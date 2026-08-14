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'Biraz tuhaf' - Jamie Carragher, Arsenal'ın Myles Lewis-Skelly'yi göndermeye istekli olmasına şaşırdı
Arsenal, sürpriz bir satışı değerlendiriyor
Premier League şampiyonu Arsenal'ın, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu United ve Chelsea'ye önerdikten sonra Lewis-Skelly'nin ayrılığına onay vermeye açık olduğu bildirildi. Bu beklenmedik tavır, Bruno Guimaraes'in Newcastle United'dan £75 milyon karşılığında transfer edilmesinin ardından, kuzey Londra'daki orta saha rekabetini daha da artırdı. Önceki sezona hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yapan İngiltere milli oyuncusu, ilerleyen dönemde takıma girmeyi başardı ve Arsenal'ın Paris Saint-Germain'e penaltı atışlarıyla yenildiği finalde Şampiyonlar Ligi finaline ilk 11'de başlayan en genç ikinci İngiliz oldu.
- Focus Images
Carragher transfer tutumunu sorguluyor
Carragher, Arsenal'ın Hale End akademisinden yetişen en parlak oyunculardan birini elden çıkarmaya ne kadar istekli göründüğünün arkasındaki mantığı açıkça sorguladı.
The Overlap Fan Debate'te konuşan Carragher, şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: "İşin biraz garip olan tarafı buydu. Neredeyse Arsenal, Manchester United'a Myles Lewis-Skelly'yi önermiş gibi hissettirdi. Ayrılmak isteyen taraf Myles Lewis-Skelly değildi ya da onun ekibi böyle bir şeyi ortaya atmadı. Şaşkınlık da buradan kaynaklandı, çok da oyuncu tarafıyla ilgili değildi."
Televizyon yorumcusu, bu yaşta üst düzeyde kendini kanıtlamış bir yetenekle yolları ayırmanın Arsenal için büyük bir hata olacağı uyarısında bulundu. Şunları ekledi: "Hâlâ inanamıyorum. Elbette geçen sezon onun için sezonun geneli çok iyi geçmedi ama genç bir oyuncu, Bernabeu'da ondan gördüğüm gibi performanslar sergilediyse, belki bir yıl ya da 18 ay önce, sol bekte Bernabeu'da oyunu yönlendiriyordu, ardından da Paris Saint-Germain'e karşı finalde merkez orta sahadaki performansı... O yaşta gerçekten çok özel değilseniz o seviyede oynayamazsınız.
"Tüm genç oyuncuların inişleri ve çıkışları olur. Geçen sezon muhtemelen istediği kadar forma şansı bulamadı. Ama 20 yaşındaki bir çocuk olarak şimdiye kadar ortaya koyduğu performanslar düşünüldüğünde tavanı çok yüksek. Arsenal'ın onu göndermeyi aklından bile geçireceğine inanamadım. Gerçekten tuhaf bir durum gibi geliyor."
Arteta transfer spekülasyonlarından kaçındı
Emirates Stadyumu’yla 2030’a kadar sözleşmesi devam eden Lewis-Skelly, Como’ya karşı attığı golün ardından ev sahibi taraftarlara kalp işareti yaparak kalma isteğini bir kez daha ortaya koydu.
Maçın ardından genç oyuncunun geleceği hakkında konuşan teknik direktör Mikel Arteta söylentilere girmeyi reddetti: "Herhangi bir spekülasyon hakkında konuşmayacağım. Oyuncularımız hakkında spekülasyon varsa, bu iyi bir işarettir. Bu, dikkat çektiğimiz ve onların iyi iş çıkardığı anlamına gelir."
Öte yandan Arsenal, transfer piyasasında savunmaya takviye arayışını sürdürüyor; Aston Villa'dan Ezri Konsa için ikinci girişimini yaparken Bayer Leverkusen stoperi Jarell Quansah için de ilk temaslara başladı.
- Getty Images Sport
Genç yeteneği forma savaşı bekliyor
Lewis-Skelly, Arteta'nın kalabalık orta saha rotasyonunda kendine yer açmaya çalışırken düzenli forma süresi için belirleyici bir mücadeleyle karşı karşıya. Arsenal, Premier League şampiyonluğu savunması öncesinde bu hafta sonu sezonunu Community Shield'da Manchester City karşısında açıyor. Perde arkasında ise Emirates'teki yönetim, çok yönlü genç oyuncuyu kadroda tutup tutmamaya ya da son tarih geçmeden yurt içinden ses getirecek bir transfere onay verip vermemeye karar vermek zorunda.
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