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Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Çeviri:

"Biraz ürkütücü": Önce soyunma odasında kavga, yakında 60 milyon avroya yakın bir bedelle dünya çapında bir kulüp mü olacak? Dünya Kupası'nın büyük sürprizinin çetrefilli yolu

Dünya Kupası
FEATURES
Hollanda - İsveç
Hollanda
C. Summerville
M. United
West Ham United
Premier Lig

Crysencio Summerville, milli takıma doğrudan girmedi. Ancak Dünya Şampiyonası’nda turnuvanın parlayan yıldızı olmaya hazırlanıyor. Ve ardından muhtemelen milyonlarca dolarlık bir transfer gerçekleşebilir.

Daniel Farke bunu hep biliyordu. Leeds United’ın Alman teknik direktörü, Şubat 2024’te Sky Sports’ta o dönemki oyuncusu Crysencio Summerville hakkında “Potansiyelinden bahsetmemize gerek yok, çünkü Cry için sınır sadece gökyüzüdür” demişti.

O zamanlar Summerville hâlâ ikinci ligde oynuyordu. Şimdi, yaklaşık iki buçuk yıl sonra, 2026 Dünya Kupası’nın parlayan yıldızlarından biri olmaya hazırlanıyor. Şampiyonluk favorilerinden Hollanda’da Summerville şimdiden büyük bir sürpriz oldu; geçen Pazar günü Japonya ile oynanan Dünya Kupası açılış maçında (2-2) henüz üçüncü milli maçına çıktı.

  • Oranje teknik direktörü Ronald Koeman, West Ham United’ın hücum oyuncusunu üçüncü kez ilk on birde sahaya sürdü. Summerville ise bu güveni boşa çıkarmadı; özellikle Elftal'ın 2-1 öne geçmesini sağlayan muhteşem golüyle. Sağ kanattan dinamik bir hızlanma ile içe doğru kesip şut pozisyonuna girdi ve zayıf ayağı olan sol ayağıyla topu uzun köşeye mükemmel bir şekilde gönderdi. Dallas'ta Arjen Robben'i anımsatan bir an.

    "Arjen Robben'in büyük bir hayranıydım. İçeriye doğru dripling yapıp kaleye şut atışını harika buluyordum. Ben de sol kanattan bunu deniyorum," diye açıkladı Summerville kısa süre önce ESPN'e verdiği röportajda ve sözlerini eyleme döktü. Robben 2019'da FC Bayern'den emekli olduğunda, Summerville'in profesyonel kariyeri daha yeni başlıyordu. Yine de ilk küçük aksilikle karşılaştı.

    Rotterdam’da doğan Summerville, henüz altı yaşındayken Feyenoord’un altyapısına katıldı. Summerville her zaman büyük bir yetenek olarak görüldü; Mayıs 2018’de Hollanda U17 milli takımıyla Avrupa Şampiyonu oldu, turnuvanın açılış maçında Almanya’ya karşı alınan 3-0’lık galibiyette bir gol attı ve sonunda Wouter Burger, Timber ikizleri, Ryan Gravenberch ve Brian Brobbey ile birlikte Avrupa Şampiyonluğu’nu kutladı.

    Ancak yaklaşık yarım yıl sonra, o zamanlar 17 yaşında olan Summerville, gençlik kulübü Feyenoord’da büyük çıkışını muhtemelen kendi elleriyle engelledi. O dönemde U19 takımında oynayan Summerville, ikinci takımdan Mats Knoester ile soyunma odasında kavgaya tutuştu. Feyenoord sert önlemler aldı, Summerville’i kadro dışı bıraktı ve kısa süre sonra onu kiralık olarak başka bir takıma gönderdi. İkinci lig takımı FC Dordrecht, Ocak 2019’da bu fırsatı değerlendirdi; yetenekli dripli oyuncu burada değerli ilk profesyonel deneyimlerini kazandı ve oldukça etkileyici bir performans sergiledi (18 ikinci lig maçında beş gol).

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    Dünya Şampiyonası’nda büyük bir atılım: Crysencio Summerville zorlu bir yolun üstesinden geldi

    Potansiyeli tartışılmaz olan Summerville, Feyenoord’da bir geleceği olabileceğini umuyordu. Ancak durum hiç de öyle değildi. “Elbette bu ayrılık acı verdi, çünkü Feyenoord çocukluğumdan beri tuttuğum kulüp. [...] Belki bir gün tekrar bir araya geliriz. Asla ‘asla’ deme,” diye bugünkü milli futbolcu bir zamanlar De Telegraaf’a verdiği röportajda geçmişe dönüp bakmıştı.

    2019/20 sezonunda bir başka kiralık transfer daha gerçekleşti; bu kez Eredivisie içinde, o dönem birinci ligde yer alan ADO Den Haag’a. Ardından, 18 yaşındayken Summerville Hollanda’ya sırtını döndü. Erken yaşta cesur bir adım atarak yurtdışına gitti; Leeds United onu İngiltere’ye transfer etti. Ancak ilk etapta U23 takımında forma giydi.

    “Başlangıçta tek başıma gittiğim için çok zorlandım. Ama o zaman çabuk olgunlaşmak zorundasın. Orada hem futbolcu hem de insan olarak büyük gelişme kaydettim,” diyen Summerville, hiç de düz bir çizgide ilerlemeyen kariyerinden geriye dönüp baktığında gurur duyuyor. Leeds’te iki yıl boyunca ağırlıklı olarak U23 takımında forma giydi, A takımda ise sadece ara sıra şans bulabildi. Bu zorlu deneyim, şu anda 24 yaşında olan oyuncuyu şekillendirdi.

    "Elbette büyük bir maceraydı," dedi Summerville, kısa süre önce Voetbal International’a verdiği röportajda İngiltere’deki ilk günlerini anlatırken. "Biraz da ürkütücüydü. Genç bir delikanlı olarak alıştığım hayatı tamamen geride bıraktım. Birbirine sıkı sıkıya bağlı ailemi, eğitimimi, büyüdüğüm mahalleyi. Ama bunun doğru karar olduğu ortaya çıktı."

    Sol ön kolundaki iki göze çarpan dövmesini, zirveye uzanan yolculuğuna adadı. Orada kükreyen büyük bir aslan ve onun altında küçük bir aslan yavrusu yer alıyor. "Bu, nereden geldiğimi simgeliyor," diye açıkladı Summerville, Oranje'nin Dünya Kupası hazırlıkları sırasında. "Küçük bir çocukken başladım. Artık zihinsel ve fiziksel olarak hiç durmadan ilerleyen ve kırılamayan büyük aslan oldum."

    Aslanlara olan düşkünlüğü, Dünya Kupası’nda Hollanda’nın ilk onbirinde yer alması beklenen takım arkadaşlarından biri olan Memphis Depay ile ortak bir noktası. Ancak Corinthians’ın hücum yıldızı, Japonlar’la oynanan ilk grup maçında sadece yedek olarak sahaya çıkabildi; oysa Summerville, Koeman’ın kadrosunda şimdilik ilk on birde yerini sağlamlaştırmış görünüyor. Leverkusen’in şampiyonluk kahramanı Jeremie Frimpong, Liverpool’daki hayal kırıklığı yaratan ilk sezonunun ardından Kuzey Amerika’ya gitme şansı bulamadı; sağ kanat ve dokunulmaz sağ bek Denzel Dumfries’in önündeki pozisyon için Summerville, tüm rakiplerine karşı nihayetinde tercih edildi.

  • Crysencio Summerville, West Ham ile küme düşmesine rağmen Dünya Kupası kadrosuna seçildi

    "Teknik direktör, bir oyuncuyu elbette öncelikle izlemeli ve hem oyun stili hem de takıma uyum sağlama açısından takıma uygun olup olmadığını değerlendirmeli. Bu yüzden bu bir sürpriz oldu. Sanırım teknik ekip bazı maçlarımı izlemiş ve yeteneklerimi biliyor," dedi Summerville, Dünya Kupası kadrosuna sürpriz bir şekilde seçilmesiyle ilgili olarak.

    Muhtemelen Mart ayı sonunda Norveç (2-1) ve Ekvador (1-1) ile oynanan hazırlık maçlarında da kadroda yer alacaktı. Şubat ayından beri Koeman’ın yardımcı antrenörlerinden biri olan efsanevi forvet Ruud van Nistelrooy, onu İngiltere’de ziyaret ederek West Ham’ın bir maçını izlemişti. Ancak Mart başında, söz konusu maçlardan kısa bir süre önce, Summerville baldırından sakatlandı ve bu nedenle kadroya alınması zaten söz konusu olamazdı.

    Böylece, Summerville için bir çocukluk hayalinin gerçekleştiği Dünya Kupası kadrosu, Hollanda A Milli Takımı’na ilk kez çağrılması oldu: “Aileyle birlikte evde kanepede otururken kadroya seçildiğimi öğrendim. Bu, bende pek çok duygu uyandırdı; özellikle de birçok sakatlıkla mücadele etmek zorunda kaldığım bir sezon geçirdiğim için,” diye anlattı Summerville.

    2022/23 sezonunda Leeds’te Premier Lig oyuncusu olarak kendini kanıtladıktan ve bir sezon sonra takımın Championship’e düşmesinin ardından parladıktan sonra (43 lig maçında 19 gol ve 9 asist), Summerville kariyerinde bir sonraki adımı atmaya hazırdı. Leeds ile yeniden yükselmeyi kıl payı kaçırdığı için 2024 yazında takımdan ayrıldı. Finansal açıdan bu transfer, Farke’nin takımına büyük katkı sağladı; West Ham, transfer ücreti olarak 30 milyon Euro’ya yakın bir meblağ ödedi. Spor açısından ise menajer Farke, en sevdiği oyuncuyu elbette takımda tutmak isterdi, ancak ağır bir yürekle onun gitmesine izin vermek zorunda kaldı.

    West Ham’da ise Summerville’in performansı uzun süre beklenen seviyenin çok uzağında kaldı. Londralı takımda oynadığı ilk 19 Premier Lig maçında sadece iki gol katkısı (bir gol, bir asist) kaydedebildi. Hollandalı oyuncu, West Ham’daki ilk sezonunun ikinci yarısını uyluk sakatlığı nedeniyle tamamen kaçırdı. Summerville bu sakatlığı geçen sezona da taşıdı; Ocak ayından 2025 yılının Ağustos sonuna kadar tamamen sahalardan uzak kaldı.

    Küçük sakatlık sorunları devam etse de, sahalara geri dönmeyi başardı ve 2026 yılının başından bu yana belirgin bir yükseliş eğilimi gösteriyor. Summerville, bilindiği üzere sonunda küme düşmek zorunda kalan West Ham’da kilit oyunculardan biri ve az sayıdaki istikrarlı isimlerden biriydi. Özellikle Ocak ortasından Mart başına kadar Summerville, güçlü performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti ve Hollanda Milli Takımı’nın radarına girdi.

    Küme düşmenin hayal kırıklığını henüz atlatmışken, Summerville Haziran başında Cezayir’e karşı 0-1 yenildikleri hazırlık maçında Oranje formasıyla ilk kez sahaya çıktı. İkinci milli maçında Özbekistan’a karşı 2-1 kazanılan karşılaşmada ilk asistini yaptı; üçüncü milli maçında ise Dünya Kupası’nın açılışında Japonya karşısında ilk golünü attı. Cumartesi akşamı, İsveç ile oynanacak önemli ikinci grup maçında Koeman, turnuvaya ilk kez katılan bu oyuncuyu yine ilk 11’de sahaya sürebilir.

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Crysencio Summerville, yaklaşık 60 milyon avroya Manchester United’a transfer olacak mı?

    Dünya Kupası coşkusunun yanı sıra, bu yaz Summerville’in hayatını şekillendiren ikinci bir önemli unsur daha var. Zira West Ham’ın küme düşmesinin ardından, kulüpte genellikle sağ kanatta değil sol kanatta oynayan bu kanat oyuncusunun, 2029’a kadar süren sözleşmesine rağmen transfer olması oldukça muhtemel görünüyor. Dolayısıyla Dünya Kupası, Summerville için tanınmış kulüplerin dikkatini çekmek üzere kendini sergileme fırsatı sunuyor.

    Hayalindeki hedef muhtemelen FC Barcelona’dır; orada, örnek aldığı ve önemli bir yol arkadaşı olan Raphinha parıldamaktadır. Leeds United’daki zorlu ilk iki yılında, Raphinha da hâlâ orada oynarken, Summerville bu Brezilyalı oyuncuyu örnek almıştı. “Ondan sıkı çalışmayı öğrendim. Saha dışında da,” diyerek Barça yıldızıyla paylaştığı anıları anlattı.

    Koeman’ın Summerville’de takdir ettiği şey, hücumdaki bariz niteliklerinin yanı sıra savunmadaki çalışkanlığıdır. Dünya Kupası’na ilk kez katılan bu oyuncu, birçok topu kesiyor, ikili mücadelelerde güçlü ve hiçbir çabadan kaçınmıyor. Bunlar, Premier Lig’de hızla edinmesi gereken özelliklerdi – ve özgüvenini artıran özellikler. Hollanda’daki sayısız üst düzey oyuncunun arasında yerini bulmakta zorlanıp zorlanmadığı sorulduğunda Summerville, tam bir inançla şöyle yanıt verdi: “Her hafta Premier Lig’de oynuyorum, orada dünyanın en iyi oyuncuları var. Buradaki birçok oyuncu da orada oynuyor. Ne demek istediğinizi anlamadım.”

    Önümüzdeki sezon da yine Premier Lig’de oynaması gayet olası. Özellikle, ligi üçüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi’ne geri dönen Manchester United’ın ilgisi söz konusu. Kırmızı Şeytanlar için yaklaşık 58 milyon avroluk bir transfer ücreti söz konusu olabilir. Ve Summerville’in yükselişi devam edecek.

  • Crysencio Summerville: Profesyonel olarak oynadığı maçlar


    Dernek

    Maçlar

    Goller

    Leeds United

    89

    25

    West Ham United

    56

    8

    ADO Den Haag

    22

    2

    FC Dordrecht

    18

    5


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