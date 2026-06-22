Kulüp düzeyinde parlayan McTominay, artık uluslararası arenanın en önemli sahnelerinde boy gösteriyor. İskoçya, 1998’den bu yana katıldığı ilk Dünya Kupası kampanyasına Haiti’yi 1-0 yenerek başladı, ancak daha sonra Fas’a aynı skorla mağlup oldu.

Çarşamba günü Miami’de Brezilya ile merakla beklenen karşılaşma oynanacak ve takım eleme turlarına ulaşabilirse tarih yazılacak. McTominay’ın bu mücadelede önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Bu sorumluluğu nasıl üstleneceğini öğrenmesi ve artan baskıyı kucaklaması konusunda Miller, McTominay’ın gelişimine ilişkin şunları ekledi: “Bence o bu role büründü, ve bu sadece İskoçya için değil. Napoli’ye gittiğinizde, ilk yılında ligin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen bir oyuncuyla ligi kazanırsınız. Ballon d’Or adayları arasında adının geçmesi, hatta ilk 20’de yer alması, seni farklı bir seviyeye taşır; o da bunu başardı.

“Son beş, altı yıldır milli takımda onu izlediğimde oyununda büyük bir gelişme gördüm. Oyunu adeta tavan yaptı. O harika bir futbolcu, bu kadar basit.

“Ancak umutları tek bir oyuncuya bağlamaktan her zaman çekinirim. Futbol böyle işlemez, tabii dünyanın en iyi oyuncusu değilseniz! Ama İskoçya’da Scott’ın yanında da iyi oyuncular var. O, elimizdeki en iyi oyuncu olmasa da en iyi oyunculardan biri, ancak onun yanında gerçekten iyi oyuncular var.

“İskoçya’nın gücü kadro ve takımda yatacak, tek bir oyuncuda değil. Elbette bu kadro içinde bireyler öne çıkabilir. Scott, son üç dört sezonda kesinlikle öne çıkan oyunculardan biri oldu. Buna hiç şüphe yok. Bence belirleyici anlar arıyorsanız, o bu anları yaratabilecek oyunculardan biri.

“John McGinn ise her zaman gol atıyor, aynı zamanda fırsatları da iyi değerlendiriyor gibi görünüyor. Ben Gannon-Doak’ı seviyorum; bence kadrodaki diğer herkesten farklı bir özelliği var ve bu özelliği, ne kadar zamandır bilmiyorum ama ülke olarak uzun süredir özlemi çekiyorduk. Bu tür yeteneklere sahip bir oyuncuya sahip olmak gerçek bir tehdit oluşturur – ister maça ilk 11’de başlasın ister yedek kulübesinden girsin, oyuna girip etkili olabilir.

“Scott’a gelince, son birkaç sezondaki performansının doğası gereği bununla başa çıkmak zorunda. Ve biliyor musun? Bana göre bununla gayet iyi başa çıkıyor. Gayet iyi başa çıkıyor gibi görünüyor.

“Bu büyük turnuvalara katıldığınızda, en iyi takımlarla karşı karşıya gelirsiniz. Onları ezip geçmek o kadar kolay olmayacak. Haiti maçının bile kolay olmadığını gördük. Sonucu aldık, ama kolay olmadı. Dünya Kupası’na gidip öylece hakimiyet kurup her şeyi kendi istediğiniz gibi yapamazsınız.

“Şahsen, onun biraz farklı bir rolde oynadığını da düşünüyorum. Hâlâ her zamanki gibi oynuyor, ancak oyunun farklı aşamalarına katılma ve oyun kurmaya çalışmak konusunda, belki de sadece hücum edip ceza sahasına giren o adam olmasına izin verilseydi olacağından biraz daha fazla sorumluluk üstleniyor.

“Ama yine de şunu söylemeliyim ki, onu o kadar çok kez oynarken izledim ki bence her şeyi yapabilir. Bir orta saha oyuncusu olarak her alanda bir parça yetenekli olduğunu düşünüyorum. Gerçek bir çok yönlü oyuncu. Bence oyun kurma aşamalarının bazı kısımlarına da dahil olabilir.

“Billy Gilmour’un yokluğunda, bence maçı gerçekten kontrol altına alabilecek, bazen topu ayağında tutabilecek ve belki de tempoyu belirlemeye çalışabilecek birine ihtiyacımız var. Scott’ın maçlarda, oyun kurma aşamalarında ve tabii ki ilk maçlarda bunu biraz yaptığını gördüm. O, biraz daha geride oynuyor, belki de Billy’nin olacağı yerde.

“Ancak bu, onun ceza sahasına girmesini engellemiyor. Bu, onun ortalar ya da geriye doğru paslarla ceza sahasına girme, ileriye çıkma ve gol tehdidi oluşturma arzusunu da engellemiyor. Bunun oyununu hiç de aksattığını düşünmüyorum, ancak belki de maçın o aşamasına daha fazla katılmak için omuzlarında biraz daha fazla sorumluluk var.”