Getty/GOAL
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"Birini alın" - 1999'da üçlü kupayı kazanan isim, Manchester United'a Bradley Barcola ve Desire Doue konusunda transfer tavsiyesinde bulundu; PSG'nin süperstar forvetleri ise Premier Lig'in radarına girdi
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Manchester United, şampiyonluk kutlamalarının “Proje 150”in bir parçası olmasını istiyor
Manchester United, önümüzdeki sezon Avrupa futbolunun zirvesine geri dönecek; Michael Carrick ise uykuya dalmış devleri uyandırıyor. 2025-26 sezonunda takımı üçüncü sıraya taşımasının karşılığı olarak, iki yıllık kalıcı bir sözleşme imzaladı.
Kırmızı Şeytanlar’ı kıtanın en üst düzey turnuvalarına geri döndüren Carrick’in önündeki yeni hedef, bu temellerin üzerine daha da sağlam bir yapı inşa etmek. Old Trafford’da iddialı planlar yapılıyor; 100.000 kişilik muhteşem bir stadyumun inşasına başlanmaya hazır.
"Proje 150" açıklandı ve United, 2028'deki önemli yıldönümüne ulaşmadan önce Premier Lig ve WSL'de şampiyonluk kutlamalarının tadını çıkarmak istediğini gizlemiyor.
Tielemans ve Santos, orta sahanın lokomotifine katıldı
Carrick, bu görevi yerine getirme baskısı altında bulunuyor ve bu amaca ulaşmak için akıllı transferler yapılması gerekiyor. Casemiro’nun bedelsiz olarak ayrılmasının ardından, orta saha takviyesi olarak Andrey Santos ve Youri Tielemans transfer edildi; her ikisi de İngiltere’de üst düzey lig deneyimine sahip.
İleride daha fazla transferin gerçekleşeceği öngörülüyor ve bir aşamada gol gücünü artıracak oyuncuların aranması bekleniyor. Marcus Rashford’un Barcelona’daki kiralık döneminin ardından kısa ve uzun vadede ne olacağı henüz belli değil; ancak sözde “Rüyalar Tiyatrosu”nda bir başka hızlı kanat oyuncusunun da faydası olacaktır.
Dünya Kupası kadrosunda yer alan Fransa milli takım oyuncuları Barcola ve Doue, bu ihtiyacı karşılayabilir. PSG’de forma giymek için yoğun bir rekabetle karşı karşıya olan bu oyuncular, Premier Lig’de yeni bir maceraya atılma fikrine açık olabilirler.
- Getty/GOAL
Manchester United, Barcola mı yoksa Doue mi için teklif vermeli?
United’ın çok rağbet gören transferler için yapılan tartışmaların bir parçası olup olmadığı sorulduğunda, 1999’da Üçlü Zafer’i kazanan Yorke — BOYLE Sports ve Sports Betting ile işbirliği kapsamında — GOAL’a şunları söyledi: “Bradley Barcola ya da Desire Doue. Michael Carrick olsaydım, ikisinden birini seçerdim. Bu kadar basit. İkisi de sol kanatta oynayabilir, sağ kanatta oynayabilir, hücumun ihtiyaç duyduğu her pozisyonda oynayabilirler.
“Marcus Rashford kalmak istemiyorsa – ki kafası nerede kim bilir – gidip Doue’yi ya da Barcola’yı alın. Almanız gereken iki oyuncu bunlar. İyi hücum oyuncuları, sahada işini layıkıyla yapacak sağlam oyuncular istiyorsanız, gidip bu oyunculardan birini alın.”
PSG tarafından çıkış kapısı kapatılmamıştır
Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Parc des Princes’te yüksek profilli ayrılıklar söz konusu olduğunda bir çıkış kapısının aralık bırakılmış olabileceğini öne sürdü. Romano, YouTube kanalında şunları söyledi: “On gün önce herkes Barcola’nın dokunulmaz olduğunu ve hiçbir yere gitmeyeceğini söylüyordu. Şimdi ise her yerle bağlantıları olduğunu görüyorum; yani belki de Barcola o kadar da dokunulmaz değildir.
“Benim görüşüm hâlâ aynı. Nisan, Mayıs, Haziran ve şimdi de Temmuz aylarında size Bradley Barcola’nın bu yaz Paris Saint-Germain’den ayrılabileceğini söylemiştim. Ayrılacak mı? Bu, kulüplerin masaya koymaya hazır oldukları paranın miktarına bağlı. İlgi oldukça yüksek ve Barcola, Paris Saint-Germain ile yeni bir sözleşme müzakeresi yürütmediği için dokunulmaz değil.”
- Getty
Carrick, 2026-27 sezonu için planlarını şekillendiriyor
Görünüşe göre Barcola’nın Fransa’nın başkentinden ayrılma olasılığı Doue’den daha yüksek; zira Doue’nin sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Bu sözleşme şartları, Doue’nin transfer bedelini olabildiğince yüksek tutacaktır.
Savunma hattını güçlendirmek isteyen United, Barcola için gerekli bütçeye sahip olup olmadığına ve yetenekli 23 yaşındaki oyuncunun, Carrick'in 2026-27 sezonu öncesinde oluşturmaya çalıştığı taktiksel yapıya uyum sağlayıp sağlamayacağına karar vermek zorunda.
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