Emery, Manchester City'nin son dönemde yaşadığı hukuki sorunların ardından yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bağımsız bir komisyon, kulübü 2009 ile 2018 yılları arasında gelirlerini yapay şekilde 900 milyon £'dan fazla şişirmek için sistematik olarak "sahte" ticari sözleşmeler kullanarak Premier League'in mali kurallarını ciddi biçimde ihlal etmekten suçlu bulmuştu. Emery ise bütçe şişirmenin sporun genelinde yaygın bir uygulama olduğunu öne sürdü.

Kesin cezalar henüz netleşmemiş olsa da Manchester City, ağır para cezaları ve büyük puan silmelerinden zorunlu küme düşürmeye ya da ligden ihraç edilmeye kadar uzanan ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Buna karşılık Manchester City suçsuz olduğunu savundu ve kararı bozdurmak için resmen kapsamlı bir itiraz başvurusunda bulundu; bu da kulübün geleceğini ve geçmişte kazandığı şampiyonlukları belirsizliğe sürükledi.