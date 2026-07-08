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Biri bitti, üç tane kaldı! Mikel Arteta, Arsenal’de Arsène Wenger’in Premier Lig şampiyonluk rekorunu kırabilecek mi? Eski Gunners yıldızı, şampiyon takımın neden bu ivmeyi sürdürebileceğini açıklıyor
Arteta, Arsenal’e “Yenilmezler” döneminden bu yana ilk şampiyonluğunu kazandırdı
Arteta, Gunners’ın nihayet şampiyonluğa ulaşmadan önce üst üste üç kez ikincilikle yetinmek zorunda kalmasına tanık olmasaydı, bu başarı çoktan elde edilmiş olacaktı.
Efsanevi "Yenilmezler"in başarıları taklit edildi ve 2003-04 sezonundan bu yana ilk kez lig şampiyonluğu kazanıldı. O dönemde efsanevi Fransız teknik direktör Wenger takımın başında yer alıyordu ve "Le Professeur" olarak anılan Wenger, 22 unutulmaz yıl boyunca takımın dümeninde kaldı. Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Patrick Vieira ve diğer oyuncularla çalışırken üç şampiyonluk kazandı.
Arsenal’in 2026 kadrosunda Declan Rice, Bukayo Saka ve Gabriel Magalhaes gibi isimler yer alıyor ve her geçen transfer dönemi, yüksek bedelli yeni transferlerin geleceğine dair umutlar getiriyor.
Arteta kadrosunu güçlendirmeye ve yeniden şekillendirmeye devam ederse, ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere daha fazla büyük kupa kazanılacağına inanmak için her türlü neden var.
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Arteta, Wenger’i geride bırakıp dört Premier Lig şampiyonluğu kazanabilir mi?
Arteta’nın Wenger’in şampiyonluk rekorunu geçip geçemeyeceği sorusu üzerine, Betinia ile işbirliği içinde konuşan eski Arsenal orta saha oyuncusu Schwarz, GOAL’a şunları söyledi: “Bence en zoru her zaman ilk şampiyonluktur. Son üç yılda şampiyonluğa çok yaklaşmışlardı. Bu da bazen oyunculara belirli bir özgüven ve inanç kazandırır.
“Bunu başardılar. Bunu yapabileceklerini biliyorlar, bu yüzden bu sezon zihinsel güçleri çok daha fazla olacak. Bunu başardıklarını biliyorlar, yani yeni bir durumla karşı karşıya değiller. Daha önce başardıkları bir durumdalar.
“Bu yüzden çok daha olumlu, daha dirençli olacaklar ve baskıyla daha iyi başa çıkabilecekler. Çünkü bir şampiyonluk ya da Premier Lig şampiyonluğu kazanmak için nasıl acı çekileceğini bilmek gerekir. Çok güçlü olmalısınız. Sizi şampiyon yapan iyi maçlar değil, belki iyi performans gösteremediğiniz ama yine de sonuç aldığınız o daha zayıf maçlardır. Farkı yaratan budur.
“Kadronun çok iyi olduğuna inanıyorum. Doğru teknik direktörleri var. Gelecek sezon için çok olumlu bir tablo çiziliyor.”
Arteta’nın uzun vadeli geleceği hakkında söyledikleri
Arteta, uzun vadeli geleceği hakkında sorulduğunda şöyle dedi: “Bence bir teknik direktör, yarın da burada olma hakkını kazanmak zorundadır. Bu, nasıl tepki verdiğinize, burada nasıl konuştuğunuza, soyunma odasına nasıl girdiğinize, verdiğiniz mesaja ve oyuncuların sizi ne kadar takip ettiğine bağlıdır.”
Wenger’in uzun süreli görev süresini taklit edip etmeyeceği sorulduğunda ise şunları ekledi: “Her zaman desteğe ihtiyaç olduğunu söyledim, bunu daha önce de belirtmiştim. Kulüp sahiplerinden ve yönetim kurulundan gelen destek harika. Sonuçta en önemlisi oyuncular. O kapıyı açarsın, onlarla yüzleşirsin, onlarla konuşursun ve ya böyle [şaşkın] olurlar ya da böyle [uykulu] olurlar.
“Altı yıldır, sadece dikkat seviyesi yüksek, öğrenmeye istekli ve takıma elinden gelenin en iyisini yapmak isteyen oyuncular gördüm. Beni bu işte tutan şey budur. Başka bir şey değil. Ve tabii ki, yüzde olarak bakıldığında bence oldukça yüksek olan çok sayıda futbol maçı kazanmak. Tek yol budur. Aksi takdirde, bu ortamda ayakta kalamazsınız.”
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Arsenal’in 2026-27 sezonu öncesinde yeni sözleşme görüşmelerine başlaması bekleniyor
Arteta’nın mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona erecek. Arsenal’in başarılı formülünü bozmak istememesi nedeniyle, yeni sözleşme şartlarının çok geçmeden görüşülüp imzalanacağı tahmin ediliyor.
Takım yakında sezon öncesi antrenmanlarına dönecek ve bir dizi hazırlık maçı sonrasında 16 Ağustos’ta Manchester City ile oynanacak Community Shield maçıyla sezona başlayacak. Beş gün sonra ise Gunners, yeni yükselen Coventry’yi ağırlayarak 2026-27 Premier Lig sezonunu açacak.
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