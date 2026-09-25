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"Birden fazla olacak, değil mi?" Mexx Meerdink, Hollanda'daki dramatik ilk maçının ardından babasıyla rekabetini açıkladı
Meerdink, sakatlığı telafi ettikten sonra Oranje formasıyla duygusal ilk maçına çıktı
AZ forveti Mexx Meerdink, perşembe akşamı Johan Cruyff Arena'da Almanya ile 1-1 berabere biten UEFA Uluslar Ligi maçında Hollanda A Milli Takımı formasıyla uzun süredir beklenen ilk maçına çıktı. 23 yaşındaki hücum oyuncusu, maçın ardından ESPN NL'ye verdiği röportajda, ilk 11'de başlayan forvet Brian Brobbey'nin topallaması ve sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından yalnızca 35. dakikada oyuna girmesi hakkında konuştu.
Bu an, bir yıl önce talihsiz bir sakatlık nedeniyle ilk milli takım davetinden çekilmek zorunda kalan Meerdink için tam anlamıyla bir kefaret oldu.
Sonunda A milli takım hayaline kavuştuğu için büyük minnettarlık duyduğunu ifade etti.
- ANP
Forvet, Brobbey'nin sakatlığı nedeniyle erken oyundan alınmasına şaşırdığını açıkladı
Sahaya girişinin dramatik anını anlatan Meerdink, yeni Hollanda Teknik Direktörü Xavi'nin maçın bu kadar erken bölümünde kulübeden kendi adını söylemesine şaşırdığını kabul etti. Teknik ekibin daha tecrübeli bir seçeneği tercih etmesini beklemesine rağmen genç forvet hızlıca ısındı ve tempoya sorunsuz şekilde uyum sağladı.
Meerdink, Xavi'nin yoğun teknik direktörlük tarzını övdü ve İspanyol çalıştırıcının gözle görülür tutkusunun kısa sürede tüm takıma enerji verdiğini belirtti.
"Brian'ın topalladığını görebiliyordum," diye açıkladı Meerdink. "İçimden, 'Bu gerçekten şimdiden olacak mı?' diye geçirdim. Hocanın başka birini seçebileceğini düşündüm. Ama sonra benim adımı söylediler ve ben de ısınmaya başlamak zorunda kaldım, her şey çok hızlı gelişti. Xavi çok fazla tutku yayıyor ve oyuncular bunu hissediyor."
Forvet, iptal edilen golü ve ikinci yarıda kaçırdığı fırsatı değerlendirdi
55 dakikalık performansını değerlendiren Meerdink, iptal edilen gol ve ikinci yarıda ayağının topun üzerinden kaydığı pozisyonda kaçırdığı fırsat nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını kabul etti. Ancak AZ forveti, topla genel performansını sezonun en iyi maçlarından biri olarak değerlendirdi.
Takımın ikinci yarıdaki durmak bilmeyen baskısının, Xavi'nin taktik talimatlarının doğrudan bir yansıması olduğunu vurguladı.
"Neden iptal edildiğine dair hiçbir fikrim yok," diyen Meerdink, şöyle devam etti: "Bundan sonra bir fırsatım daha oldu ama ayağım topa vurmak yerine topun üstüne geldi. Bu üzücü. Ama genel olarak topla sezonun en iyi maçlarımdan birini oynadığımı düşünüyorum. Birçok olumlu şey var."
- ANP
Meerdink, babası Martijn'in milli maç sayısını geçmeyi hedefliyor
İlk A milli formasını giyerek babası Martijn Meerdink'i yakalayan Meerdink, babasının 2006'da Hollanda'nın Ekvador ile oynadığı maçta çıktığı tek milli karşılaşmayla aynı sayıya ulaştı. Hırslı forvet, Xavi'nin kadrosundaki yerini sağlamlaştırmak ve babasının sayısını mümkün olan en kısa sürede geçmekte kararlı olduğunu dile getirdi.
Hollanda, bir sonraki Uluslar Ligi maçına hazırlanmadan önce karşılaşma sonrası toparlanma sürecini tamamlayacak.
Meerdink, yaklaşan maçlarda üst üste milli forma giymeyi hedefliyor.
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