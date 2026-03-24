"Birçok kriteri karşılayan bir isim": Zinedine Zidane, teknik direktör olarak muhteşem bir geri dönüşe hazırlanıyor gibi görünüyor

"Evet, adını biliyorum," dedi Diallo. "Birçok kriteri karşılayan ve aynı zamanda Fransızların desteğini de kazanabilecek bir kişiliğe ihtiyaç var." Diallo, tam olarak kimi kastettiğini açıkça belirtmedi. Ancak neredeyse her şey, bu görevi Zidane'ın üstleneceğine işaret ediyor. RMC Sport'a göre Zidane, teknik ekibini oluşturmak için şimdiden çalışmaya başlamış bile.

Deschamps, yılın başında yaz turnuvasından sonra Equipe Tricolore'den ayrılacağını duyurmuştu. Zidane, uzun süredir onun halefi olarak gösteriliyordu. Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Aralık ayında 1998 Ballon d'Or kazananı ile Fransız Futbol Federasyonu arasında sözlü bir anlaşma yapıldığını açıklamıştı. Zidane, Ekim ayında "Bir gün Fransa milli takımının baş antrenörü olmak istiyorum" dedi. Deschamps yönetiminde Fransa, 2018'de Rusya'da dünya şampiyonu olmuştu.