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Çeviri:

Birçok ilkin yaşandığı bir Dünya Kupası, peki şimdi ne olacak? Jesse Marsch, yükselişteki genç yıldızlar ve Kanada futbolunun karşı karşıya olduğu önemli sorular

FEATURES
Analysis
Dünya Kupası
Kanada
J. Marsch
A. Davies

Kanada’nın tarihi ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası, beklentileri yükseltti ve tüm ülkeyi büyüledi. Artık CPL, Whitecaps ve oyuncu geliştirme programları, bunun sadece bir ay süren bir kutlamadan ibaret kalmamasını sağlamalıdır.

Kanada’nın 2026 Dünya Kupası’nı tek bir kelimeyle tanımlamak gerekirse, bu “ilkler” olurdu – grup aşamasını ikinci sırada tamamlamaları bile, onları yurtdışında maç oynayan ilk ev sahibi ülke yaptı.

Bu, Kanada’nın kendi topraklarında düzenlediği ilk erkekler Dünya Kupasıydı. Grup aşamasında ilk puanlarını, ilk galibiyetlerini ve ilk çok gol attıkları maçı elde ettiler. Güney Afrika’ya karşı dramatik bir galibiyetle ilk eleme turu galibiyetini elde ettiler, ancak umut verici bir ilk yarıdan sonra Fas, bu serüveni sonlandırdı.


Kanada’da futbol, turnuva başlamadan önceki durumundan çok farklı bir noktaya geldi. Hiç bu kadar çok Kanadalı bir Dünya Kupası izlememişti. Kanada erkek milli takımı turnuvadan elendiğinde, toplam 28,2 milyon tekil izleyici turnuvanın en az bir kısmını izlemiş ve bu rakam ülke nüfusunun yüzde 69’unu oluşturmuştu. 

Vancouver ve Toronto, Dünya Kupası’nın en iyi ev sahibi şehirlerinden biri olarak gösterildi; neredeyse her maçın biletleri tükendi ve bu şehirlerde Les Rouges için tarihi öneme sahip üç iç saha maçı oynandı

Bu Dünya Kupası, Kanada futbolu için bir dönüm noktası olabilecek olsa da, bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği konusunda hem umutlu hem de şüpheci olmak için nedenler var. GOAL, bu nedenleri burada ele alıyor. 

  • FIFA Fan Festival Vancouver - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    OLUMLU: İlgi tüm zamanların en yüksek seviyesinde

    Kanada, bundan önce iki kez erkekler Dünya Kupası’nda yer almıştı ve en çokkültürlü ülkelerden biri olarak Dünya Kupası’na her zaman büyük ilgi göstermiştir. Bu sefer, tıpkı Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğu gibi, ilgi daha önce hiç görülmemiş bir doruğa ulaştı. 

    Grup aşamasındaki her maç, Bell Media’nın en çok izlenen futbol yayınları arasında yer aldı ve 2026 yılının en çok izlenen TV programları arasına girdi; bazı maçlar, 2014’ten bu yana ilk kez NHL oyuncularının katıldığı turnuva olan 2026 Milano-Cortina Olimpiyatları’ndaki erkekler hokeyi maçlarının izleyici sayısını aştı. 

    Fas’a karşı oynanan Son 16 turu maçını ortalama 5,4 milyon Kanadalı izledi ve izleyici sayısı 11 milyonu aştı; bu da ülke nüfusunun %20’sinden fazlasının maça kilitlendiği anlamına geliyordu. ABD-Belçika maçıyla ABD’de futbol yayını rekoru kıran 30 milyon izleyiciyle karşılaştırıldığında, bu oran nüfusun çok daha büyük bir kısmını temsil ediyordu; ABD’deki oran ise sadece %8,5’ti. 

    İzleyici sayıları ilgiyi ölçen en nicel gösterge olsa da, Kanada’da futbolun ne kadar sıradan bir olgu olduğu da açıkça ortaya çıktı. Birdenbire, Kanada Günü ve 1 Temmuz’un önemli bir parçası olan NHL Serbest Transfer Dönemi büyük ilgi görse de, tüm spor programları Dünya Kupası’na odaklandı. Yeni formalar da raflardan adeta uçtu; Kanada Futbol Federasyonu ve Nike, herhangi bir forma için tarihindeki en yüksek satış oranını öngörüyor. 

    Dünya Kupası’nda Kanada’ya gösterilen bu yoğun ilgi, daha önce hiç görülmemiş bir durumdu. Artık bu ilginin, ilerleyen dönemde takımla ilgili daha fazla medya haberine dönüşmesi ve Dünya Kupası’nın cazibesi olmasa bile Kanada futbolunu daha düzenli olarak gündeme taşıyacağına dair umut var. 

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  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İYİ: Jesse Marsch, standartları ve beklentileri yükseltiyor

    İki yıl önce, Kanada Erkek Milli Takımı (CanMNT) 2024 Copa América’ya katılamama eşiğindeyken, 2022 Dünya Kupası’nın takımın en parlak dönemi olabileceği düşünülüyordu. Ancak daha sonra turnuvaya katılmayı başardılar ve yarı finale kadar yükseldiler; bu da kendi evlerinde düzenlenecek Dünya Kupası’ndaki standartları ve beklentileri yükseltti. Yine de, özellikle Alphonso Davies, Marcelo Flores ve Ismaël Koné’nin yokluğunda, beklentiler muhtemelen takımın elde ettiği başarı kadar yüksek değildi. 

    Son 16 turuna yükselip, yenmeleri beklenen takımları kolayca mağlup ederek, Marsch'ın oyuncularına yönelik beklentiler yükseldi. 1. kupa grubunda yer alan bir seri başı takım olsalar da, dört yıllık bir hazırlık süresiyle 2026’da ulaştıkları noktaya geri dönebileceklerini, hatta 2030’da çeyrek finallere kadar ilerleyebileceklerini ve ayrıca 2000 CONCACAF Altın Kupa’dan bu yana Kanada’nın elde edemediği bir başarı olan bölgesel bir kupayı kovalayabileceklerini hissedeceklerdir.

    Neyse ki, 2030 yılına kadar bu görev için doğru adamı kadrolarında tutmayı başardılar. Jesse Marsch, coşkulu ve tutkulu tarzıyla bazı kişileri rahatsız etse de, antrenörlük yaptığı en önemli iki turnuvada Kanada’yı yeni zirvelere taşıdı. Bazı ayarlamalar gerekebilir – örneğin, röportaj vermeden önce maçın bitiş düdüğünden sonra kısa bir dinlenme süresi gibi – ancak o bu görev için doğru teknik direktör ve doğru yaklaşıma sahip; ayrıca tam bir Dünya Kupası döngüsü boyunca görevde kalma fırsatına sahip olacak. 

    Marsch, “Yapacak çok işimiz var,” dedi. “Benim görevimin milli takımın olabildiğince başarılı olmasına yardımcı olmak olduğunu biliyordum ve bunun spor için yapabileceğimiz en iyi şey olduğunu da biliyordum: bu gençlerin en iyi hallerine ulaşmalarına yardımcı olmak; ve onlar da bunu başardılar. Henüz işimiz bitmedi ve bence bu, ülkedeki bu spor dalında genç oyuncuların ve genç antrenörlerin gelişimi için ne gibi imkânlar olabileceği konusunda muazzam bir dalga etkisi yaratacak.”

    Artan beklentiler, takımın küçük sonuçlara heyecan duymasını zorlaştıracak, ancak aynı zamanda daha önce hiç görülmemiş şekilde kupalar ve turnuvalarda ileriye gitme gibi büyük, gerçekçi hayallere de kapılmalarını sağlayacak. Ve bunun dışındaki her şey büyük bir başarısızlık olarak görülmelidir. 

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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    Bu Dünya Kupası, Kanada’nın genç çekirdek kadrosunun büyük bir kısmının öne çıkıp milli takım programının yeni nesli olarak kendilerini kanıtlamaları için bir sahne oluşturdu; Luc De Fougerolles (20), Ismaël Koné (24), Nathan Saliba (22), Promise David (25) ve Niko Sigur (22) dahil olmak üzere tüm yıldızların yaşı 25’in altındaydı. 

    Mevcut kadrodan gelecekte önemli rol oynayabilecek diğer oyuncular arasında, tam olarak iyileşebilirse üçüncü Dünya Kupası’nda 29 yaşında olacak Davies (25) ve 30 yaşında, bir stoper için en verimli yaşta olacak Bombito yer alıyor. 

    Ancak bu 25 yaş altı yetenekler, Dünya Kupası seviyesinde en iyiler arasında yer alabileceklerini büyük ölçüde gösterdiler ve milli takımın gelecekteki çekirdeğini oluşturacakları için önlerinde daha pek çok fırsat olacak. 

    Onların etrafında kimlerin yer alacağı ise bir muamma. Ülkedeki yetenek geliştirme yolları genişlemiş olsa da, Bombito gibi bir oyuncu, gençlik seviyelerinde Kanada için hiç oynamadan ve bir ön lisans okulundan geçtikten sonra, 22 yaşında MLS SuperDraft’ta keşfedilene kadar fark edilememişti. Muhtemelen benzer boşluklardan kaçan başkaları da vardır ve önümüzdeki birkaç yıl içinde ortaya çıkabilirler. 

    “Bence bu spor uzun bir yol kat etti, ancak Kanada kimliğine tam olarak yerleşmesi açısından hâlâ kat edilecek bir yol var... ancak Kanada’nın gerçek demografik yapısı ve tüm farklı kültürler açısından nasıl bir nüfusa sahip olduğunu göz önünde bulundurursak, futbolun en popüler spor olmasa bile en popüler sporlardan biri olmaması için hiçbir neden olmadığını biliyoruz,” dedi Alistair Johnston. 

    “Böyle devam edersek, futbolun büyümeye devam etmesi beni pek şaşırtmaz ve bu, oyuncular olarak, teknik ekibin de söylediği gibi, hepimizin istediği bir şey; çünkü bu sporun olabildiğince büyük bir spor haline gelmesini istiyoruz ve ayrıca milli takımımızın yıllar geçtikçe giderek daha yüksek seviyelerde rekabet edebilmek için adımlar atmaya devam etmesini istiyoruz.”

    Ancak tüm bu sürecin en önemli kısmı, 2030 için hazırlanan genç nesil olmayabilir; daha ziyade, artan ilginin Kanadalı gençler arasında bu sporun hayran kitlesine yaptığı katkı olabilir. Bu gençler, her zamankinden daha fazla futbol hayallerinin peşinden koşmaya teşvik edilebilir ve bu da potansiyel olarak 2034 ve sonrası için zemin hazırlayabilir. 1976, 1988 ve 2010 yıllarında Kanada’nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyatlar, gelecekteki başarıların temelini oluşturan ilham faktörünün bir göstergesi ise, önümüzdeki on yılın sporcuları için bolca umut vardır.

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  • CPL celebrationCPL

    ŞÜPHELİ: CPL uzun süre devam edebilir mi?

    Kanada futbolu bu ilgi artışından yararlanmak istiyorsa, profesyonel futbola ve ötesine geçiş yolları oluşturulması gerekiyor. Ülkenin büyük bir kısmı için bu, sekizinci sezonunu geçiren Kanada Premier Ligi’ne (CPL) bağlı olacak; ancak lig, ana akımda yer edinmekte zorlanıyor ve sekiz takımlı yapısını korumak için iki kulüp eklemesine rağmen iki takımın kapanmasına tanık oldu. 

    Her ülke için bir iç ligin olması önemli olsa da, CPL’deki oyun seviyesi ve seyirci sayısı önemli bir ilerleme kaydetmekte zorlanmaktadır. Düşük maaşlar bu gelişmeyi engellemektedir; bu da birçok oyuncunun uygun bir gelir elde etmek için başka yollara başvurmak zorunda kaldığı anlamına gelmektedir. 

    2026 yılında ligin asgari maaşı 30.000 Kanada dolarıdır; gelişim sözleşmesi olan oyuncular ise haftada en fazla 250 dolar kazanmaktadır. Her iki rakam da, 2021 nüfus sayımına göre 42.600 Kanada doları olan medyan ortalama gelirin oldukça altındadır.

    CPL tam mali raporlarını yayınlamamış olsa da, önemli sayıda taraftar çeken takım sayısı azdır ve bu da bilet gelirlerini sınırlamaktadır.

    Daha önce, Canadian Soccer Media and Entertainment (CSME) ile Kanada Premier Ligi’ni birbirine bağlayan kazançlı bir anlaşma, Kanada Futbol Federasyonu’nun (Canada Soccer) yayın ve sponsorluk gelirlerinden her iki kuruluşa da para aktarılmasını sağlıyordu ve bu, ligin ayakta kalmasında kilit bir rol oynuyordu. Ancak şimdi bu anlaşma yeniden düzenlendi; bu düzenleme, Kanada Futbol Federasyonu’na daha fazla fon sağlarken, CSME ve CPL’nin mali durumunu zorlaştırıyor.

    Bu mali endişeler nedeniyle, 1996’daki MLS gibi kısmen 2026 Dünya Kupası’nı garantilemek amacıyla kurulan erkekler birinci liginin geleceği belirsizdir. 

    Dünya Kupası mücadelesinin ardından Kanada Futbol Federasyonu Genel Sekreteri ve CEO’su Kevin Blue, “Bu ülkede profesyonel futbol ne kadar yaygınlaşırsa o kadar iyi” dedi. 

    “Profesyonel futbolun gelişmesini sağlayan koşullar arasında, bu alana yatırım yapan sağlam ve sağlıklı bir medya ekosistemi ile Kanada’daki şirketlerin bu alana yatırım yapması yer alıyor. 

    “Giderek artan bir şekilde, ister özel yatırımcılar ister pazarlama getirisi arayan markalar olsun, yatırımcılar bu sporun Kanada’nın en hızlı büyüyen ve küresel ölçekte en önemli sporu olduğunu öğrenme ve anlama fırsatı buluyor.”

  • Vancouver Whitecaps FC v Sporting Kansas CityGetty Images Sport

    ŞÜPHELİ: Vancouver Whitecaps ile ilgili endişeler

    Vancouver Whitecaps’ın geleceğinin nasıl şekilleneceği konusunda hâlâ netlik yok. Yerel bir grubun takımı Vancouver’da tutmak için ciddi bir teklif hazırladığına dair olumlu haberler olsa da, Dünya Kupası’nın ardından MLS sezonu yeniden başladığında takımın başka bir şehre taşınma olasılığı hâlâ oldukça yüksek. 

    Whitecaps'ın taşınması, Kanada futbol sistemi için büyük bir darbe olur. En üst düzeyde, bu durum Vancouver'ı ülkenin futbol yapısındaki önemli rolünden mahrum bırakır ve şehirde kurulması muhtemel bir CPL takımı, Whitecaps'ın bu sezon elde ettiği 24.189 kişilik ortalama seyirci sayısına ulaşması pek olası değildir. 

    Ancak asıl sorun, taban seviyesinde daha da belirgin olabilir. 

    Whitecaps, 2011’de MLS’e katıldığından bu yana, Ontario’nun batısında yerel kulüplerle ortaklıklar kurmuş ve akademi merkezleri açmış; British Columbia Üniversitesi’ni merkez alan ve birinci takımla entegre olan sağlam bir Akademi sistemi aracılığıyla bu yetenekleri yetiştirmeyi başarmıştır. Toplamda, Whitecaps’ın hem erkek hem de kadın takımları için oluşturduğu kariyer yolu, her yıl 35.000’den fazla çocuğa hizmet vermektedir. 

    Bu sistem olmasaydı, Kanada futbolu için pek bir profesyonel kariyer yolu kalmazdı; zira Toronto FC, Ontario sınırlarının ötesine uzanmayan en üst düzey akademi sisteminde sadece 110 sporcuya sahipken, CF Montréal ise MLS Next Pro’da ikinci takımı olmayan az sayıdaki MLS kulübünden biridir.

    2026 Dünya Kupası kadrosunda şu anda hiçbir Whitecaps oyuncusu yer almıyor olsa da, altı oyuncu bir dönem kulüpte veya akademide forma giymişti; bu da, önde gelen bir profesyonel takımın ve akademi sisteminin kaybedilmesinin Kanada futbolunun umutları için büyük bir darbe olacağını kanıtlıyor. 

    Blue, “Herkes Whitecaps’ın Vancouver’da kalmasını istiyor ve kulübün ayrılması durumunda endişe düzeyimiz çeşitli nedenlerden dolayı oldukça yüksek” dedi. 

    “Profesyonel bir kulübün kaybı sorun yaratacaktır; Vancouver Whitecaps’ın oyuncu geliştirme geçmişi önemlidir ve bir şekilde yerine bir alternatif bulunması gerekecektir... Geleceğin nasıl olacağını düşünürken, Whitecaps’ın ve mevcut tüm profesyonel kulüplerin, hatta daha fazlasının da parçası olduğu bir gelecek istiyoruz.”