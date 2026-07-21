Vincent Kompany, bugüne kadar son derece başarılı geçen görev süresi boyunca FC Bayern’e sadece işlevsel ve heyecan verici bir oyun felsefesi kazandırmakla ve takıma üç şampiyonluk kazandırmakla kalmadı. Aynı zamanda genç takımdan profesyonel kadroya geçişi kolaylaştırarak kulüp yönetiminin uzun süredir beslediği bir dileği de yerine getirdi.
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Biri DFB’den kaçmak üzere! FC Bayern’de bir sonraki Lennart Karl kim olacak?
Bu gelişimin en önemli simgesi elbette Lennart Karl’dır. 2025 Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda profesyonel olarak ilk kez sahneye çıkan ve şu anda 18 yaşında olan sağ kanat oyuncusu, geçen sezon büyük bir atılım gerçekleştirdi; Dünya Şampiyonası’na katılımını ise turnuva başlamadan kısa bir süre önce geçirdiği sakatlık nedeniyle kaçırdı. Ancak Karl’ın gölgesinde, birçok başka genç oyuncu da profesyonel takıma girerek ilk maç dakikalarını topladı.
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Bara Ndiaye Dünya Kupası'nda oynadı – FC Bayern ile ne zaman sözleşme imzalayacak?
Geçtiğimiz sezon Kompany, tam dokuz genç yeteneğin ilk kez forma giymesine yardımcı oldu. Bunlardan biri, o zamandan beri Karl’ın başaramadığını bile başardı: bir Dünya Kupası’nda yer almak. Bara Ndiaye (18), turnuva başlamadan kısa bir süre önce ilk kez Senegal Milli Takımı’nda forma giydi ve Belçika’ya karşı uzatmalarda kıl payı yenildikleri maçta oyuna girdi.
Ndiaye, FC Bayern’in Los Angeles FC ile birlikte işlettiği Red&Gold Football ağına bağlı Gambinos Stars Akademisi’nden yetişti. Kampüste birkaç deneme antrenmanının ardından, geçen kış Kompany’nin açık isteği üzerine kiralık olarak Münih’e transfer olan Ndiaye, dört profesyonel maçta forma giydi ve milli takım oyuncusu oldu.
Bu etkileyici gelişmenin ardından, FC Bayern’in onu kalıcı olarak kadrosuna katmak istemesi doğal bir sonuç. Ancak Münih kulübü ile Gambinos Stars arasındaki yakın bağlara rağmen, bu konuda hâlâ bazı zorluklar var. Yine de transferin yakında tamamlanacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki sezonda Ndiaye, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic ve Tom Bischof’un ardından orta sahada dördüncü kadro pozisyonunu alabilir.
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Filip Pavic ve Erblin Osmani, büyük umut vaat eden isimler olarak görülüyor
Ndiaye’nin yanı sıra, FC Bayern’de şu anda özellikle iki genç yetenek dikkat çekiyor: Filip Pavic (16) ve Erblin Osmani (17).
Stoper Pavic, Ocak ayında 16. yaş gününden kısa bir süre sonra A takımda ilk kez forma giydi ve böylece Paul Wanner'in ardından FC Bayern tarihindeki en genç ikinci oyuncu oldu. Alman U15 ve U16 milli takımlarında birkaç maça çıkan Freising doğumlu Alman-Hırvat oyuncu, yaz aylarında Hırvatistan milli takımıyla U17 Avrupa Şampiyonası'na katıldı. DFB, burada büyük bir yeteneği kaybetme riskiyle karşı karşıya. FC Bayern’de Pavic, önümüzdeki sezon dördüncü ligdeki yedek takımda maç tecrübesi kazanacak, ancak A takımda kısa süreli görev alması da oldukça olası.
Aynı durum, Münih doğumlu, Kosovalı ebeveynlere sahip ve Bayern tarihinin en genç üçüncü oyuncusu olan orta saha oyuncusu Osmani için de geçerli. Pavic'ten farklı olarak Osmani, şimdilik U19 kadrosunda yer alacak. Pazartesi günü, Mayıs ayında 18. yaş gününde otomatik olarak profesyonel sözleşmeye dönüşecek yeni bir sözleşme imzaladı. Benzer oyun stili ve Münih’in semt kulübü TSV Milbertshofen’deki ortak geçmişleri nedeniyle Osmani, şimdiden Angelo Stiller ile karşılaştırılıyor.
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Wisdom Mike, David Santos Daiber ve Cassiano Kiala’nın sakatlık endişeleri
Geçen sezon ilk kez forma giyen diğer bazı oyuncular da son aylarda sakatlık sorunları yaşadı ve tekrar forma girmek için mücadele etmek zorunda. Sol kanat oyuncusu Wisdom Mike (17), kalça sakatlığı nedeniyle Mart ayından bu yana hiçbir maçta forma giymedi. Orta saha oyuncusu David Santos Daiber (19) ise arka arkaya geçirdiği iki uyluk sakatlığı nedeniyle benzer bir süredir kadroda yer almıyor. Stoper Cassiano Kiala (17), sindesmoz bağını yırtmadan önce en son Şubat ayında bir resmi maçta sahaya çıkmıştı. Ancak şu anda bu üç oyuncu da en azından antrenmanlara yeniden başladı.
Sol kanat oyuncusu Maycon Cardozo (17), uyluk sakatlığı nedeniyle sezonun son maçını kaçırdı, ancak yedek takımın sezon hazırlıklarında yeniden hazırlık maçlarına çıktı. Tıpkı Felipe Chavez (19) gibi. Bu orta saha oyuncusu, geçen sonbaharda FC Bayern’in A takımında ve hatta Peru Milli Takımı’nda ilk kez forma giydi. Kış transfer döneminde 1. FC Köln’e kiralık olarak transfer olan Chavez, orada yedi kısa süreli maça çıktı. Chavez’in 2027’de sona erecek sözleşmesini uzatması ve ardından tekrar kiralanması olası görünüyor. Bu arada, dokuzuncu ilk kez forma giyen oyuncu olan sol bek Deniz Ofli (19) ise 2. Bundesliga’daki Karlsruher SC’ye kiralandı.
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