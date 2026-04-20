"Biraz tuhaf görünüyor!" - Erling Haaland, sevgilisi Isabel Haugseng Johansen'in Manchester City'nin forvetinden neden "memnun olmadığını" açıkladı

Saha içindeki "güreş" maçlarına rağmen, şampiyonluk yarışı son düzlüğe girerken Haaland fiziksel olarak yeniden canlanmış görünüyor. Eski Borussia Dortmund oyuncusu, kulübü için yoğun bir programın ardından dinlenmesine olanak tanıyan ve son milli maçlar döneminde iş yükünü iyi yöneten Norveç milli takımına teşekkür etti.

"Kendimi iyi hissediyorum. Dürüst olmak gerekirse, milli maçlardan bu yana birkaç güzel hafta geçirdim," diye ekledi Haaland. "Nasıl hissettiğimi biliyorsunuz - maçtan sonra ne kadar mutlu olduğumuzu görün. Milli takımla geçirdiğim ara iyi geldi. Bu sezon 50 maç oynadıktan sonra milli takımın bana yardım edip 'biliyor musun, biraz dinlen' demesine gerçekten çok memnunum."