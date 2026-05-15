"Birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar" - Inter Miami'de Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin neden uyumlu olabileceği: Eski Manchester United teknik direktörü, Suudi Arabistan şampiyonluğu kazanılırsa CR7'nin MLS'e transferini destekliyor
Ronaldo, ulusal ve kıtasal şampiyonlukları kazanmayı hedefliyor
41 yaşındaki ve beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Ronaldo’nun önünde pek fazla transfer seçeneği kalmadı. Kendisi, dünya futbolunun en yüksek ücretli sözleşmesi olan Riyad’daki kontratıyla 2027 yazına kadar bağlı durumda. Ancak tüm taraflar bir anlaşmaya varırsa bu sözleşme feshedilebilir.
Portekizli milli oyuncu Şubat ayında greve başladığında, Suudi Arabistan'da ne kadar kalacağı konusunda ciddi sorular sorulmuştu. 2025-26 sezonunda Al-Hilal'e karşı 98. dakikada dramatik bir kendi kalesine gol atarak şampiyonluğunu erteleyen Al-Nassr, 2019'dan bu yana ilk kez üst lig şampiyonluğuna çok yakın olduğu için, buradaki sorunlar çözülmüş görünüyor.
Takım ayrıca AFC Şampiyonlar Ligi İkinci Lig finaline de yükseldi ve Cumartesi günü Gamba Osaka ile karşılaşacak. Bu da Ronaldo'nun sezonu birçok önemli başarıyla tamamlayabileceği anlamına geliyor.
Ronaldo ve Messi, Inter Miami'de aynı takımda oynayabilir mi?
Eğer durum böyleyse, bu efsanevi forvet yeni bir maceraya atılmaya ikna edilebilir mi ve bu nereye olabilir? Bu sorular, Manchester United’da Ronaldo ile birlikte çalışmış olan Meulensteen’e yöneltildiğinde, Hollandalı teknik adam – Best Betting Bonuses’un izniyle GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: “Olabilir. Bu işin doğası böyle.
“Ona ve kariyerinin bu aşamasına bakarsanız, bence kaçırılmış bazı fırsatlar var - Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir Avrupa kulübüne geri dönmek isteyebilir mi, çünkü o bunu isterdi.
“Onun Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip MLS'de bir yıl oynadığını hayal edebiliyorum. Hepimiz Messi ile birlikte oynamak nasıl olurdu diye merak ettik. Bu harika bir şey olurdu. Belki de birbirlerine karşı mücadele etmek yerine, onları aynı takımda oynatmak için bunu denemeye ikna edilebilir.”
Tüm zamanların en iyileri olan Messi ve Ronaldo’nun süperstar statüleri ve egolarının aynı ilk 11’de bir arada var olup olamayacağı konusunda daha fazla baskı altında kalan Meulensteen, şunları ekledi: “İkisi de başardıkları şeylerle aynı seviyedeler; oynadıkları maçlar, attıkları goller açısından, ama bu elma ile armutu karşılaştırmak gibi bir şey.
“Cristiano mu Messi mi daha iyi, bu tartışmanın anlamsız olduğunu düşünüyorum. Hayır, mesele daha çok hangisine daha çok ilgi duyduğunuzla ilgili. Messi daha küçük bir oyuncu, yerçekimi düşük, topu ayaklarıyla sürüyor, zıplıyor ve yön değiştiriyor, koşuyor, rakiplerini geçiyor; Cristiano ise enerji dolu, güçlü, uzun boylu, dinamik, hızlı ve kuvvetli.
“İkisi de eşit derecede önemli. Aslında birbirlerini çok iyi tamamladıklarını düşünüyorum ve birlikte oynamaktan keyif alacaklarını düşünüyorum.”
Ronaldo, kariyerine Sporting'de başlayıp orada sonlandırmak ister mi?
Ronaldo, “Amerikan rüyasını” kovalamaktan vazgeçerse, kariyeri tam bir döngü tamamlayarak Portekiz’deki Sporting’de başladığı yerde son bulabilir mi? Meulensteen bu senaryo hakkında şunları söyledi: “Olabilir, ama Sporting ile bağlarının hâlâ ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorum. Açıkçası Manchester United’da uzun yıllar geçirdi. Zaten oraya bir kez daha dönmüştü.
“Real Madrid'de uzun yıllar geçirdi, bu muhtemelen kariyerinin en büyük başarısıydı, ama evet, profesyonel kariyeri Sporting'de başladı, bu yüzden bu da iyi bir seçenek olabilir.”
Ronaldo, MLS'e transfer olmayı düşünmeden önce oğluyla birlikte oynayabilir
Ronaldo, yakın zamanda bir yer değişikliği planladığına dair hiçbir işaret vermedi; Suudi Arabistan’da CR7’nin en büyük oğlu Cristiano Jr ile aynı takımda forma giymesine olanak tanıyacak fırsatlar ortaya çıkmak üzere gibi görünüyor – ki bu da büyük bir başarı olurdu.
Ayrıca, Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu Messi'nin 2028 yılına kadar Inter Miami ile bir anlaşma üzerinde çalıştığı için, Messi'nin izinden giderek ABD'ye gitmek istese bile acele etmesine gerek yok. Bu da, 12 ay sonra serbest oyuncu olarak Güney Florida'ya transfer olabileceği anlamına geliyor.