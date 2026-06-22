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"Birçok talip" - Scott McTominay, 2026 Dünya Kupası'nda İskoçya için Napoli'deki kahramanlıklarını tekrarlama çabası sürerken Premier Lig'den transfer tavsiyeleri alıyor
Şampiyonluk, MVP ödülü ve goller: McTominay’ın Manchester United’dan ayrılmasından sonraki istatistikleri
72 kez İskoçya milli takımında forma giymiş olan oyuncu, 2024 yazında Old Trafford’da ayrılık kapıları ardına kadar açıldığında cesur bir kariyer kararı aldı. Premier Lig devlerinin bu transferi onaylama istekliliği, McTominay’in nihayetinde valizlerini toplayıp gittiği yer gibi, pek çok kişi için sürpriz oldu.
26 milyon sterlin (34 milyon dolar) tutarındaki transfer ücreti karşılığında, McTominay konfor alanının çok uzağında yepyeni bir başlangıca adım attı. Napoli, McTominay'da kendilerine fayda sağlayabileceğini düşündüğü bir potansiyel gördü ve bu güven, bir Serie A şampiyonluğu, MVP ödülü ve tüm turnuvalarda 80 maçta attığı 27 gol ile fazlasıyla haklı çıktı.
Manchester’da genellikle defansif orta saha rolüyle sınırlı kalan ve her zaman ilk 11’de yer alması garanti olmayan McTominay, oyununa daha maceracı bir unsur ekledikten sonra adeta çiçek açtı. Ayrıca, partneri Cam Reading ile birlikte saha dışında da huzurlu bir hayat süren McTominay, bir zamanlar Arjantinli süperstar Diego Maradona’yı idol olarak gören taraftarların kalbini kazandı.
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Hayal gibi bir hayat! Acaba McTominay, Premier Lig’e geri dönmek ister mi?
Bu kadar iyi performans göstermesinin ardından transfer söylentileri kaçınılmaz olarak gündeme geldi, ancak McTominay, Premier Lig’e geri dönmeyi düşünmeli mi? Bu soru Miller’a yöneltildiğinde, eski İskoçya milli takım oyuncusu – BetGoodwin ile yaptığı röportajda – GOAL’a şunları söyledi: “Nasıl hissettiğine sadece Scott cevap verebilir. Görünüşe göre İtalya’daki hayatı gerçekten çok sevmiş. Sanki tüm imajı değişmiş gibi!
“Napoli’deki hayata gerçekten çok iyi uyum sağladı. Futbolu açıkça çok seviyor. Bir oyuncu olarak başarılar elde ettiğinizde, o lige girip şampiyon olduğunuzda ve ligin en değerli oyuncusu seçildiğinizde...
“Eminim Scott McTominay’i kadrosuna katmak isteyenler olacaktır, futbolun doğası budur, ancak ayrılması için belki de özel bir şey gerekir, çünkü taraftarlar tarafından çok seviliyor gibi görünüyor. Taraftarların ona ne kadar değer verdiği ve onun hakkında nasıl konuştuğu, bir oyuncu için bu sevgiyi hissetmek çok özel bir şey.
“Sadece futbolun tadını rahatça çıkarabiliyorsun. Bunun hakkında söylenecek çok şey var. Bazen başka bir takıma geçtiğinde, farklı bir oyun tarzı ya da farklı bir teknik direktör olduğunda, performansına etki eden farklı unsurlar devreye girer. İster oyuncu olarak ister mutluluğun açısından olsun, bu her zaman kolay değildir. Sadece, ‘Orada yapıyordum, oraya atlayıp aynen aynısını yapacağım ve aynı şeyi hissedeceğim’ diye düşünürsün.
“Onun için dikkate alması gereken pek çok şey olacak. Ama kesin olan bir şey var ki, eğer Scott bir değişiklik istiyorsa ve geri dönmek istediği yer Premier Lig ise, eminim onu almaktan büyük mutluluk duyacak pek çok talip olacaktır.”
Tartan Army! McTominay, İskoçya milli takımında liderlik rolünü üstlenmeye başladı
Kulüp düzeyinde parlayan McTominay, artık uluslararası arenanın en önemli sahnelerinde boy gösteriyor. İskoçya, 1998’den bu yana katıldığı ilk Dünya Kupası kampanyasına Haiti’yi 1-0 yenerek başladı, ancak daha sonra Fas’a aynı skorla mağlup oldu.
Çarşamba günü Miami’de Brezilya ile merakla beklenen karşılaşma oynanacak ve takım eleme turlarına ulaşabilirse tarih yazılacak. McTominay’ın bu mücadelede önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.
Bu sorumluluğu nasıl üstleneceğini öğrenmesi ve artan baskıyı kucaklaması konusunda Miller, McTominay’ın gelişimine ilişkin şunları ekledi: “Bence o bu role büründü, ve bu sadece İskoçya için değil. Napoli’ye gittiğinizde, ilk yılında ligin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen bir oyuncuyla ligi kazanırsınız. Ballon d’Or adayları arasında adının geçmesi, hatta ilk 20’de yer alması, seni farklı bir seviyeye taşır; o da bunu başardı.
“Son beş, altı yıldır milli takımda onu izlediğimde oyununda büyük bir gelişme gördüm. Oyunu adeta tavan yaptı. O harika bir futbolcu, bu kadar basit.
“Ancak umutları tek bir oyuncuya bağlamaktan her zaman çekinirim. Futbol böyle işlemez, tabii dünyanın en iyi oyuncusu değilseniz! Ama İskoçya’da Scott’ın yanında da iyi oyuncular var. O, elimizdeki en iyi oyuncu olmasa da en iyi oyunculardan biri, ancak onun yanında gerçekten iyi oyuncular var.
“İskoçya’nın gücü kadro ve takımda yatacak, tek bir oyuncuda değil. Elbette bu kadro içinde bireyler öne çıkabilir. Scott, son üç dört sezonda kesinlikle öne çıkan oyunculardan biri oldu. Buna hiç şüphe yok. Bence belirleyici anlar arıyorsanız, o bu anları yaratabilecek oyunculardan biri.
“John McGinn ise her zaman gol atıyor, aynı zamanda fırsatları da iyi değerlendiriyor gibi görünüyor. Ben Gannon-Doak’ı seviyorum; bence kadrodaki diğer herkesten farklı bir özelliği var ve bu özelliği, ne kadar zamandır bilmiyorum ama ülke olarak uzun süredir özlemi çekiyorduk. Bu tür yeteneklere sahip bir oyuncuya sahip olmak gerçek bir tehdit oluşturur – ister maça ilk 11’de başlasın ister yedek kulübesinden girsin, oyuna girip etkili olabilir.
“Scott’a gelince, son birkaç sezondaki performansının doğası gereği bununla başa çıkmak zorunda. Ve biliyor musun? Bana göre bununla gayet iyi başa çıkıyor. Gayet iyi başa çıkıyor gibi görünüyor.
“Bu büyük turnuvalara katıldığınızda, en iyi takımlarla karşı karşıya gelirsiniz. Onları ezip geçmek o kadar kolay olmayacak. Haiti maçının bile kolay olmadığını gördük. Sonucu aldık, ama kolay olmadı. Dünya Kupası’na gidip öylece hakimiyet kurup her şeyi kendi istediğiniz gibi yapamazsınız.
“Şahsen, onun biraz farklı bir rolde oynadığını da düşünüyorum. Hâlâ her zamanki gibi oynuyor, ancak oyunun farklı aşamalarına katılma ve oyun kurmaya çalışmak konusunda, belki de sadece hücum edip ceza sahasına giren o adam olmasına izin verilseydi olacağından biraz daha fazla sorumluluk üstleniyor.
“Ama yine de şunu söylemeliyim ki, onu o kadar çok kez oynarken izledim ki bence her şeyi yapabilir. Bir orta saha oyuncusu olarak her alanda bir parça yetenekli olduğunu düşünüyorum. Gerçek bir çok yönlü oyuncu. Bence oyun kurma aşamalarının bazı kısımlarına da dahil olabilir.
“Billy Gilmour’un yokluğunda, bence maçı gerçekten kontrol altına alabilecek, bazen topu ayağında tutabilecek ve belki de tempoyu belirlemeye çalışabilecek birine ihtiyacımız var. Scott’ın maçlarda, oyun kurma aşamalarında ve tabii ki ilk maçlarda bunu biraz yaptığını gördüm. O, biraz daha geride oynuyor, belki de Billy’nin olacağı yerde.
“Ancak bu, onun ceza sahasına girmesini engellemiyor. Bu, onun ortalar ya da geriye doğru paslarla ceza sahasına girme, ileriye çıkma ve gol tehdidi oluşturma arzusunu da engellemiyor. Bunun oyununu hiç de aksattığını düşünmüyorum, ancak belki de maçın o aşamasına daha fazla katılmak için omuzlarında biraz daha fazla sorumluluk var.”
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2026 Dünya Kupası: İskoçya, eleme turlarına yükselerek tarih yazabilir mi?
C Grubu’nda üçüncü sırada yer almak, İskoçya’nın son 32’ye kalması için yeterli olabilir. Brezilya karşısında alınacak her türlü olumlu sonuç, bu hedefe ulaşmada ve rekorları yeniden yazmada büyük bir adım olacaktır.
Ancak İskoçya, Vinicius Junior ve arkadaşlarının oluşturduğu tehdidi kontrol altına almanın bir yolunu bulmalı – Neymar’ın sakatlığından kurtulduktan sonra ilk kez sahaya çıkması da muhtemel – ve aynı zamanda McTominay gibi oyuncuların sahanın son üçte birinde belirleyici bir katkı yapabilmesi için yeterli fırsat yaratmalıdır.