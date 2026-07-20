Yeni atanan baş antrenör Michael Carrick, genç oyuncu etrafında artan heyecana rağmen Gabriel’in gelişimini dikkatli bir şekilde yönetmenin önemini vurguladı.

"O henüz çok genç. JJ gerçekten çok iyi gidiyor," dedi Carrick. "JJ büyük bir yetenek, bu oldukça açık ve U-18 takımında iyi bir sezon geçirdi. Ondan çok umutluyuz. Ancak bununla birlikte gelen her şeyi yönetmek, onu geliştirmek ve bir üst seviyeye çıkması için doğru anı seçmek, onu belirli bir noktada bırakmak konusunda sabırlı olmak önemlidir. İyi antrenman yapıyor ve genç oyuncuların kadroda olması iyi bir şey."

Akademi sorumlusu Darren Fletcher de Gabriel’in gelişimini desteklerken, her genç oyuncunun farklı bir yol izlediğini vurguladı.

"Sadece JJ değil, tüm oyuncularımız sezon öncesi kampına katılma potansiyeline sahip. Bu, başka kimlerin seçileceğine ve onun bir sonraki adımı için neye ihtiyacı olduğuna bağlı olacak. Gelişim sürecinde çeşitlilik sağlamak gerçekten çok önemli. Onun oraya gidip başarılı olmasını istiyoruz."



