"Birçoğunun futboldan hiç anlamadığını hissediyorum": Hollanda'nın yıldızı eleştirenlere sert çıktı

"Sürekli 'derin paslar oynamadığımı' duyuyorum, ama bu doğru değil. İnsanlar maçı doğru düzgün izlemiyorlar," diye yanıtladı de Jong. "Bu maça bağlı, ama aynı zamanda o anki duruma da. Birisi koşu yolu açıyor mu, açmıyor mu? Koşu yolunu nasıl açıyor? Bu derin pası atabilirsin, ama o zaman top her zaman kaleciye gider." Bazı insanların "bunu anlamakta zorluk çektiğini" belirten de Jong, "Belki de onlarla bir kez oturup konuşmalıyım" dedi.

De Jong ayrıca milli takımla ilgili tartışma kültürünü de eleştirdi. “Hollanda’da genel olarak oyunculara biraz daha değer verebileceğimizi düşünüyorum. Elbette eleştiri yapılabilir. Ancak çoğu zaman o kadar abartılıyor ki, bir oyuncu hemen kötü olarak yaftalanıyor.” Bazı insanlar sadece “dikkat çekmek için” eleştiri yapıyor.