Farke, Carrick'in bugüne kadar başardıkları için çok daha fazla saygıyı hak ettiğini savunuyor. Ona göre günümüz futbol kültürü, gelecek vadeden antrenörleri yargılamakta ve yıpratmakta fazlasıyla aceleci.

Farke, Metro'nun aktardığı açıklamasında, "Futbolda da toplumda da herkesin daha hızlı olması gerektiği, herkesin biraz daha fazla şüphe duyduğu bir eğilim var," dedi.

"Sosyal medyadaki gelişmelerden şikâyet etmiyorum ama herkesin olumsuz yorumlarla ortaya çıkması ve birinin başarısız olmasından hoşlanması bir gerçek. Toplumumuzdaki bu gidişatı hiç sevmiyorum. Futbolda da aynısı var, dolayısıyla bundan kaçamayacağız. Bununla başa çıkmamız gerektiği bir gerçek ama yine de hoşuma gitmiyor.

"Bana düşen ölçüde bu akıma katılmayacağım. Michael'ı düşündüğümüzde, Premier League'de çok fazla genç İngiliz antrenör ve teknik direktör olmadığını görüyoruz."