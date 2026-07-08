Arteta, Gunners’ın nihayet şampiyonluğa ulaşmadan önce üst üste üç kez ikincilikle yetinmek zorunda kalmasına tanık olmasaydı, bu başarı çoktan elde edilmiş olacaktı.

Efsanevi "Yenilmezler"in başarıları taklit edildi ve 2003-04 sezonundan bu yana ilk kez lig şampiyonluğu kazanıldı. O dönemde efsanevi Fransız teknik direktör Wenger takımın başında yer alıyordu ve "Le Professeur" olarak anılan Wenger, 22 unutulmaz yıl boyunca takımın dümeninde kaldı. Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Patrick Vieira ve diğer oyuncularla çalışırken üç şampiyonluk kazandı.

Arsenal’in 2026 kadrosunda Declan Rice, Bukayo Saka ve Gabriel Magalhaes gibi isimler yer alıyor ve her geçen transfer dönemi, yüksek bedelli yeni transferlerin geleceğine dair umutlar getiriyor.

Arteta kadrosunu güçlendirmeye ve yeniden şekillendirmeye devam ederse, ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere daha fazla büyük kupa kazanılacağına inanmak için her türlü neden var.