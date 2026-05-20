"Birdenbire kupa ortadan kayboldu!" - Vincent Kompany, Bundesliga kupasını KAYBETTİĞİNİ açıkladı; Bayern teknik direktörü ise sezon sonu kutlamaları hakkında bilgi verdi

Bayern, kupa kutlamalarına alışkın olsa da, son Bundesliga şampiyonluğu kutlamaları Kompany için tam bir panik anına sahne oldu. Eski Manchester City kaptanı, şampiyonluğun coşkusu içinde bu prestijli kupayı evde, daha doğrusu mutfağında unutmuş olduğunu itiraf etti.

Kutlamaların heyecanı yatıştıktan sonra olay hakkında konuşan Kompany, Bild gazetesine verdiği demeçte yaşanan karışıklığı şöyle açıkladı: "Buradaydık ve birdenbire kupa kayboldu! Sonra hatırladım: 'Ah, bizim evdeydi'. Mutfakta duruyordu. Birinin önceki gece bana verip 'Vinnie, yarın sen getir' dediğini bile hatırlamıyordum."