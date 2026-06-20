"Biraz ürkütücü": Önce soyunma odasında kavga, yakında 60 milyon avroya yakın bir bedelle dünya çapında bir kulüp mü olacak? Dünya Kupası'nın büyük sürprizinin çetrefilli yolu

"Teknik direktör, bir oyuncuyu elbette öncelikle izlemeli ve hem oyun stili hem de takıma uyum sağlama açısından takıma uygun olup olmadığını değerlendirmeli. Bu yüzden bu bir sürpriz oldu. Sanırım teknik ekip bazı maçlarımı izlemiş ve yeteneklerimi biliyor," dedi Summerville, Dünya Kupası kadrosuna sürpriz bir şekilde seçilmesiyle ilgili olarak.
Muhtemelen Mart ayı sonunda Norveç (2-1) ve Ekvador (1-1) ile oynanan hazırlık maçlarında da kadroda yer alacaktı. Şubat ayından beri Koeman’ın yardımcı antrenörlerinden biri olan efsanevi forvet Ruud van Nistelrooy, onu İngiltere’de ziyaret ederek West Ham’ın bir maçını izlemişti. Ancak Mart başında, söz konusu maçlardan kısa bir süre önce, Summerville baldırından sakatlandı ve bu nedenle kadroya alınması zaten söz konusu olamazdı.
Böylece, Summerville için bir çocukluk hayalinin gerçekleştiği Dünya Kupası kadrosu, Hollanda A Milli Takımı’na ilk kez çağrılması oldu: “Aileyle birlikte evde kanepede otururken kadroya seçildiğimi öğrendim. Bu, bende pek çok duygu uyandırdı; özellikle de birçok sakatlıkla mücadele etmek zorunda kaldığım bir sezon geçirdiğim için,” diye anlattı Summerville.
2022/23 sezonunda Leeds’te Premier Lig oyuncusu olarak kendini kanıtladıktan ve bir sezon sonra takımın Championship’e düşmesinin ardından parladıktan sonra (43 lig maçında 19 gol ve 9 asist), Summerville kariyerinde bir sonraki adımı atmaya hazırdı. Leeds ile yeniden yükselmeyi kıl payı kaçırdığı için 2024 yazında takımdan ayrıldı. Finansal açıdan bu transfer, Farke’nin takımına büyük katkı sağladı; West Ham, transfer ücreti olarak 30 milyon Euro’ya yakın bir meblağ ödedi. Spor açısından ise menajer Farke, en sevdiği oyuncuyu elbette takımda tutmak isterdi, ancak ağır bir yürekle onun gitmesine izin vermek zorunda kaldı.
West Ham’da ise Summerville’in performansı uzun süre beklenen seviyenin çok uzağında kaldı. Londralı takımda oynadığı ilk 19 Premier Lig maçında sadece iki gol katkısı (bir gol, bir asist) kaydedebildi. Hollandalı oyuncu, West Ham’daki ilk sezonunun ikinci yarısını uyluk sakatlığı nedeniyle tamamen kaçırdı. Summerville bu sakatlığı geçen sezona da taşıdı; Ocak ayından 2025 yılının Ağustos sonuna kadar tamamen sahalardan uzak kaldı.
Küçük sakatlık sorunları devam etse de, sahalara geri dönmeyi başardı ve 2026 yılının başından bu yana belirgin bir yükseliş eğilimi gösteriyor. Summerville, bilindiği üzere sonunda küme düşmek zorunda kalan West Ham’da kilit oyunculardan biri ve az sayıdaki istikrarlı isimlerden biriydi. Özellikle Ocak ortasından Mart başına kadar Summerville, güçlü performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti ve Hollanda Milli Takımı’nın radarına girdi.
Küme düşmenin hayal kırıklığını henüz atlatmışken, Summerville Haziran başında Cezayir’e karşı 0-1 yenildikleri hazırlık maçında Oranje formasıyla ilk kez sahaya çıktı. İkinci milli maçında Özbekistan’a karşı 2-1 kazanılan karşılaşmada ilk asistini yaptı; üçüncü milli maçında ise Dünya Kupası’nın açılışında Japonya karşısında ilk golünü attı. Cumartesi akşamı, İsveç ile oynanacak önemli ikinci grup maçında Koeman, turnuvaya ilk kez katılan bu oyuncuyu yine ilk 11’de sahaya sürebilir.