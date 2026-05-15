Eğer durum böyleyse, bu efsanevi forvet yeni bir maceraya atılmaya ikna edilebilir mi ve bu nereye olabilir? Bu sorular, Manchester United'da Ronaldo ile birlikte çalışmış olan Meulensteen'e yöneltildiğinde, Hollandalı teknik adam – GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: "Olabilir. Bu işin doğası böyle.

“Ona ve kariyerinin bu aşamasına bakarsanız, bence kaçırılmış bazı fırsatlar var - Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir Avrupa kulübüne geri dönmek isteyebilir mi, çünkü o bunu isterdi.

“Onun Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip MLS'de bir yıl oynadığını hayal edebiliyorum. Hepimiz Messi ile birlikte oynamak nasıl olurdu diye merak ettik. Bu harika bir şey olurdu. Belki de birbirlerine karşı mücadele etmek yerine, onları aynı takımda oynatmak için bunu denemeye ikna edilebilir.”

Tüm zamanların en iyileri olan Messi ve Ronaldo’nun süperstar statüleri ve egolarının aynı ilk 11’de bir arada var olup olamayacağı konusunda daha fazla baskı altında kalan Meulensteen, şunları ekledi: “İkisi de başardıkları şeylerle aynı seviyedeler; oynadıkları maçlar, attıkları goller açısından, ama bu elma ile armutu karşılaştırmak gibi bir şey.

“Cristiano mu Messi mi daha iyi, bu tartışmanın anlamsız olduğunu düşünüyorum. Hayır, mesele daha çok hangisine daha çok ilgi duyduğunuzla ilgili. Messi daha küçük bir oyuncu, yerçekimi düşük, topu ayaklarıyla sürüyor, zıplıyor ve yön değiştiriyor, koşuyor, rakiplerini geçiyor; Cristiano ise enerji dolu, güçlü, uzun boylu, dinamik, hızlı ve kuvvetli.

“İkisi de eşit derecede önemli. Aslında birbirlerini çok iyi tamamladıklarını düşünüyorum ve birlikte oynamaktan keyif alacaklarını düşünüyorum.”