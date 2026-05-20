Getty Images Sport
Çeviri:
"Birdenbire kupa ortadan kayboldu!" - Vincent Kompany, Bundesliga kupasını KAYBETTİĞİNİ açıkladı; Bayern teknik direktörü ise sezon sonu kutlamaları hakkında bilgi verdi
Kompany için bir mutfak kabusu
Bayern, kupa kutlamalarına alışkın olsa da, son Bundesliga şampiyonluğu kutlamaları Kompany için tam bir panik anına sahne oldu. Eski Manchester City kaptanı, şampiyonluğun coşkusu içinde bu prestijli kupayı evde, daha doğrusu mutfağında unutmuş olduğunu itiraf etti.
Kutlamaların heyecanı yatıştıktan sonra olay hakkında konuşan Kompany, Bild gazetesine verdiği demeçte yaşanan karışıklığı şöyle açıkladı: "Buradaydık ve birdenbire kupa kayboldu! Sonra hatırladım: 'Ah, bizim evdeydi'. Mutfakta duruyordu. Birinin önceki gece bana verip 'Vinnie, yarın sen getir' dediğini bile hatırlamıyordum."
- Getty Images Sport
Belediye binasında kurtarma operasyonu
Takım resmi karşılama törenine hazırlanırken, Alman futbolunun en önemli kupasının bir tost makinesinin yanında durduğu fark edildi. Belçikalı teknik direktörün şansına, eşi Carla Higgs resmi törenlere tam zamanında yetişerek kupayı şehir merkezine ulaştırmayı başardı.
Kompany'nin, Münih'in Marienplatz'ına giderken bu hatayı fark ettiği bildirildi. Takım, yeni Belediye Başkanı Dominik Krause tarafından onurlandırılmak üzere Münih Belediye Binası'nın ikinci katına çıkmışken, kupa hâlâ yoldaydı. Kupa, Bayern Başkanı Herbert Hainer'in toplanan konuklara konuşmasını yaptığı sırada Büyük Salon'a ulaştı.
Goretzka'da duygular dorukta
Lojistik aksaklığa rağmen oyuncular arasındaki coşku hiç azalmadı. Kupa güvenli bir şekilde ellerine geçtikten sonra takım, aşağıda toplanan binlerce taraftara kupayı göstermek üzere ünlü Belediye Binası’nın balkonuna çıktı. Oyuncular dans edip şarkı söylerken, bir başka başarılı lig sezonunu kutlamak üzere ‘Meisterschale’ kupası sıralar arasında dolaştırıldı.
Leon Goretzka için bu gün özellikle duygusal geçti. Bu yaz kulüpten ayrılacak olan orta saha oyuncusu, taraftarların karşılamasından gözle görülür şekilde etkilendi. Kulüp, Goretzka'nın ayrılışını ve Bochum'daki köklerini onurlandırmak için Herbert Gronemeyer'in ünlü marşı "Bochum"u çaldı; taraftarlar ise uzun süredir kulüpte forma giyen yıldız oyuncuya içten bir veda etmek için onun adını haykırdı.
- Getty Images Sport
Gözler DFB-Pokal finalinde
Bu kutlamalar, Kompany’nin ilk sezonunun en önemli anlarından birini oluşturuyor; ancak Münih’te dikkatler hızla lig ve kupa ikilisini tamamlamaya yöneliyor. Unutulmuş kupa ve yerel rakip 1860 Münih taraftarlarının sabotaj girişimleri, genç teknik direktörünün yönetiminde daha fazla başarıya aç olan takımın coşkusunu pek de azaltmadı.
Şimdi dikkatler Berlin'e çevrildi; Bayern Münih, önümüzdeki Cumartesi günü DFB-Pokal finalinde Stuttgart ile karşılaşacak. Mutfağından Bundesliga kupasını güvenli bir şekilde geri alan Kompany, koleksiyonuna bir kupa daha eklemeyi umuyor - ve belki bu sefer, geçit töreni için onu yanına almayı unutmaz.