"Biraz tuhaf görünüyor!" - Erling Haaland, sevgilisi Isabel Haugseng Johansen'in Manchester City'nin forvetinden neden "memnun olmadığını" açıkladı
Etihad'da savaş izleri
City'nin Mikel Arteta'nın takımına karşı zorlu bir galibiyet aldığı maçta, iki dev takım 90 dakika boyunca formaların yırtıldığı ve sinirlerin gerildiği sürekli bir mücadeleye sahne oldu. Bir noktada Haaland, ikinci yarıda Gabriel ile yaşadığı itiş kakış sırasında forması yırtılınca forma değiştirmek zorunda kaldı. Brezilyalı savunma oyuncusu, Norveçli forvetin kafasına kafa atmaya çalıştığı görülen önemli bir olayın da merkezindeydi; bu olay, Arsenal oyuncusuna kırmızı kart yerine sadece sarı kart gösterilmesiyle sonuçlandı.
Isabel Haugseng Johansen'in tepkisi
Haaland, bu tür maçların fiziksel etkilerinin evde sorunlara yol açtığını açıkladı. Forvet, Gabriel gibi savunma oyuncularının bıraktığı çizik ve izleri kız arkadaşına her zaman kolayca açıklayamadığını belirtti. Maçın yoğunluğundan bahseden Haaland, şunları söyledi: "Sanırım formam biraz çekildi! Faul verilmedi ama günümüzün Premier Ligi böyle. Her yerde güreş var. Çok fazla ikili mücadele var. Çok fazla çizik var. Bazen eşim bundan pek hoşlanmıyor, biraz garip görünüyor! Ama gerçek bu."
Tam zamanında gelen uluslararası maç arası
Saha içindeki "güreş" maçlarına rağmen, şampiyonluk yarışı son düzlüğe girerken Haaland fiziksel olarak yeniden canlanmış görünüyor. Eski Borussia Dortmund oyuncusu, kulübü için yoğun bir programın ardından dinlenmesine olanak tanıyan ve son milli maçlar döneminde iş yükünü iyi yöneten Norveç milli takımına teşekkür etti.
"Kendimi iyi hissediyorum. Dürüst olmak gerekirse, milli maçlardan bu yana birkaç güzel hafta geçirdim," diye ekledi Haaland. "Nasıl hissettiğimi biliyorsunuz - maçtan sonra ne kadar mutlu olduğumuzu görün. Milli takımla geçirdiğim ara iyi geldi. Bu sezon 50 maç oynadıktan sonra milli takımın bana yardım edip 'biliyor musun, biraz dinlen' demesine gerçekten çok memnunum."
Son hamleye hazır
Dünya Kupası ve lig sezonunun son düzlüğü yaklaşırken Haaland, bu dinlenme döneminin kariyerinin uzun vadeli sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıdığına inanıyor. Forvet oyuncusu, Man City’nin yeni kupa zaferleri peşinde koşarken, kendi deyimiyle profesyonel kariyerinin bugüne kadarki en kritik döneminde golcü formunu korumaya odaklanmış durumda.
İyileşmesinin önemini açıklayan Haaland, "Ayrıca Dünya Kupası da dahil olmak üzere kariyerimin en önemli iki ayına hazırlanmak için. Bana dinlenmeme ve vücudumu biraz toparlamama izin verdikleri için mutluyum - ve sonra tekrar hücuma geçeceğim." dedi.