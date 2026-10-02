AFP
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'Birçok kulübün bütçesi şişirilmiş durumda!' - Unai Emery'den Manchester City'nin FFP kararıyla ilgili sert tepki ve Pep Guardiola'nın mirasına savunma
Emery, bütçelerdeki yaygın şişirme iddialarını açıkladı
Emery, Manchester City'nin son dönemde yaşadığı hukuki sorunların ardından yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bağımsız bir komisyon, kulübü 2009 ile 2018 yılları arasında gelirlerini yapay şekilde 900 milyon £'dan fazla şişirmek için sistematik olarak "sahte" ticari sözleşmeler kullanarak Premier League'in mali kurallarını ciddi biçimde ihlal etmekten suçlu bulmuştu. Emery ise bütçe şişirmenin sporun genelinde yaygın bir uygulama olduğunu öne sürdü.
Kesin cezalar henüz netleşmemiş olsa da Manchester City, ağır para cezaları ve büyük puan silmelerinden zorunlu küme düşürmeye ya da ligden ihraç edilmeye kadar uzanan ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Buna karşılık Manchester City suçsuz olduğunu savundu ve kararı bozdurmak için resmen kapsamlı bir itiraz başvurusunda bulundu; bu da kulübün geleceğini ve geçmişte kazandığı şampiyonlukları belirsizliğe sürükledi.
- Getty Images Sport
Guardiola'nın teknik direktörlük mirasına ilişkin endişeler
Mahkeme salonundaki teknik ayrıntıların ötesinde Emery, Pep Guardiola'nın itibarına verilebilecek olası zarar konusunda bir üzüntü hissettiğini kabul etti. City'yi 2016'dan bu yazki ayrılığına kadar çalıştıran Guardiola, altı Premier League şampiyonluğu, üç FA Cup, beş Lig Kupası, bir Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Süper Kupası ve bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandırdığı olağanüstü bir dönem geçirdi.
Durumu değerlendiren Emery, şu anda dünya genelindeki eleştirmenler tarafından sorgulanan meslektaşının başarılarına dair anlayışlı bir bakış sundu. The Sun'ın aktardığına göre Villa menajeri şunları söyledi: "Bu, zaten bilinen bir meseleydi. Hepimizin kısıtlamaları var ve kurallara uymak için oyuncu satmak zorundayız, bu yüzden yeni gelenlerle sözleşmeleri nasıl düzenleyeceğimizi bulmamız gerekiyor. Finansal fair play, elde ettiğiniz gelirin harcanması ve enflasyon olmaması için bir denge arıyor. Ama evet, birçok başka kulüp de bütçelerini şişirdi ve şimdi bu ortaya çıkıyor. O takımın nasıl oynadığını düşününce buna üzülüyorum. Guardiola yönetiminde, yenilmez oldukları zamanlar vardı."
Emery cezayı yetkililere bıraktı
Manchester kulübüne verilmesi gereken cezanın tam olarak ne olması gerektiği sorulduğunda, Emery hâkimlik ve jülik rolüne bürünmekten dikkatle kaçındı. Disiplin süreci karşısında profesyonel mesafesini korudu ve davanın karmaşıklığının duygusal değil, hukuki bir çözüm gerektirdiğini kabul etti. "Bu, mahkemelerin ve yetkili makamların karar vermesi gereken bir şey."
Saha dışındaki çalkantıya rağmen Manchester City, mevcut sezona kusursuz bir başlangıç yaptı ve 15 tam puanla Premier League'de zirvede yer alıyor. İkinci sıradaki Arsenal'ın üç puan önündeler.
- AFP
Manchester City resmî itiraz başlattı
Kararın ardından Manchester City, bağımsız komisyonun bulgularına karşı resmen itiraz başvurusunda bulundu ve tutumunu ortaya koyan net bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Manchester City Futbol Kulübü, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.00'da Kulübün, Premier League disiplin meselesiyle ilgili olarak Premier League Komisyonu'nun görüşüne karşı kapsamlı itiraz başvurusunu yaptığını doğrulayabilir" denildi. "Kulübün net tutumu, görüşün birçok açıdan hukuk, ilke ve olgular bakımından açık maddi hatalar içerdiği ve güvenilir olmadığı yönündedir."
Uzun süren hukuki süreç boyunca tutumunu koruyan kulüp, ligin yönelttiği suçlamalar karşısındaki masumiyetini yineledi. Açıklamada, "Kulüp, Premier League tarafından yöneltilen suçlamalar karşısında masumdur ve bu davayla ilgili tüm tutumlarını destekleyen, çürütülemez nitelikte kapsamlı bir kanıt bütünü mevcuttur" ifadeleri kullanıldı. "Tüm süreçler tamamlanana kadar usule saygı göstermeyi sürdüreceğiz ve bu nedenle daha fazla ne söyleyebileceğimiz konusunda zorunlu olarak kısıtlıyız."
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