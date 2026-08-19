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Birden fazla kadro değişikliği doğrulanırken Joao Pedro, Chelsea'de 9 numaralı formayı Liam Delap'tan aldı
Joao Pedro, 9 numaralı formayı aldı
Chelsea, yeni sezon öncesinde oyuncu kadrosunun forma numaralarında önemli değişiklikler yaptı; talkSPORT'un haberine göre bu değişikliklerin öne çıkanı, Pedro'nun 9 numaralı formayı devralması oldu. Pedro, geçen sezon Yılın Oyuncusu seçildiği ve tüm kulvarlarda 20 gol ile dokuz asist kaydettiği başarılı performansının ardından bu formayı aldı.
Bunun sonucunda Delap, 12 numaraya düşürüldü. 2025'te Ipswich Town'dan geldiğinden beri 9 numaralı formayı giyen Delap, şimdi Stamford Bridge'den ayrılacağı yönündeki iddialarla güçlü şekilde anılıyor. Forvet, geçen sezon 47 maçta yalnızca üç gol atabildi ve transfer döneminin kapanmasından önce bonservisiyle ayrılmaya açık olduğu bildiriliyor.
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Delap transfer seçeneklerini değerlendiriyor
Mevcut sözleşmesinin bitimine beş yıl kalmasına rağmen Delap, ayrılığı değerlendirilen birkaç forvetten biri arasında yer alıyor. Chelsea'de Nicolas Jackson ve Marc Guiu'nun kadroda bulunması, onu tercih sıralamasında daha da geriye itiyor. Gelecek sezon için İngiltere'de kalmayı tercih ediyor ve Premier League içinden tekliflerin gelmesini umuyor.
İtalyan ekibi Como, oyuncuyu kadrosuna katmak için şimdiden ilgi gösterdi, ancak Delap yurt içindeki fırsatları beklemeye hazır. Hücum hattındaki bu değişikliklerin yanı sıra Chelsea, teknik direktör Xabi Alonso takımını önündeki zorluklara hazırlarken sahanın diğer bölgelerinde de birkaç forma numarasını yeniledi.
Fofana ve Rogers yeni numaralar aldı
Kadronun başka bir bölümünde Wesley Fofana'ya yeni bir numara verildi ve daha önce eski Chelsea savunmacısı Marc Cucurella'nın giydiği 3 numaralı formayı devraldı. Fofana, Leicester City'den dört yıl önce transfer olduğundan bu yana Chelsea'de daha önce hem 33 hem de 29 numarayı giymişti.
Bu arada, Britanya rekoru kıran transfer Morgan Rogers, bu sezon Alonso'nun takımında 17 numaralı formayı giyecek ve eski Chelsea yıldızları Eden Hazard, Mohamed Salah ve Raheem Sterling'in izinden gidecek. Ayrıca Mykhailo Mudryk, yeniden forma giymesine izin verilmesinin ardından 33 numaralı formayı aldı; eski 10 numarası ise artık Cole Palmer'a ait.
- Getty Images
Chelsea için sırada ne var?
Chelsea, sezonuna pazartesi akşamı deplasmanda yerel rakibi Fulham karşısında başlayacak. Alonso kadrosunu son hâline getirmeye çalışırken, kulübün özellikle Delap konusunda gidecek oyuncularla ilgili kararlar alması gerekiyor. Taraftarlar, Pedro'nun ve yeni forma numarası alan yıldızların performansını görmek için Craven Cottage'ı yakından takip edecek; hedef ise iç sahadaki sezona galibiyetle başlamak.
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