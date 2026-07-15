"Birini alın" - 1999'da üçlü kupayı kazanan isim, Manchester United'a Bradley Barcola ve Desire Doue konusunda transfer tavsiyesinde bulundu; PSG'nin süperstar forvetleri ise Premier Lig'in radarına girdi

Carrick, bu görevi yerine getirme baskısı altında bulunuyor ve bu amaca ulaşmak için akıllı transferler yapılması gerekiyor. Casemiro’nun bedelsiz olarak ayrılmasının ardından, orta saha takviyesi olarak Andrey Santos ve Youri Tielemans transfer edildi; her ikisi de İngiltere’de üst düzey lig deneyimine sahip.

İleride daha fazla transferin gerçekleşeceği öngörülüyor ve bir aşamada gol gücünü artıracak oyuncuların aranması bekleniyor. Marcus Rashford’un Barcelona’daki kiralık döneminin ardından kısa ve uzun vadede ne olacağı henüz belli değil; ancak sözde “Rüyalar Tiyatrosu”nda bir başka hızlı kanat oyuncusunun da faydası olacaktır.

Dünya Kupası kadrosunda yer alan Fransa milli takım oyuncuları Barcola ve Doue, bu ihtiyacı karşılayabilir. PSG’de forma giymek için yoğun bir rekabetle karşı karşıya olan bu oyuncular, Premier Lig’de yeni bir maceraya atılma fikrine açık olabilirler.