Yeni isimlerin takıma katılmasına ve yeni fikirlerin uygulanmasına rağmen Dias, Manchester City kadrosunun temel özelliklerinin sorunsuz bir geçişe imkân tanıdığına inanıyor. Savunmacı, takımın topla rahatlığının hâlâ en büyük güçleri olduğunu vurguladı ve bunun iki teknik direktör dönemi arasında bir köprü kurduğunu belirtti. Bu süreklilik duygusu, kulübün Chelsea'den Enzo Fernandez'in kısa süre önce rekor kıran transferi de dahil olmak üzere önemli değişimlerin yaşandığı bir sezonda yol alırken büyük önem taşıyor.

“Genel olarak, oynamaya alışık olduğumuz bir oyun bu; sonra farklı anlarda onu farklı kılan detaylar var ve bence herkes bu fikri fazlasıyla benimsiyor” diye ekledi Dias. “Topa sahip olduğumuzda çoğuz ve bu bizim temel özelliklerimizden biri. Bu açıdan bakınca, farklı olsak da bunun bir devamlılık olduğunu hissediyorum.”

Stoperin değerlendirmesi, Maresca'nın kendi felsefesini kadronun mevcut oyun şablonlarıyla başarılı şekilde harmanladığını gösteriyor.



