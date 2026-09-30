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‘Birbirimize yardım etmek için buradayız’ - PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Manchester City’nin Premier League’de suçlu bulunmasına dair bomba etkisi yaratan kararla ilgili konuştu
Premier League, Manchester City'yi mali ihlallerden suçlu buldu
Premier League'in, Manchester City'nin kendisine yöneltilen tüm mali suçlamalardan suçlu bulunduğunu doğrulamasının ardından İngiliz futbolu sarsıldı. İhlallerin izi, kulübün Abu Dhabi United Group tarafından devralınmasına kadar uzanıyor ve mali düzenlemelerin kapsamlı şekilde ihlal edilmesini kapsıyor.
Soruşturmacılar, City'nin operasyonel maliyetleri gizlediğini ve sponsorluk gelirlerini yapay olarak şişirdiğini tespit etti. Bu hamleler, kulübün UEFA ve Premier League tarafından uygulanan harcama sınırlarını aşmasına ve haksız bir rekabet avantajı elde etmesine olanak sağladı.
City, karara itiraz etme niyetini hızla açıkladı. Kulübün hukuki başvurusu, Premier League tarafından herhangi bir resmi yaptırım veya ceza verilmeden önce geliyor.
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Al-Khelaifi, Manchester City'yi kınamayı reddetti
PSG Başkanı Al-Khelaifi, salı günü Kopenhag'da düzenlenen Avrupa Futbol Kulüpleri'nin (EFC) 33. Genel Kurulu'nda konuşurken tarafsız bir bakış açısı sundu. Kuruluşun başkanı sıfatıyla delegelere hitap eden Al-Khelaifi, hukuki süreç devam ederken sabırlı olunması çağrısında bulundu.
Al-Khelaifi, "Öncelikle, hâlâ nihai bir karar olmayan bir şeyi yargılamak için burada değiliz" dedi. "İkinci olarak, birbirimize yardım etmek, birbirimizi desteklemek için buradayız. Elbette, yanlış olan bir şey varsa... Ben avukat değilim ama bence itiraz etme hakları var, dolayısıyla bu nihai karar değil.
"Ve [bir şey] söyleyecek konumda değiliz; bu daha çok Premier League ve bir İngiliz kulübünü ilgilendiren bir mesele. Bakalım nereye varacak."
Al-Khelaifi ayrıca EFC yönetim kurulunda görev yapan Manchester City İcra Kurulu Başkanı Ferran Soriano'yu da övdü. "Ferran, yönetim kurulu için harika biri oldu. Bilgisiyle bize değer katan çok önemli bir isim" dedi. "Kariyeri harika ve Manchester City de birçok olumlu şey yaptı, ancak yargılayacak konumda değilim. Biz yargılayacak konumda değiliz. Biz yargıç değiliz ve bir mahkeme de değiliz."
EFC başkanı Avrupa dayanışmasının sürdüğünü savundu
Al-Khelaifi’nin yorumları, yaşananların ardından Avrupa’nın elit kulüpleri arasında birliği korumaya yönelik net bir niyetin altını çiziyor. Suçlu kararını kesin biçimde İngiltere iç hukukuna ait bir mesele olarak çerçeveleyen EFC başkanı, Avrupa futbolunun yönetici kademeleri ile onun önde gelen üyelerinden biri arasındaki ilişkinin zedelenmesini önledi.
Soriano’ya kamuoyu önünde verdiği destek de City yöneticisinin kalıcı etkisini ortaya koyuyor. Premier League’in bulgularının suçlayıcı niteliğine rağmen Soriano, Avrupa futbolunda hâlâ büyük değer verilen bir isim olmaya devam ediyor.
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Resmî yaptırımlar, City'nin itirazı nedeniyle ertelendi
Odak şimdi yaklaşan Premier League yaptırımlarına çevrildi. Ancak City'nin yaptığı acil itiraz, nihai bir çözümün şimdilik kesin olarak beklemeye alındığı anlamına geliyor. Bu hukuki sürecin tam takvimi net değil; bu da kulübün, nihai karar açıklanana kadar faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceği anlamına geliyor.
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