"Biri beni tırmaladı ya da ısırdı" - Dünya Kupası açılış maçında İsveç'in Tunus'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Graham Potter'ın kulağı kanamıştı

Saha içinde Alexander Isak ve Viktor Gyokeres'in oluşturduğu forvet ikilisi, Afrika ekibinin başa çıkamayacağı kadar güçlüydü. Liverpool'un forveti Isak, oyunun mimarı oldu; muhteşem bir solo gol attı ve VAR incelemesinin ardından Mattias Svanberg'in dördüncü golü atmasını sağlayan zarif bir vuruş yaptı. Arsenal'den Gyokeres de Isak'ın durmak bilmeyen presinin rakibin top kaybına yol açmasının ardından bu hatayı değerlendirerek fileleri havalandırdı.

Potter, F Grubu'nun açılış maçında takımın gidişatını belirleyen iki forvetini hemen övdü. "Bence bizim için harika bir akşamdı, harika bir başlangıç," dedi. "Alex ve Viktor'un kalitelerini göstermelerine olanak tanıyan sağlam bir performans sergiledik ve onlar da bunu başardılar. Defansif olarak sağlamdık, orta sahadan goller attık ve iyi oyuncu değişiklikleri yaptık. Oyuncularım için mutluyum. Son haftalarda çok çalıştılar ve büyük ilerleme kaydettiler. Tüm övgü onlara ait. Bir teknik direktör olarak takımın geliştiğini bilirsiniz, ama aynı zamanda kazanmanız da gerekir. Mükemmel değildik, ama öyle olmayacağımızı da biliyorduk."