchester United’a istikrar kazandırarak ne kadar kaliteli olduğunu gösterdiğine inanıyor.
Farke, “Geçen sezon [United’da] göreve geldiğinde durum ortadaydı. Kulübe istikrar kazandırmak için çok şey yaptı, işleri yoluna koydu. İnanılmaz bir iş çıkardı,” dedi.
“Şu anda altı maçın ardından korkunç bir başlangıç yapmış değiller. Elbette kendi beklentilerine göre şampiyonluk için mücadele etmek istiyorlar ama ligin orta sıralarındalar ve eleştiriler şimdiden başladı. Bundan hoşlanmıyorum.”
Farke sözlerini şöyle sürdürdü: “Genç ve gelecek vadeden teknik direktörleriniz varsa, özellikle de Britanya pasaportu taşıyorlarsa, onlara biraz sahip çıkalım. Bir oyuncu olarak uzun yıllar boyunca kulüp için yaptıklarını ve geçen sezon, pek çok kişinin sezon içinde göreve gelip yardım etmekte tereddüt edeceği çok zor bir durumda onlar için yaptıklarını unutmayın. Bu konuda olağanüstü bir iş çıkardı.
“Doğru yönde ilerlediğimizi düşünmüyorum. Bundan hoşlanmıyorum ve özellikle genç Britanyalı teknik direktörlerimize bunu neden yaptığımızı anlamıyorum. Genç Britanyalı teknik direktörlerin kendilerini göstermesinden memnuniyet duyuyorum. Bu yüzden bu kadar çok olumsuz yaklaşımın nedenini göremiyorum. Dışarıdakiler herkesi sorgulamak ve herkesin başarısız olduğunu görmek istiyor gibi. Bence bu kadar büyük potansiyele sahip birinden memnun olmalı ve onu erkenden sorgulamamalıyız.”
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Carrick, sonuç alma baskısıyla karşı karşıya
Farke'nin güçlü desteğine rağmen Carrick, Old Trafford'da alınan sonuçların hızla iyileşmesi gerektiğinin farkında. Manchester United büyük kupalar için mücadele etmeyi hedeflerken şu anda ligin orta sıralarında yer alıyor.
Premier League puan tablosunda yükselmek isteyen takımın tüm dikkati şimdi yaklaşan maçlarına çevrildi. Carrick, yalnızca birkaç ay önce Avrupa'nın en üst düzey organizasyonunda oynama hakkını getiren galibiyet formülünü yeniden bulmak istiyor.
Manchester United üst üste iyi performanslar sergileyebilirse kulüp dışından gelen eleştiriler kuşkusuz azalacaktır. O zamana kadar genç teknik direktörün bu zorlu dönemi atlatması ve kulübü ileri taşıyacak doğru kişi olduğunu kanıtlaması gerekiyor.
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