Ancak o durumda bile görüşmeler uzayıp gidebilir, hatta tamamen suya düşebilir. Sonuçta, gelecekte teknik direktör Luciano Spalletti’nin takımında forma giymek isteyen tek orta saha oyuncusu Goretzka değil. Romano’nun duyurduğu gibi, Franck Kessie de artık Juve’nin orta sahasında yer almak için adaylığını koydu.

Kessie, kısa bir süre önce Dünya Kupası grup aşamasında Fildişi Sahili ile oynanan maçta Goretzka ve Alman milli takımıyla karşı karşıya gelmişti. 29 yaşındaki oyuncu, son olarak Suudi Arabistan’daki Al-Ahli kulübünde forma giyiyordu. Ancak sözleşmesi sona erdi ve yenilenmedi, bu nedenle o da artık bedelsiz olarak transfer edilebilir durumda.

Ancak eski FC Barcelona ve AC Milan oyuncusunun Juventus’a özellikle kendi inisiyatifiyle teklifte bulunduğu belirtiliyor. Kulüp tarafının da ne ölçüde ilgi gösterdiği konusunda Romano şu ana kadar bir açıklama yapmadı.