AFP
"Birbirinize sarılın" - Barcelona ve Real Madrid yıldızları arasında yaşanan hararetli El Clásico karşılaşmalarının ardından İspanya, Lamine Yamal ile Dani Carvajal arasındaki gerginliği nasıl çözmeyi planlıyor?
Bernabeu'da ortalık karışıyor
Barcelona ile Madrid arasındaki uzun soluklu rekabet, sezonun ilk El Clásico maçında doruğa ulaştı. Los Blancos, Kylian Mbappé ve Jude Bellingham’ın golleriyle 2-1 galip geldi. Maçın bitiş düdüğünün ardından, 18 yaşındaki Yamal’ın merkezinde olduğu büyük bir arbede çıktı. Deneyimli savunma oyuncusu Carvajal'ın, Yamal'ın maç öncesinde Twitch'te Madrid'in maçları "çaldığını" ima eden yorumlarına yanıt olarak genç oyuncuya "Çok konuşuyorsun" dediği iddia edildi. Frenkie de Jong daha sonra, genç takım arkadaşına yönelik "abartılı" öfkeleri nedeniyle Madrid kadrosunu sert bir şekilde eleştirdi ve gerginliği daha da tırmandırdı.
Birlikte yaşama mesajı
De la Fuente, bu gerginliği İspanya’nın en büyük iç saha karşılaşmasının taşıdığı duygusal yükün doğal bir sonucu olarak değerlendirerek sakin ve dengeli bir tutum sergiledi. O, her iki oyuncunun da kulüp sadakatlerini milli takımdaki sorumluluklarından ayırabilecek kadar profesyonel olduklarına inanıyor.
DAZN'e konuşan İspanya teknik direktörü şunları söyledi: “Bir Clasico'da belirli renkleri savunursunuz ve bu büyük bir sorumluluktur. Milli takımda ise farklı bir durumu savunursunuz ve burada da duruma ayak uydurmayı bilmelisiniz. Onlar da bunu yapıyorlar. Birbirlerini gördüklerinde birbirlerine sarılmak isteyeceklerinden hiç şüphem yok, bu kesin. O anda ben de onlarla birlikte kutlama yapacağım.”
Rekabeti bir kenara bırakırsak
Yamal ve Carvajal'ın milli takımda aynı sağ kanatta görev yaptığı göz önüne alındığında, bu ikilinin uyum sağlaması hem taktiksel hem de sosyal açıdan büyük önem taşıyor. İkili arasındaki uyum, İspanya'nın Euro 2024'teki şampiyonluk serüveninin en önemli unsurlarından biriydi; özellikle de Barcelona'nın kanat oyuncusu, grup aşamasında Hırvatistan'a karşı 3-0 kazanılan maçta Madrid kaptanının tek milli golüne asist yapmıştı.
Birlik sınavı
De la Fuente’nin kadrosu yaklaşan iki dostluk maçı için hazırlıklarını sürdürürken, odak noktası İspanya milli takımının bütünlüğü olmaya devam ediyor. La Roja, bu Cuma Estadio de la Ceramica’da Sırbistan’ı ağırlayacak, ardından Salı günü RCDE Stadyumu’nda Mısır ile karşılaşacak; her iki maç da takımın olgunluğunu ve taktiksel uyumunu ölçmek açısından hayati bir sınav niteliğinde. Carvajal ve Yamal, rakiplerden tekrar takım arkadaşlarına dönüşmeyi başarabilirse, bu durum, teknik direktörün önündeki zorluklara hazırlarken yorulmadan inşa etmeye çalıştığı birlik kültürünü güçlendirecektir.