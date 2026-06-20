"Biraz ürkütücü": Önce soyunma odasında kavga, yakında 60 milyon avroya yakın bir bedelle dünya çapında bir kulüp mü olacak? Dünya Kupası'nın büyük sürprizinin çetrefilli yolu

Potansiyeli tartışılmaz olan Summerville, Feyenoord’da bir geleceği olabileceğini umuyordu. Ancak durum hiç de öyle değildi. “Elbette bu ayrılık acı verdi, çünkü Feyenoord çocukluğumdan beri tuttuğum kulüp. [...] Belki bir gün tekrar bir araya geliriz. Asla ‘asla’ deme,” diye bugünkü milli futbolcu bir zamanlar De Telegraaf’a verdiği röportajda geçmişe dönüp bakmıştı.

2019/20 sezonunda bir başka kiralık transfer daha gerçekleşti; bu kez Eredivisie içinde, o dönem birinci ligde yer alan ADO Den Haag’a. Ardından, 18 yaşındayken Summerville Hollanda’ya sırtını döndü. Erken yaşta cesur bir adım atarak yurtdışına gitti; Leeds United onu İngiltere’ye transfer etti. Ancak ilk etapta U23 takımında forma giydi.

“Başlangıçta tek başıma gittiğim için çok zorlandım. Ama o zaman çabuk olgunlaşmak zorundasın. Orada hem futbolcu hem de insan olarak büyük gelişme kaydettim,” diyen Summerville, hiç de düz bir çizgide ilerlemeyen kariyerinden geriye dönüp baktığında gurur duyuyor. Leeds’te iki yıl boyunca ağırlıklı olarak U23 takımında forma giydi, A takımda ise sadece ara sıra şans bulabildi. Bu zorlu deneyim, şu anda 24 yaşında olan oyuncuyu şekillendirdi.

"Elbette büyük bir maceraydı," dedi Summerville, kısa süre önce Voetbal International’a verdiği röportajda İngiltere’deki ilk günlerini anlatırken. "Biraz da ürkütücüydü. Genç bir delikanlı olarak alıştığım hayatı tamamen geride bıraktım. Birbirine sıkı sıkıya bağlı ailemi, eğitimimi, büyüdüğüm mahalleyi. Ama bunun doğru karar olduğu ortaya çıktı."

Sol ön kolundaki iki göze çarpan dövmesini, zirveye uzanan yolculuğuna adadı. Orada kükreyen büyük bir aslan ve onun altında küçük bir aslan yavrusu yer alıyor. "Bu, nereden geldiğimi simgeliyor," diye açıkladı Summerville, Oranje'nin Dünya Kupası hazırlıkları sırasında. "Küçük bir çocukken başladım. Artık zihinsel ve fiziksel olarak hiç durmadan ilerleyen ve kırılamayan büyük aslan oldum."

Aslanlara olan düşkünlüğü, Dünya Kupası’nda Hollanda’nın ilk onbirinde yer alması beklenen takım arkadaşlarından biri olan Memphis Depay ile ortak bir noktası. Ancak Corinthians’ın hücum yıldızı, Japonlar’la oynanan ilk grup maçında sadece yedek olarak sahaya çıkabildi; oysa Summerville, Koeman’ın kadrosunda şimdilik ilk on birde yerini sağlamlaştırmış görünüyor. Leverkusen’in şampiyonluk kahramanı Jeremie Frimpong, Liverpool’daki hayal kırıklığı yaratan ilk sezonunun ardından Kuzey Amerika’ya gitme şansı bulamadı; sağ kanat ve dokunulmaz sağ bek Denzel Dumfries’in önündeki pozisyon için Summerville, tüm rakiplerine karşı nihayetinde tercih edildi.