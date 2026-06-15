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"Biri beni tırmaladı ya da ısırdı" - Dünya Kupası açılış maçında İsveç'in Tunus'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Graham Potter'ın kulağı kanamıştı
Potter’ın gizemli sakatlığı, galibiyeti gölgede bıraktı
Monterrey’deki büyük galibiyetin coşkusuna rağmen, Potter maç sonrası görevlerini yerine getirmek üzere sağ kulağında kan izleri görünür halde sahneye çıktı. Eleme aşamalarında zor günler geçiren İsveç milli takımını yeniden canlandırmak üzere göreve getirilen bu taktik dehası, yaralanmanın nedeni karşısında şaşkınlığa düştü.
Olayla ilgili basına konuşan Potter, saha kenarındaki kargaşada yaralanmanın tam olarak nasıl meydana geldiğinden emin olmadığını itiraf etti. "Ne olduğunu bilmiyorum. Biri beni tırmaladı ya da ısırdı. Video kayıtlarını incelemem gerekecek," dedi Sportbladet aracılığıyla. Teknik direktörlerini kanlar içinde görmek şok edici olsa da, Potter takımının ölümcül performansına odaklandığı için ortam kutlama havasında kaldı.
- AFP
Isak ve Gyokeres, Tunus'u paramparça etti
Saha içinde Alexander Isak ve Viktor Gyokeres'in oluşturduğu forvet ikilisi, Afrika ekibinin başa çıkamayacağı kadar güçlüydü. Liverpool'un forveti Isak, oyunun mimarı oldu; muhteşem bir solo gol attı ve VAR incelemesinin ardından Mattias Svanberg'in dördüncü golü atmasını sağlayan zarif bir vuruş yaptı. Arsenal'den Gyokeres de Isak'ın durmak bilmeyen presinin rakibin top kaybına yol açmasının ardından bu hatayı değerlendirerek fileleri havalandırdı.
Potter, F Grubu'nun açılış maçında takımın gidişatını belirleyen iki forvetini hemen övdü. "Bence bizim için harika bir akşamdı, harika bir başlangıç," dedi. "Alex ve Viktor'un kalitelerini göstermelerine olanak tanıyan sağlam bir performans sergiledik ve onlar da bunu başardılar. Defansif olarak sağlamdık, orta sahadan goller attık ve iyi oyuncu değişiklikleri yaptık. Oyuncularım için mutluyum. Son haftalarda çok çalıştılar ve büyük ilerleme kaydettiler. Tüm övgü onlara ait. Bir teknik direktör olarak takımın geliştiğini bilirsiniz, ama aynı zamanda kazanmanız da gerekir. Mükemmel değildik, ama öyle olmayacağımızı da biliyorduk."
Blagult için dikkat çekici bir dönüş
5-1'lik skor, turnuvaya katılmayı kıl payı kaçıran bir ülke için sansasyonel bir dönüşümü simgeliyor. İsveç, eleme grubunda İsviçre, Kosova ve Slovenya'nın gerisinde son sırada kalmış, ancak Uluslar Ligi play-off'ları sayesinde finallere yükselmişti. Potter yönetiminde, takım eksikliğini duyduğu golcü ruhunu yeniden keşfetti; Tunus kökenli Brighton orta saha oyuncusu Yasin Ayari de bu galibiyette muhteşem bir çift gol attı.
Teknik direktör, galibiyetin etkileyici niteliğine rağmen ayaklarını yere sağlam basmaya devam etti. Potter, "Yediğimiz gol beni biraz hayal kırıklığına uğrattı, ancak bu tür şeyler olabilir. Özellikle Dünya Kupası'nda deneyim eksikliğimiz olduğunu düşünürsek, ikinci yarıda olgun bir oyun sergiledik" dedi. Bu hatanın ardından Omar Rekik Tunus adına gol attı, ancak İsveç maçın son dakikalarında üstünlüğünü sürdürdüğü için bu gol sadece teselli niteliğinde kaldı.
- Getty Images Sport
F Grubu lideri Hollanda'yı zorlu bir sınav bekliyor
İsveç, özellikle günün erken saatlerinde güçlü rakipler Hollanda ve Japonya'nın 2-2 berabere kalmasıyla grubun zirvesinde açık ara lider konumuna oturdu. Bu sonuç, Potter'ın takımını eleme turlarına yükselme yolunda avantajlı konuma getirmiş olsa da, teknik direktör 2. maç gününde Oranje ile karşılaşacakları zaman çok daha zorlu bir sınavın kendilerini beklediğinin farkında.
Potter, takımı bir sonraki mücadeleye hazırlanırken etrafında artan heyecanı önemsemedi. "Sadece yapabileceğimiz şeylere odaklanıyoruz, performanslarımıza odaklanıyoruz," diye konuştu. "Dışarıdan insanların ne düşündüğü veya görüşleri önemli değil. Dünya Kupası'nın güzelliği de bu, herkesin tahminleri ve öngörüleri var ama biz işimize ve takım olarak nasıl oynadığımıza odaklanmalıyız. Hafta sonu, turnuvanın favorilerinden biri olan bir başka üst düzey takımla karşılaşacağız."