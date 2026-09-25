Sahaya girişinin dramatik anını anlatan Meerdink, yeni Hollanda Teknik Direktörü Xavi'nin maçın bu kadar erken bölümünde kulübeden kendi adını söylemesine şaşırdığını kabul etti. Teknik ekibin daha tecrübeli bir seçeneği tercih etmesini beklemesine rağmen genç forvet hızlıca ısındı ve tempoya sorunsuz şekilde uyum sağladı.

Meerdink, Xavi'nin yoğun teknik direktörlük tarzını övdü ve İspanyol çalıştırıcının gözle görülür tutkusunun kısa sürede tüm takıma enerji verdiğini belirtti.

"Brian'ın topalladığını görebiliyordum," diye açıkladı Meerdink. "İçimden, 'Bu gerçekten şimdiden olacak mı?' diye geçirdim. Hocanın başka birini seçebileceğini düşündüm. Ama sonra benim adımı söylediler ve ben de ısınmaya başlamak zorunda kaldım, her şey çok hızlı gelişti. Xavi çok fazla tutku yayıyor ve oyuncular bunu hissediyor."