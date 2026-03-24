BVB'nin dış danışmanı, bu ayrılığın nedenlerini birçok açıdan anlayabiliyor ve kulüp yönetimi içindeki ilişkilerle ilgili ilginç ayrıntılar paylaşıyor. Ayrıca, halefi Nils-Ole Book'tan da oldukça memnun.
Çeviri:
"Birbirlerine biraz yüklenmişler": Matthias Sammer, Sebastian Kehl ile BVB'nin ayrılığına dair ilginç ayrıntıları paylaşıyor
"Ayrılmanın doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. İki taraf da artık birbirine o kadar yakın değildi. O zaman bu mantıklı bir karar," dedi 58 yaşındaki teknik adam ilk olarak Sky'ın "Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk" programında ve yetkililer arasında gerginlikler olduğunu ima etti: "Bence - ve bunu gerçekten saygılı bir şekilde söylüyorum - birbirlerine biraz yüklenmişlerdi."
Bild gazetesinin haberine göre, Kehl'in ayrılmasına yol açan yönetim kadrosu içinde "aşılmaz anlaşmazlıklar" olduğu iddia ediliyor. Her şeyden önce, uzun süredir BVB'de forma giyen profesyonel futbolcunun, doğrudan üstü olan spor direktörü Lars Ricken ile zorlu bir ilişkisi olduğu belirtiliyor. Bunun nedeni, Ricken'in 2024 ilkbaharında Hans-Joachim Watzke'nin yerine Kehl'in mevcut görevini devralmasına dayanıyor. Kehl'in uzun süredir bu göreve göz diktiği ve bu nedenle hayal kırıklığına uğradığı belirtiliyor.
Sammer'e göre, bu tür "sürtüşmeler" zaman zaman olağan bir durumdur. "Bu, tüm taraflar için doğru bir karar. Kulüp, bir değişiklik yapma fırsatına sahip. Bu ayrılığı şık ve onurlu bir şekilde gerçekleştirmek önemlidir."
Sebastian Kehl, HSV'nin yeni güçlü adamı olacak mı?
Kehl, bir sonraki durağında artık ilk sıraya yükselebilir; bu bağlamda özellikle HSV'de Stefan Kuntz'un halefi olması bir seçenek olarak gösteriliyor. Bu konudaki söylentiler yılın başında da vardı. Ancak Tottenham Hotspur'un da ilgilendiği iddia ediliyor. Sammer ise Kehl'in "iyi bir pozisyon bulacağından" emin, ancak şu tavsiyede bulundu: "Sebastian şimdi biraz nefes almalı."
Sammer ise Book için sadece övgü dolu sözler sarf etti. "Yani uzmanlığın yanı sıra takım ruhu ve kişilik gibi özelliklere sahip olması da kulüp için çok, çok önemliydi," dedi ve şunları vurguladı: "Ve tüm bunları bir araya getirdiğimde dedim ki: Lars, bu harika bir fikir. Bu sadece iyi değil, harika bir fikir. Cesur, zorlu ama analitik bir fikir."
BVB: Book mükemmel bir üne sahiptir
40 yaşındaki teknik direktör, 2017 yılından beri SV Elversberg'de görev yapıyordu ve Saarland bölgesindeki bu küçük kulübü, keşfettiği bir dizi yetenekli oyuncuyla dördüncü ligden Bundesliga'nın kapılarına kadar taşımıştı. Book, aralarında Fisnik Asllani (bugün TSG Hoffenheim) ve Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) gibi isimleri SVE'ye transfer etmişti; Ebnoutalib daha sonra büyük bir kârla satıldı.
Book, çarşamba günü yeni görevine başlayacak ve 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalayacak. Ricken'e göre, Book, Kehl'in halefi olarak "tercih edilen aday"dı. "Elversberg'de önce spor direktörü, son olarak da spor kurulu başkanı olarak yaptığı mükemmel çalışmaları uzun süredir takip ediyorum ve Ole'nin hem profesyonel hem de kişisel olarak bize çok uygun olduğuna kesinlikle inanıyorum."
