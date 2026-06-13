"Birini teselli etmek beş kişiyi teselli etmekten daha kolay!" - Kylian Mbappé, PSG'nin Arsenal'i mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçına nasıl tepki gösterdi? William Saliba ve Ousmane Dembélé ise Fransa milli takımında karışık duygular uyandırdı

Mbappe, Paris Saint-Germain’in Arsenal’i mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği son zaferin ardından Fransız takımının soyunma odasında hakim olan olumlu havaya değindi. Milli takım kaptanı, bu başarının eski kulübü için tarihi bir öneme sahip olmakla birlikte, sonuçtan etkilenen her iki tarafın duygularını yönetme konusunda tecrübeli oyunculara özel bir görev yüklediğini belirtti.

Mbappe basın toplantısında, "PSG'deki takım arkadaşlarımı hemen tebrik ettim. Şampiyonlar Ligi'ni kaybeden bir takım arkadaşını (Saliba) teselli etmek, beş kişiyi teselli etmekten daha kolay" dedi. "Başardıkları şey muhteşem. Şampiyonlar Ligi finalini kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu biliyorum ve Saliba'yı teselli etmeye çalıştık. Soyunma odasındaki hava iyi ve şimdi hedefimiz olan Dünya Kupası'na odaklanıyoruz."