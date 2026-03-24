"Birbirlerine biraz yüklenmişler": Matthias Sammer, Sebastian Kehl ile BVB'nin ayrılığına dair ilginç ayrıntıları paylaşıyor

"Ayrılmanın doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. İki taraf da artık birbirine o kadar yakın değildi. O zaman bu mantıklı bir karar," dedi 58 yaşındaki teknik adam ilk olarak Sky'ın "Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk" programında ve yetkililer arasında gerginlikler olduğunu ima etti: "Bence - ve bunu gerçekten saygılı bir şekilde söylüyorum - birbirlerine biraz yüklenmişlerdi."

Bild gazetesinin haberine göre, Kehl'in ayrılmasına yol açan yönetim kadrosu içinde "aşılmaz anlaşmazlıklar" olduğu iddia ediliyor. Her şeyden önce, uzun süredir BVB'de forma giyen profesyonel futbolcunun, doğrudan üstü olan spor direktörü Lars Ricken ile zorlu bir ilişkisi olduğu belirtiliyor. Bunun nedeni, Ricken'in 2024 ilkbaharında Hans-Joachim Watzke'nin yerine Kehl'in mevcut görevini devralmasına dayanıyor. Kehl'in uzun süredir bu göreve göz diktiği ve bu nedenle hayal kırıklığına uğradığı belirtiliyor.

Sammer'e göre, bu tür "sürtüşmeler" zaman zaman olağan bir durumdur. "Bu, tüm taraflar için doğru bir karar. Kulüp, bir değişiklik yapma fırsatına sahip. Bu ayrılığı şık ve onurlu bir şekilde gerçekleştirmek önemlidir."