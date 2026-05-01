Bu bakımdan, devre arasında oyundan çıkarılması da biraz şaşırtıcıydı. 4-5'lik heyecan verici maçın ardından bu konu sorulduğunda, spor direktörü Max Eberl konuyu geçiştirerek şöyle dedi: "Bunlar teknik ekibin aldığı kararlar." Öte yandan Davies'in performansını "çok, çok iyi" olarak nitelendirdi.

Oyuncu değişikliğinin arkasında sağlık sorunları yatıyor olabilir. Bild gazetesinin haberine göre, Davies Perşembe günü takım antrenmanına katılmadı ve bunun yerine rehabilitasyon antrenörü Simon Martinello ile bireysel bir antrenman yaptı: Koşular ve topla hafif egzersizler.

Davies'in Cumartesi günü 1. FC Heidenheim ile oynanacak Bundesliga maçında ve özellikle Çarşamba günü PSG ile oynanacak rövanş maçında forma giyip giyemeyeceği belirsiz görünüyor. Kompany'nin yanı sıra, bek pozisyonunda Laimer, Josip Stanisic ve Hiroki Ito da hazır bulunuyor.