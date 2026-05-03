Birdenbire herkes FC Barcelona'dan bahsetmeye başladı! PSG ile yapılacak kritik maç öncesinde FC Bayern'de endişe verici bir gelişme

Herkes tek tek 2024 sonbaharından bahsetmeye başladı. Spor direktörü Max Eberl, teknik direktör Vincent Kompany ve ilginç bir şekilde, o zamanlar henüz FC Bayern’de değil, 2. Bundesliga’da 1. FC Köln forması giyen kaleci Jonas Urbig bile. O 2024 sonbaharında – Kompany'nin Münih'teki ilk dönemiydi – FC Bayern, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında FC Barcelona'ya karşı 1-4'lük çılgın bir mağlubiyet yaşadı. Bundan kısa bir süre önce Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'a karşı 3-3 berabere kalmıştı. Bugün olduğu gibi o zaman da Münih'in riskli, yüksek ve adam markajına dayalı savunma anlayışı sorgulanıyordu.

"Bu konuda endişelenmiyorum," diye yanıtladı Eberl ve Kompany ile Urbig'in sözlerini neredeyse aynen tekrarlayarak ekledi: "Bunu geçen yıl da yaşamıştık. O zaman da Barcelona'da 1-4 kaybetmiştik ve ardından sekiz maçta kalesini gole kapatmıştık." Aslında Barcelona'nın etkisi sadece yedi maç sürdü. Bunun karşılığında yedinci maçta (tam da!) PSG'ye karşı 1-0'lık bir iç saha galibiyeti elde edildi. Bu sonuç, Çarşamba günkü rövanş maçında en azından uzatmalara gitmeye yetecektir. Ancak 4-5 biten ilk maçtan sonra, bu iki hücum makinesi arasında bu kez böyle sönük bir 1-0'lık skorun ortaya çıkması son derece olasılık dışı görünüyor.