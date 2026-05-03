FSV Mainz 05'e karşı üç, Paris Saint-Germain'e karşı beş ve şimdi de 1. FC Heidenheim'a karşı yine üç gol. Toplamda on bir gol yenen bir haftanın ardından, PSG ile oynanacak rövanş maçı öncesinde Münih ekibinin sallantılı savunmasına yönelik eleştirel soruların gelmesi kaçınılmazdı. Ve FC Bayern'in oyuncuları, buna nasıl tepki verecekleri konusunda aralarında anlaşmış gibi görünüyor.
Birdenbire herkes FC Barcelona'dan bahsetmeye başladı! PSG ile yapılacak kritik maç öncesinde FC Bayern'de endişe verici bir gelişme
Herkes tek tek 2024 sonbaharından bahsetmeye başladı. Spor direktörü Max Eberl, teknik direktör Vincent Kompany ve ilginç bir şekilde, o zamanlar henüz FC Bayern’de değil, 2. Bundesliga’da 1. FC Köln forması giyen kaleci Jonas Urbig bile. O 2024 sonbaharında – Kompany'nin Münih'teki ilk dönemiydi – FC Bayern, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında FC Barcelona'ya karşı 1-4'lük çılgın bir mağlubiyet yaşadı. Bundan kısa bir süre önce Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'a karşı 3-3 berabere kalmıştı. Bugün olduğu gibi o zaman da Münih'in riskli, yüksek ve adam markajına dayalı savunma anlayışı sorgulanıyordu.
"Bu konuda endişelenmiyorum," diye yanıtladı Eberl ve Kompany ile Urbig'in sözlerini neredeyse aynen tekrarlayarak ekledi: "Bunu geçen yıl da yaşamıştık. O zaman da Barcelona'da 1-4 kaybetmiştik ve ardından sekiz maçta kalesini gole kapatmıştık." Aslında Barcelona'nın etkisi sadece yedi maç sürdü. Bunun karşılığında yedinci maçta (tam da!) PSG'ye karşı 1-0'lık bir iç saha galibiyeti elde edildi. Bu sonuç, Çarşamba günkü rövanş maçında en azından uzatmalara gitmeye yetecektir. Ancak 4-5 biten ilk maçtan sonra, bu iki hücum makinesi arasında bu kez böyle sönük bir 1-0'lık skorun ortaya çıkması son derece olasılık dışı görünüyor.
"Çılgınca heyecan verici": Max Eberl'in gösterişli futbol savunması
Yine de Münihli oyuncular, o zamanlar olduğu gibi mucizevi bir gol yememe serisi yaşamayı umuyorlar; ancak sistem değişikliğini kategorik olarak reddediyorlar. Anlaşılır bir durum, zira tam da bu oyun tarzı FC Bayern’i şu anda son derece rahat bir konuma getirmiştir. Şampiyonluk, kupa finalisti, 2020’den bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselme konusunda gerçekçi şanslar, türlü türlü gol rekorları. Ancak Barça veya PSG gibi bireysel hücum kalitesi en yüksek rakiplere karşı bu oyun tarzında en ufak bir konsantrasyon kaybı bile büyük sorunlara yol açar.
Eberl, Paris'teki muhteşem maçın hemen ardından bir çözüm önerisi sundu; rövanş maçı için daha az gol yemelerini değil, daha fazla gol atmalarını istedi. Bu, en azından o zamanlar Barcelona'nın ruhuyla oynanan sıfır gol serisinden daha gerçekçi görünüyor. Eberl, 2024 sonbaharını hatırlattıktan sonra, Cumartesi günü de Münih (ve Paris) hücum futbolu için bir savunma yaptı.
"Temel DNA'yı değiştirmek istemezsin," dedi Eberl. "Salı günü Paris'e karşı oynanan maç, biraz kaba bir ifadeyle söylemek gerekirse, inanılmaz derecede heyecan vericiydi. Futbolu futbol yapan şey budur: hücum. Sonra sık sık şöyle denir: 'Evet, ama savunma.' Savunmanın hakim olduğu başka maçlar da olabilir. O zaman maç 1-0 biter, bir köşe vuruşundan gol atılır. Ne istiyoruz? Aktif futbol oynamayı DNA'mız olarak seçtik."
FC Bayern: Joshua Kimmich uzak geleceğe bakıyor
Urbig'e göre, kaleci olarak doğal olarak en çok acı çeken kişi olan Urbig, yedikleri çok sayıda golün "kafalarımızı bir araya getirip 'Aman Tanrım!' diyeceğimiz bir durum olmadığını" söyledi. Çarşamba günü Urbig, Münih kalesinde yine kaptan Manuel Neuer'e yerini bırakmak zorunda kalacak. Diğer birçok as oyuncu gibi Neuer de Heidenheim maçında dinlendirildi.
Joshua Kimmich, Harry Kane, Luis Diaz ve uzak mesafeden attığı golle maçın sonlarında beraberliği sağlayan Michael Olise gibi, devre arasında oyuna girdi. Kimmich de mevcut sistemin korunmasından yana olduğunu belirtti, ancak "İleride, yeni sezona başladığımızda veya önümüzdeki haftalarda, elbette bazı şeyleri ayarlayacağız ve analizlere gireceğiz" dedi. Kompany, takımının şu anda "çok fazla gol yediğini" kabul etti. Ancak istatistiklere göre hak ettiklerinden daha fazla gol yediler. PSG, 1,91'lik xG değerinden beş gol attı, Heidenheim ise 2,13'lük değerden üç gol attı.
Bu arada PSG'de de şu anda çok benzer tartışmalar yaşanıyor. Ve orada da sistem değişikliğine işaret eden hiçbir şey yok. Teknik direktör Luis Enrique, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında savunma performansına yönelik eleştirilere sert bir şekilde yanıt verdi: "Saçma sapan görüşlere saygı duymak zorunda değiliz." Ertesi gün takımı da kendine sadık kaldı ve - Bayern Münih gibi tamamen değiştirilmiş bir ilk 11 ile - FC Lorient'e karşı 2-2 berabere kaldı.