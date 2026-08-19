Birden fazla kadro değişikliği doğrulanırken Joao Pedro, Chelsea'de 9 numaralı formayı Liam Delap'tan aldı

Chelsea, yeni sezon öncesinde oyuncu kadrosunun forma numaralarında önemli değişiklikler yaptı; talkSPORT'un haberine göre bu değişikliklerin öne çıkanı, Pedro'nun 9 numaralı formayı devralması oldu. Pedro, geçen sezon Yılın Oyuncusu seçildiği ve tüm kulvarlarda 20 gol ile dokuz asist kaydettiği başarılı performansının ardından bu formayı aldı.

Bunun sonucunda Delap, 12 numaraya düşürüldü. 2025'te Ipswich Town'dan geldiğinden beri 9 numaralı formayı giyen Delap, şimdi Stamford Bridge'den ayrılacağı yönündeki iddialarla güçlü şekilde anılıyor. Forvet, geçen sezon 47 maçta yalnızca üç gol atabildi ve transfer döneminin kapanmasından önce bonservisiyle ayrılmaya açık olduğu bildiriliyor.