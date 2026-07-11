Kanada’nın 2026 Dünya Kupası’nı tek bir kelimeyle tanımlamak gerekirse, bu “ilkler” olurdu – grup aşamasını ikinci sırada tamamlamaları bile, onları yurtdışında maç oynayan ilk ev sahibi ülke yaptı.

Bu, Kanada’nın kendi topraklarında düzenlediği ilk erkekler Dünya Kupasıydı. Grup aşamasında ilk puanlarını, ilk galibiyetlerini ve ilk çok gol attıkları maçı elde ettiler. Güney Afrika’ya karşı dramatik bir galibiyetle ilk eleme turu galibiyetini elde ettiler, ancak umut verici bir ilk yarıdan sonra Fas, bu serüveni sonlandırdı.





Kanada’da futbol, turnuva başlamadan önceki durumundan çok farklı bir noktaya geldi. Hiç bu kadar çok Kanadalı bir Dünya Kupası izlememişti. Kanada erkek milli takımı turnuvadan elendiğinde, toplam 28,2 milyon tekil izleyici turnuvanın en az bir kısmını izlemiş ve bu rakam ülke nüfusunun yüzde 69’unu oluşturmuştu.

Vancouver ve Toronto, Dünya Kupası’nın en iyi ev sahibi şehirlerinden biri olarak gösterildi; neredeyse her maçın biletleri tükendi ve bu şehirlerde Les Rouges için tarihi öneme sahip üç iç saha maçı oynandı.

Bu Dünya Kupası, Kanada futbolu için bir dönüm noktası olabilecek olsa da, bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği konusunda hem umutlu hem de şüpheci olmak için nedenler var. GOAL, bu nedenleri burada ele alıyor.