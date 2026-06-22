"Birçok insanın futboldan hiç anlamadığını hissediyorum. Maçı izliyorlar ama, tabiri caizse, anlamıyorlar," dedi 29 yaşındaki oyuncu. "Bu kötü bir şey değil, çünkü böylece herkes bu konu hakkında konuşabilir, ama gerçek bu."
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"Birçoğunun futboldan hiç anlamadığını hissediyorum": Hollanda'nın yıldızı eleştirenlere sert çıktı
Hararetli tartışmaların merkezinde, FC Barcelona’nın orta saha oyuncusunun Oranje milli takımının oyun kurucu pozisyonunda çok az risk aldığı yönündeki eleştiri yer alıyor. Yerli gözlemcilerin yargısı şöyle: Çok fazla güvenli pas, hücumda yeterince yaratıcılık yok.
De Jong’un cevabı, diğerlerinin yanı sıra Wim Kieft’e de yönelikti. 1988 Avrupa Şampiyonu ve 43 kez milli forma giymiş olan Kieft, de Jong’u kamuoyu önünde, öncelikle sürekli topu kendine istemekle meşgul olmakla suçlamıştı. NOS televizyon kanalının analistleri ise bunu daha da sert bir dille ifade ederek, eski Amsterdamlı oyuncunun oyununu “dayanılmaz” olarak nitelendirdiler.
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De Jong eleştirilere karşı çıkıyor: "Bu doğru değil"
"Sürekli 'derin paslar oynamadığımı' duyuyorum, ama bu doğru değil. İnsanlar maçı doğru düzgün izlemiyorlar," diye yanıtladı de Jong. "Bu maça bağlı, ama aynı zamanda o anki duruma da. Birisi koşu yolu açıyor mu, açmıyor mu? Koşu yolunu nasıl açıyor? Bu derin pası atabilirsin, ama o zaman top her zaman kaleciye gider." Bazı insanların "bunu anlamakta zorluk çektiğini" belirten de Jong, "Belki de onlarla bir kez oturup konuşmalıyım" dedi.
De Jong ayrıca milli takımla ilgili tartışma kültürünü de eleştirdi. “Hollanda’da genel olarak oyunculara biraz daha değer verebileceğimizi düşünüyorum. Elbette eleştiri yapılabilir. Ancak çoğu zaman o kadar abartılıyor ki, bir oyuncu hemen kötü olarak yaftalanıyor.” Bazı insanlar sadece “dikkat çekmek için” eleştiri yapıyor.
Klopp, eleştirilerin ardından van der Vaart’ı azarladı
Yerel uzmanların öncelikle en gürültücü manşetleri önemsediklerini, Rafael van der Vaart’ın son açıklamaları da doğruladı. Hamburger SV’nin eski orta saha yıldızı, Japonya maçının ardından Hollanda kaptanı Virgil van Dijk’i hedef almış ve onu tartışmalı bir benzetmeyle eleştirmişti: “Biraz da Boeing 747’nin dönüşü gibi,” demişti van der Vaart.
Bu konuda Jürgen Klopp bile MagentaTV’de söz aldı. Klopp, van der Vaart’ı sert bir şekilde eleştirdi. “Rafael van der Vaart’tan bahsetmeye değer mi, tam emin değilim. Ama bir gün herhangi bir oyuncu hakkında olumlu bir şey söylerse, onu tekrar ciddiye almaya hazırım,” dedi Klopp. "İnsanda şöyle bir his uyandırıyor: O bir şey görüyor, bunu süslü bir dille ifade etmek zorunda kalıyor ve sonra da tam tersi yönde eleştiriye geçiyor. Ama aslında bu o kadar da önemli değil."