AFP
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"Birini teselli etmek beş kişiyi teselli etmekten daha kolay!" - Kylian Mbappé, PSG'nin Arsenal'i mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçına nasıl tepki gösterdi? William Saliba ve Ousmane Dembélé ise Fransa milli takımında karışık duygular uyandırdı
PSG'nin başarısı, Les Bleus'un dinamiklerini şekillendiriyor
Mbappe, Paris Saint-Germain’in Arsenal’i mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği son zaferin ardından Fransız takımının soyunma odasında hakim olan olumlu havaya değindi. Milli takım kaptanı, bu başarının eski kulübü için tarihi bir öneme sahip olmakla birlikte, sonuçtan etkilenen her iki tarafın duygularını yönetme konusunda tecrübeli oyunculara özel bir görev yüklediğini belirtti.
Mbappe basın toplantısında, "PSG'deki takım arkadaşlarımı hemen tebrik ettim. Şampiyonlar Ligi'ni kaybeden bir takım arkadaşını (Saliba) teselli etmek, beş kişiyi teselli etmekten daha kolay" dedi. "Başardıkları şey muhteşem. Şampiyonlar Ligi finalini kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu biliyorum ve Saliba'yı teselli etmeye çalıştık. Soyunma odasındaki hava iyi ve şimdi hedefimiz olan Dünya Kupası'na odaklanıyoruz."
- AFP
Mbappé, kişisel rekorlarından çok Dünya Kupası'nı öncelikli görüyor
Daha önceki iki Dünya Kupası katılımında attığı 12 golle, rekor sahibi Alman Miroslav Klose’ye sadece dört gol farkla yaklaşarak turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncularından biri olarak adını tarih kitaplarına daha da derin bir şekilde kazımak üzere olmasına rağmen, Mbappé bireysel başarıların ikinci planda olduğunu vurguluyor. Şu anda kulüp düzeyinde Real Madrid'in hücumunu yöneten forvet, tamamen Fransa'nın uluslararası futboldaki hakimiyetini sürdürmesine odaklanmış durumda.
Mbappe, "En çok gol atanlar listesinde yer almak güzel, ancak bana göre onlar yaşlı olduğu için bunun adil olup olmadığından emin değilim," diye şaka yaptı. "İki Dünya Kupası'nda oynama ve iyi performans gösterme şansına sahip oldum. Elbette tarih yazmaya devam etmek istiyorum. Ancak en çok istediğim şey, Dünya Kupası'nı Fransa'ya getirmek."
Fiziksel hazırlık ve iç disiplin
Fransız kaptan, fiziksel durumu hakkındaki endişeleri hemen gidererek, hücum hattını yönetmek için en iyi formda olduğunu vurguladı. Hata payının son derece az olduğu büyük bir turnuvanın zorluklarına karşı takımın taktiksel ve zihinsel olarak hazır olmasını sağlamak için perde arkasında yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.
"Fiziksel olarak iyi durumdayım. Milli takımda olmaktan çok mutluyum. Bu bizim için önemli bir an," diye açıkladı Mbappe. "Takım içinde birçok şeyi değerlendirmeye başladık. Turnuva öncesi hazırlıklarımız iyi geçti. Önümüzde zorlu bir yol olduğunu biliyoruz. Yarışmaya ve finale ulaşmaya hazırız."
- AFP
Eleme sisteminde beklentileri yönetmek
Fransa turnuvaya en büyük favorilerden biri olarak girerken, Mbappé takım arkadaşlarının ayaklarını yere basmalarını sağlamak için ön saflarda yer alıyor. O, Dünya Kupası’nın doğası gereği, kadroda ne kadar yetenekli oyuncu olursa olsun, tek bir konsantrasyon kaybının yıllarca süren hazırlıkları boşa çıkarabileceğini vurguladı.
"Neden oyuncuların coşkusunu kırmalıyız ki? Dünya Kupası, bir dizi iç saha ve deplasman maçı değildir. Tek bir kötü maç sizi eve gönderir," dedi forvet. "Duygularımızı kontrol altında tutmalıyız. Bunlar, her gün ilettiğim mesajlar. Henüz hiçbir şey başarmadık."
Fransa, Dünya Kupası macerasına Senegal ile başlayacak, ardından Irak ile karşılaşacak ve grup aşamasını Norveç ile oynayacağı maçla tamamlayacak.