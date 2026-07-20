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"Biraz süre alması bekleniyor" - 15 yaşındaki genç yetenek, Premier Lig'de ilk kez sahaya çıkma hakkını kazandığından, JJ Gabriel'in Manchester United'da ilk maçına çıkma girişimine ilişkin son gelişmeler
Gabriel, A takımda forma giyme şansına bir adım daha yaklaşıyor
Gabriel, bu sezon Premier Lig’de oynama hakkını kazandıktan sonra Manchester United’ın A takımında ilk kez sahaya çıkmaya bir adım daha yaklaştı. 15 yaşındaki oyuncu, kulübün en umut vaat eden altyapı oyuncularından biri olarak görülüyor; ancak A takımdaki ilk maçına çıkması için henüz kesin bir tarih belirlenmedi.
Manchester Evening News'e göre, Gabriel bu yaz henüz A Takım ile antrenman yapmadı ve Wrexham ile oynanan sezon öncesi hazırlık maçının kadrosuna da dahil edilmedi. Ancak kulüp, Gabriel'in bir sonraki adımını değerlendirmeden önce, oyuncunun United'ın yaz programı sırasında "biraz süre alması" bekleniyor. Haberde ayrıca, United’ın daha sonra Gabriel’in U-21 takımına yükselmeye hazır olup olmadığına karar vereceği ve A takımdaki ilk maçına çıkmasının, bu daha yüksek rekabet seviyesine nasıl uyum sağlayacağına bağlı olacağı belirtiliyor.
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Carrick, genç yetenekler konusunda sabırlı olunması gerektiğini vurguluyor
Yeni atanan baş antrenör Michael Carrick, genç oyuncu etrafında artan heyecana rağmen Gabriel’in gelişimini dikkatli bir şekilde yönetmenin önemini vurguladı.
"O henüz çok genç. JJ gerçekten çok iyi gidiyor," dedi Carrick. "JJ büyük bir yetenek, bu oldukça açık ve U-18 takımında iyi bir sezon geçirdi. Ondan çok umutluyuz. Ancak bununla birlikte gelen her şeyi yönetmek, onu geliştirmek ve bir üst seviyeye çıkması için doğru anı seçmek, onu belirli bir noktada bırakmak konusunda sabırlı olmak önemlidir. İyi antrenman yapıyor ve genç oyuncuların kadroda olması iyi bir şey."
Akademi sorumlusu Darren Fletcher de Gabriel’in gelişimini desteklerken, her genç oyuncunun farklı bir yol izlediğini vurguladı.
"Sadece JJ değil, tüm oyuncularımız sezon öncesi kampına katılma potansiyeline sahip. Bu, başka kimlerin seçileceğine ve onun bir sonraki adımı için neye ihtiyacı olduğuna bağlı olacak. Gelişim sürecinde çeşitlilik sağlamak gerçekten çok önemli. Onun oraya gidip başarılı olmasını istiyoruz."
United, akademi yıldızını korumaya kararlı
Gabriel, 18 Yaş Altı Premier Lig’de Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünü kazanıp ligde 21 gol attıktan sonra ününü artırmaya devam etti. Gösterdiği performanslar, onu United’ın akademisindeki en göze çarpan yeteneklerden biri haline getirdi. Etrafındaki büyük heyecana rağmen, United onun gelişimini aceleye getirmeme konusunda kararlı görünüyor. Kulübün şu anki önceliği, Gabriel’i birinci takımda resmi bir maça çıkarmayı düşünmeden önce onu kademeli olarak daha yüksek seviyelere alıştırmak.
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Sezon öncesi hazırlık dönemi bir sonraki sınav olacak
Oyuncu da beklentileri düşürmek için pek bir şey yapmadı ve yaklaşan turneye katılacağını dolaylı olarak doğruladı. Jimmy Murphy Yılın Genç Oyuncusu ödülünü aldıktan sonra, forvet oyuncusu bir sosyal medya paylaşımını “Sezon öncesi hazırlıklarında görüşürüz” sözleriyle bitirerek A takımda önemli bir rol üstleneceğine dair güçlü bir ipucu verdi.
Gabriel'in yanı sıra kulüp, hem bugüne hem de geleceğe yönelik büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor. Andrey Santos ve Youri Tielemans, Carrick'in orta sahasını güçlendirmek üzere toplam 85 milyon sterlin karşılığında takıma katıldı. United, önümüzdeki maçlarda Rosenborg ve Atlético Madrid ile karşılaşmaya hazırlanırken, tüm gözler 15 yaşındaki oyuncunun akademide sergilediği verimli performansını A takım sahnesine taşıyıp taşıyamayacağına çevrilmiş durumda.
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