2026 Dünya Kupası'ndan sonra Didier Deschamps'ın yerine Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü kimin devralacağı şimdiden belli oldu. Federasyon Başkanı Philippe Diallo, Le Figaro'ya verdiği röportajda bunu doğruladı.
"Birçok kriteri karşılayan bir isim": Zinedine Zidane, teknik direktör olarak muhteşem bir geri dönüşe hazırlanıyor gibi görünüyor
"Evet, adını biliyorum," dedi Diallo. "Birçok kriteri karşılayan ve aynı zamanda Fransızların desteğini de kazanabilecek bir kişiliğe ihtiyaç var." Diallo, tam olarak kimi kastettiğini açıkça belirtmedi. Ancak neredeyse her şey, bu görevi Zidane'ın üstleneceğine işaret ediyor. RMC Sport'a göre Zidane, teknik ekibini oluşturmak için şimdiden çalışmaya başlamış bile.
Deschamps, yılın başında yaz turnuvasından sonra Equipe Tricolore'den ayrılacağını duyurmuştu. Zidane, uzun süredir onun halefi olarak gösteriliyordu. Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Aralık ayında 1998 Ballon d'Or kazananı ile Fransız Futbol Federasyonu arasında sözlü bir anlaşma yapıldığını açıklamıştı. Zidane, Ekim ayında "Bir gün Fransa milli takımının baş antrenörü olmak istiyorum" dedi. Deschamps yönetiminde Fransa, 2018'de Rusya'da dünya şampiyonu olmuştu.
Zidane en son Real Madrid'i çalıştırmıştı
Zidane, Real Madrid'de danışman olarak göreve başlamış ve daha sonra sportif direktörlük pozisyonuna yükselmişti. Teknik direktörlükteki ilk deneyimlerini Real Madrid'in U17 takımında edindi, ardından da ikinci takımı devraldı.
Ocak 2016'dan yaz 2018'e kadar 149 maçta Madrid ekibini çalıştırdı; Mart 2019'da geri döndü ve takımı yaz 2021'e kadar bir kez daha yönetti. O zamandan beri teknik direktörlük yapmamıştı.
Zinedine Zidane'ın Real Madrid teknik direktörü olarak elde ettiği başarılar
Şampiyonlar Ligi şampiyonu
2016, 2017, 2018
İspanya Şampiyonu
2017, 2020
Süper Kupa Şampiyonu
2018, 2020
Kulüpler Dünya Şampiyonu
2017, 2018