PSG Başkanı Al-Khelaifi, salı günü Kopenhag'da düzenlenen Avrupa Futbol Kulüpleri'nin (EFC) 33. Genel Kurulu'nda konuşurken tarafsız bir bakış açısı sundu. Kuruluşun başkanı sıfatıyla delegelere hitap eden Al-Khelaifi, hukuki süreç devam ederken sabırlı olunması çağrısında bulundu.

Al-Khelaifi, "Öncelikle, hâlâ nihai bir karar olmayan bir şeyi yargılamak için burada değiliz" dedi. "İkinci olarak, birbirimize yardım etmek, birbirimizi desteklemek için buradayız. Elbette, yanlış olan bir şey varsa... Ben avukat değilim ama bence itiraz etme hakları var, dolayısıyla bu nihai karar değil.

"Ve [bir şey] söyleyecek konumda değiliz; bu daha çok Premier League ve bir İngiliz kulübünü ilgilendiren bir mesele. Bakalım nereye varacak."

Al-Khelaifi ayrıca EFC yönetim kurulunda görev yapan Manchester City İcra Kurulu Başkanı Ferran Soriano'yu da övdü. "Ferran, yönetim kurulu için harika biri oldu. Bilgisiyle bize değer katan çok önemli bir isim" dedi. "Kariyeri harika ve Manchester City de birçok olumlu şey yaptı, ancak yargılayacak konumda değilim. Biz yargılayacak konumda değiliz. Biz yargıç değiliz ve bir mahkeme de değiliz."



