"Birdenbire ortaya çıktı!" Michael Olise, eski bir milli futbolcuda büyük şaşkınlık uyandırdı ve ilginç açıklamalara yol açtı

Kylian Mbappé her ne kadar her zaman Equipe Tricolore’nin “MVP’si” olacak olsa da, “çünkü Kylian kimsenin ulaşamadığı istatistikler ortaya koyuyor. Ancak en önemli oyuncu Michael Olise’dir,” diye emin bir şekilde konuştu Henry. FC Bayern’in süperstarı, özellikle de Didier Deschamps yönetiminde Senegal’e karşı oynanan ilk grup maçının ikinci yarısından beri görev aldığı pozisyonda “olağanüstü bir oyuncu” olarak nitelendirildi.

Çünkü Münih ekibindekinden farklı olarak Olise sağ kanatta değil, Mbappe’nin arkasında 10 numara olarak oynuyor. Şu anda altı Dünya Kupası maçında beş asist kaydetmiş durumda. “O, başkalarının görmediği şeyleri görüyor. Bunları o kadar mükemmel ve hızlı görüyor ki. Ne oyuncu ama," diyen Henry, Olise’in savunmada da hiçbir zahmetten kaçınmadığını vurguladı. "Topun olmadığı yerlerde yaptıkları eşsiz. Normalde bu kadar teknik yetenekli oyuncular savunma görevlerini unuturlar. O ise unutmuyor."

En azından Olise’den hâlâ etkilendiği görülen Escude de aynı görüşü paylaştı: “Fransa’da hücum ve savunma arasındaki potansiyel boşluktan, takımın ikiye bölündüğünden çokça söz edildi. Ancak Ousmane Dembele ve Olise’nin topu geri kazanmak için durmaksızın gösterdikleri çaba, savunmaya da yardımcı oluyor.”

Olise, Salı akşamı (21:00 CET) Fas’a karşı (2-0) sergilediği bir kez daha ikna edici çeyrek final performansının ardından, Fransa ile birlikte Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek.