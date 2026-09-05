AFP
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'Birçok şey değişti' - Manchester City'nin yeni kaptanı Ruben Dias, Etihad Stadyumu'nda Enzo Maresca ile Pep Guardiola arasındaki farkı açıkladı
Yeni dönemde taktiksel evrim
Dias, Guardiola ile yeni teknik direktör Maresca arasındaki geçiş sürecine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Futbol dünyasının büyük bölümü Guardiola'nın ayrılığının ardından köklü bir değişim beklerken, Etihad'ın yeni kaptanı temelin tanıdık kaldığını, ince detayların ise değiştiğini söylüyor.
Yeni teknik adam yönetimindeki atmosfer hakkında konuşan stoper, takımın gidişatı konusunda iyimser olduğunu dile getirdi. "Gerçekten çok olumlu. Açıkçası çok şey değişti ama günün sonunda o kadar da değişmedi. Yeni bir enerji var ve kendimizi iyi hissediyoruz. Enzo'nun oyunu görüş biçimiyle ilgili, hücumda da savunmada da, kendine özgü fikirleri var" dedi Dias, kulübün resmi internet sitesine.
- AFP
Kadroda önemli değişikliklere rağmen devamlılık
Yeni isimlerin takıma katılmasına ve yeni fikirlerin uygulanmasına rağmen Dias, Manchester City kadrosunun temel özelliklerinin sorunsuz bir geçişe imkân tanıdığına inanıyor. Savunmacı, takımın topla rahatlığının hâlâ en büyük güçleri olduğunu vurguladı ve bunun iki teknik direktör dönemi arasında bir köprü kurduğunu belirtti. Bu süreklilik duygusu, kulübün Chelsea'den Enzo Fernandez'in kısa süre önce rekor kıran transferi de dahil olmak üzere önemli değişimlerin yaşandığı bir sezonda yol alırken büyük önem taşıyor.
“Genel olarak, oynamaya alışık olduğumuz bir oyun bu; sonra farklı anlarda onu farklı kılan detaylar var ve bence herkes bu fikri fazlasıyla benimsiyor” diye ekledi Dias. “Topa sahip olduğumuzda çoğuz ve bu bizim temel özelliklerimizden biri. Bu açıdan bakınca, farklı olsak da bunun bir devamlılık olduğunu hissediyorum.”
Stoperin değerlendirmesi, Maresca'nın kendi felsefesini kadronun mevcut oyun şablonlarıyla başarılı şekilde harmanladığını gösteriyor.
Maresca yeni liderlik hiyerarşisini doğruladı
Maresca döneminin başlangıcı, kulübün liderlik grubunda da resmi bir yeniden yapılanmayı beraberinde getirdi. Rodri ve Bernardo Silva gibi uzun süredir kulüpte bulunan isimlerin ayrılıklarının ardından, teknik direktör bu sezon takıma liderlik edecek dört oyuncuyu resmen açıkladı. Coventry ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Maresca, "Kaptan Ruben, Erling [Haaland], Marc Guehi ve Gianluigi Donnarumma" dedi.
- Pro Sports Images
City için önümüzdeki yol
Manchester City, yoğun yurt içi ve Avrupa fikstürünün zorluklarına hazırlanırken, Dias gibi tecrübeli isimlerin sağladığı istikrar kritik önem taşıyacak. Savunmacının Maresca’ya verdiği destek, birleşmiş bir soyunma odasına işaret ediyor; bu da Premier League zaferini biraz farklı bir taktik anlayışla yeniden kazanmaya hazır bir ekip anlamına geliyor.
Önümüzdeki maçlar, bu yeni fikirlerin ne kadar iyi uygulandığını görmek açısından daha zorlu bir sınav sunacak. Ancak yeni kaptandan yansıyan iyimserlik, City’nin rakiplerine bu makinenin henüz işinin bitmediği yönünde bir uyarı niteliği taşıyor.
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