'Biraz tuhaf' - Jamie Carragher, Arsenal'ın Myles Lewis-Skelly'yi göndermeye istekli olmasına şaşırdı

Carragher, Arsenal'ın Hale End akademisinden yetişen en parlak oyunculardan birini elden çıkarmaya ne kadar istekli göründüğünün arkasındaki mantığı açıkça sorguladı.

The Overlap Fan Debate'te konuşan Carragher, şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: "İşin biraz garip olan tarafı buydu. Neredeyse Arsenal, Manchester United'a Myles Lewis-Skelly'yi önermiş gibi hissettirdi. Ayrılmak isteyen taraf Myles Lewis-Skelly değildi ya da onun ekibi böyle bir şeyi ortaya atmadı. Şaşkınlık da buradan kaynaklandı, çok da oyuncu tarafıyla ilgili değildi."

Televizyon yorumcusu, bu yaşta üst düzeyde kendini kanıtlamış bir yetenekle yolları ayırmanın Arsenal için büyük bir hata olacağı uyarısında bulundu. Şunları ekledi: "Hâlâ inanamıyorum. Elbette geçen sezon onun için sezonun geneli çok iyi geçmedi ama genç bir oyuncu, Bernabeu'da ondan gördüğüm gibi performanslar sergilediyse, belki bir yıl ya da 18 ay önce, sol bekte Bernabeu'da oyunu yönlendiriyordu, ardından da Paris Saint-Germain'e karşı finalde merkez orta sahadaki performansı... O yaşta gerçekten çok özel değilseniz o seviyede oynayamazsınız.

"Tüm genç oyuncuların inişleri ve çıkışları olur. Geçen sezon muhtemelen istediği kadar forma şansı bulamadı. Ama 20 yaşındaki bir çocuk olarak şimdiye kadar ortaya koyduğu performanslar düşünüldüğünde tavanı çok yüksek. Arsenal'ın onu göndermeyi aklından bile geçireceğine inanamadım. Gerçekten tuhaf bir durum gibi geliyor."