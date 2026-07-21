Geçtiğimiz sezon Kompany, tam dokuz genç yeteneğin ilk kez forma giymesine yardımcı oldu. Bunlardan biri, o zamandan beri Karl’ın başaramadığını bile başardı: bir Dünya Kupası’nda yer almak. Bara Ndiaye (18), turnuva başlamadan kısa bir süre önce ilk kez Senegal Milli Takımı’nda forma giydi ve Belçika’ya karşı uzatmalarda kıl payı yenildikleri maçta oyuna girdi.

Ndiaye, FC Bayern’in Los Angeles FC ile birlikte işlettiği Red&Gold Football ağına bağlı Gambinos Stars Akademisi’nden yetişti. Kampüste birkaç deneme antrenmanının ardından, geçen kış Kompany’nin açık isteği üzerine kiralık olarak Münih’e transfer olan Ndiaye, dört profesyonel maçta forma giydi ve milli takım oyuncusu oldu.

Bu etkileyici gelişmenin ardından, FC Bayern’in onu kalıcı olarak kadrosuna katmak istemesi doğal bir sonuç. Ancak Münih kulübü ile Gambinos Stars arasındaki yakın bağlara rağmen, bu konuda hâlâ bazı zorluklar var. Yine de transferin yakında tamamlanacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki sezonda Ndiaye, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic ve Tom Bischof’un ardından orta sahada dördüncü kadro pozisyonunu alabilir.