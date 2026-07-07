Leon Goretzka, FC Bayern Münih’ten ayrılmasının kesinleşmesinin ardından Dünya Kupası süresince milli takıma odaklanmak için tüm görüşmeleri askıya almış görünüyordu. Şu anda yeniden görüşmelerin sürdüğü iddia ediliyor, ancak transfer uzmanı Fabrizio Romano’ya göre, Goretzka şimdilik Juventus Torino’da belirsiz bir durumla karşı karşıya kalabilir.
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Birden fazla sorun var: Leon Goretzka’nın Juventus Torino’ya transferi, çeşitli nedenlerle suya düşme tehlikesiyle karşı karşıya
İtalyan kaynak, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında, Juve’nin hâlâ Goretzka’yı kadrosuna katmak için çaba gösterdiğini, ancak eski Bayern yıldızının transferinin en öncelikli konu olmadığını açıkladı.
Romano’ya göre Torino, öncelikle forvet pozisyonunda netlik sağlamaya odaklanmış durumda. Mevcut durumda yeni bir kaleci transferi de orta saha oyuncusu transferinden daha önemli. Bu iki madde halledildiğinde, Goretzka da yeniden gündemin merkezine oturacak.
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Goretzka’ya rakip: Yeni bir rakip, görünüşe göre Juve’ye kendini öneriyor
Ancak o durumda bile görüşmeler uzayıp gidebilir, hatta tamamen sonuçsuz kalabilir. Sonuçta, gelecekte baş antrenör Luciano Spalletti’nin takımında forma giymek isteyen tek orta saha oyuncusu Goretzka değil. Romano’nun bildirdiği üzere, Franck Kessie de artık Juve’nin orta sahasında yer almak için adaylığını koydu.
Kessie, kısa bir süre önce Dünya Kupası grup aşamasında Fildişi Sahili ile oynanan maçta Goretzka ve Alman milli takımıyla karşı karşıya gelmişti. 29 yaşındaki oyuncu, son olarak Suudi Arabistan’daki Al-Ahli kulübünde forma giyiyordu. Ancak sözleşmesi sona erdi ve uzatılmadı, bu nedenle o da artık bedelsiz olarak transfer edilebilir durumda.
Ancak eski FC Barcelona ve AC Milan oyuncusunun Juventus’a özellikle kendi inisiyatifiyle teklifte bulunduğu söyleniyor. Kulüp tarafının da ne ölçüde ilgi duyduğu konusunda Romano şu ana kadar bir açıklama yapmadı.
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Milano, Madrid mi yoksa MLS mi? Goretzka’nın muhtemelen birkaç seçeneği var
Bu konuda Fildişili oyuncunun maaş talepleri de belirleyici olabilir. Goretzka ile ilgili olarak, diğer faktörlerin yanı sıra, maaş konusunda henüz bir anlaşmaya varılamamış olması da anlaşmanın şu ana kadar sonuçsuz kalmasının nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.
Goretzka’nın yıllık yedi milyon avro maaş ve on milyon avroya kadar imza parası talep ettiği anlaşılıyor. Ancak İtalya’daki basında yer alan uyumlu haberlere göre, “Yaşlı Kadın” olarak bilinen Juventus, aşılmaması gereken bir iç sınır belirlemiş durumda.
Turin'e transferi gerçekleşmezse bile, bu Goretzka'nın İtalya hayallerinin sonu anlamına gelmeyecektir. İddiaya göre 31 yaşındaki oyuncu birkaç seçeneği açık tutuyor ve son duruma göre bunların arasında Milan da yer alıyor. Söylentilere göre Rossoneri'ye transferi çoktan kesinleşmişti, ancak takım son maç gününde Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdı. İspanya’dan ise sürekli olarak Atlético Madrid’in adı geçiyordu; ayrıca MLS’ye de bir iz var.
Goretzka’nın sözleşmesi, Alman rekortmeniyle geçirdiği sekiz yılın ardından Haziran sonunda sona erdi. Son yıllarda kritik maçlarda sürekli olarak Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic’in gerisinde kalarak yedek kulübesinde oturmak zorunda kaldı. Yine de geçtiğimiz Bundesliga sezonunda 31 maçta beş gol ve dört asist kaydetti. Buna karşın Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı on maçta ise tek bir skor puanı bile alamadı.
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