"Biraz sihirli bir yanı var" - Eski Nottingham Forest kaptanı, İngiltere'nin "parlak yıldızı"nın en önemli özelliklerini açıklarken Elliot Anderson'ın neden bu kadar rağbet gördüğünü anlatıyor

Bu yıldırım gibi yükseliş, Lansbury için hiç de sürpriz olmadı. Bu hafta sonu İngiltere’nin en üst düzey maçlarında Testis Kanseri Farkındalık Ayı’na yönelik farkındalık yaratmak ve bu amaçla fon toplamak üzere düzenlenen “Check Your Bally’s” kampanyasının tanıtımına destek veren eski Reds kaptanı, bir zamanlar kendisinin de üstlendiği pozisyona benzer bir görevde bulunan bu oyuncunun büyük bir hayranı.

GOAL'a özel bir röportajda, Anderson'ın ne kadar iyi olduğu ve gelecekte neler başarabileceği sorulduğunda Lansbury şöyle dedi: “Forest'ı izlerken muhtemelen en sevdiğim oyuncu oldu. Takıma girer girmez ortalığı kasıp kavurdu. Dürüst olmak gerekirse [Morgan] Gibbs-White de öyle; ikisi birbirleriyle çok iyi uyum sağlıyor. Bence ikisi de takıma gerçekten katkı sağladı, ama benim için Elliot öne çıkan bir oyuncu ve ileride - aslında daha yeni başlıyor, değil mi? - gerçekten bir adım öne çıkıp parlayan bir yıldız olabilir.”

Forest formasıyla 89 maçta sadece 4 gol atmış olması nedeniyle gol atma konusunun Anderson'ın üzerinde çalışması gereken bir alan olup olmadığı sorulduğunda Lansbury şunları ekledi: “Muhtemelen, ama bu çok detaycı bir yaklaşım. Maç sırasında yaptıklarına bakarsanız, onu her zaman takımınızda görmek istersiniz. Biraz sihirli bir yanı var ve forvet oynuyor, ki bunu da seviyorum, ayrıca topa sahip olmaktan çekinmiyor. Hata yaparsa, hemen telafi ediyor. Sahada her yerde, bu da harika bir şey.”