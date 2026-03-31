Biri sahaya çıkmamış olsa da, diğeri ise kadroya bile alınmamış olsa da: Alman milli takımında tam iki gizli BVB galibi

Krizdeki Newcastle United'da haftalardır süren form düşüşüne rağmen, Nagelsmann'ın forvetteki ilk tercihi, eğer teknik direktör klasik bir santrfor kullanmaya karar verirse, o olacaktır. Gana maçında ilk 11'de yer alan Woltemade, kendi kalesinde gol atamasa da özellikle duvar oyuncusu olarak iyi bir izlenim bıraktı. Onun avantajı, rakiplerine kıyasla hücumda farklı bir unsur oluşturmasıdır. Deniz Undav ise yedek rolüyle yetinmek zorunda.

Stuttgartlı oyuncu, bu hazırlık kampından bir bakıma hem kazanan hem de kaybeden olarak çıkıyor. "Herkesin sevgilisi", milli takım teknik direktörünün görevini yerine getirdi ve ev sahibi seyirci önünde attığı galibiyet golüyle "bitirici" olarak parladı. Nagelsmann, Undav'ın yedek rolünü, Undav'ın niteliklerinin ancak yorgun rakiplere karşı ortaya çıktığı gerekçesiyle açıkladı ve VfB için attığı 23 golün (16) büyük bir kısmını gerçekten de ikinci yarıda attığını doğru bir şekilde değerlendirdi.

Aynı zamanda Undav, maçtan sonra ARD mikrofonuna daha fazla süre alabileceğine dair umutlarını dile getirerek, Nagelsmann'ın sık sık bahsettiği "rol görüşmelerini" kamuoyu önünde sorguladı. Bununla kendine bir iyilik mi yaptı? Şüpheli. Bu sözler, daha önceden sadece rolünü itiraz etmeden yerine getiren oyuncuları kadroya almak istediğini vurgulayan Nagelsmann'ın pek hoşuna gitmedi. Undav bunu "kabul ettiğini" itiraf etti. Yine de Nagelsmann, sonraki basın toplantısında bu açıklamaya ilişkin soruya görünürde alıngan - ve gereksiz yere açık sözlü - bir tepki gösterdi: "Söyledikleriyle kendine baskı uyguluyor. Bu açıdan, gol atmaya azaldığı anda benim için sorun yok. Eğer bununla kendisi başa çıkabiliyorsa, bunu yapabilir."

Gerçeğin tamamı, Undav'ın golüne kadar oyuna neredeyse hiç dahil olamadığıdır. Bu durum elbette Nagelsmann'ın gözünden kaçmadı. "Golüne kadar performansını iyi bulmadım," dedi ve Stuttgartlu oyuncunun az sayıdaki top temasına (13) değindi. Aynı zamanda şunu da kabul etti: "Ama o, topun düştüğü yerde durduğu için de bir üst düzey forvet."

Nagelsmann ayrıca, Undav'ın "öncesinde 70 dakika koştuktan sonra da aynı şekilde gol atıp atamayacağını" sorguladı ve bir kez daha vurguladı: "Yaz aylarında da maçı belirleyebilecek yedek oyunculara ihtiyacımız olacak. Bu onun görevi, rolü." Peki tartışma bu kadar mı bitti? Muhtemelen şimdilik hayır, ancak Nagelsmann görünüşe göre şimdiden bu konudan bıkmış durumda. "Yedi gündür Deniz Undav konusu gündemimizdeydi."