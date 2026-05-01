Nino Duit

Birdenbire sadece bireysel antrenman yapmaya başladı! FC Bayern München'in yıldız oyuncusu için endişeler

Alphonso Davies, Perşembe günü FC Bayern'de sadece bireysel antrenman yaptı. Teknik direktör Vincent Kompany, PSG ile oynanacak rövanş maçında onun forma giyip giyemeyeceği konusunda endişelenmeli mi?

Tekrar maçı öncesinde teknik direktör Vincent Kompany, Paris Saint-Germain karşısında oynanan ilk maçta sürpriz bir şekilde Konrad Laimer'in yerine Alphonso Davies'i ilk 11'de sahaya sürdü. 25 yaşındaki Kanadalı sol bek, 2-3'lük skoru belirleyen penaltıya neden olsa da, bunun dışında iyi bir performans sergiledi.

  • Bu bakımdan, devre arasında oyundan çıkarılması da biraz şaşırtıcıydı. 4-5'lik heyecan verici maçın ardından bu konu sorulduğunda, spor direktörü Max Eberl konuyu geçiştirerek şöyle dedi: "Bunlar teknik ekibin aldığı kararlar." Öte yandan Davies'in performansını "çok, çok iyi" olarak nitelendirdi. 

    Oyuncu değişikliğinin arkasında sağlık sorunları yatıyor olabilir. Bild gazetesininhaberine göre, Davies Perşembe günü takım antrenmanına katılmadı ve bunun yerine rehabilitasyon antrenörü Simon Martinello ile bireysel bir antrenman yaptı: Koşular ve topla hafif egzersizler. 

    Davies'in Cumartesi günü 1. FC Heidenheim ile oynanacak Bundesliga maçında ve özellikle Çarşamba günü PSG ile oynanacak rövanş maçında forma giyip giyemeyeceği belirsiz görünüyor. Kompany'nin yanı sıra, bek pozisyonunda Laimer, Josip Stanisic ve Hiroki Ito da hazır bulunuyor.

  Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg

    FC Bayern: Alphonso Davies son zamanlarda defalarca kadroda yer almadı

    Davies, geçen yıl çapraz bağ yırtılması nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldıktan sonra Aralık ayında sahalara geri döndü. Ancak geri dönüş yolu bazı aksiliklerle dolu oldu: Ocak ayında bir süre hastalık nedeniyle, ardından Şubat ve Mart aylarında kas problemleri nedeniyle forma giyemedi. Bundesliga'da VfB Stuttgart ve FSV Mainz 05 ile oynanan son iki maçta ilk 11'de yer alan Davies, PSG karşısında sürpriz bir şekilde forma giymeyi hak etti. 

    Perşembe günü Säbener Straße'den iyi haberler de geldi: Son zamanlarda kas yırtığı nedeniyle forma giyemeyen Lennart Karl ve Tom Bischof, en azından ara ara takımla antrenmanlara katıldı. Bu durum, ikilinin PSG maçında kadroda yer alabileceğine dair umutları artırdı.

