Getty
Çeviri:
"Biraz sihirli bir yanı var" - Eski Nottingham Forest kaptanı, İngiltere'nin "parlak yıldızı"nın en önemli özelliklerini açıklarken Elliot Anderson'ın neden bu kadar rağbet gördüğünü anlatıyor
- Getty
Anderson'ın City Ground'da yaşadığı hızlı yükseliş
2024 yazında yüksek bedelli bir transferle Tyneside'dan Trentside'a geçen bu Kuzey Doğu doğumlu oyuncu, o dönemde ne bekleyebileceği pek bilinmiyordu; şüphesiz büyük potansiyeli henüz ortaya çıkmamıştı.
Forest'ta düzenli olarak forma giymesi bu amaca hizmet etti; öyle ki Anderson artık kendini Premier League'de kanıtlamış bir oyuncu haline geldi - bu ligde top kazanma istatistiklerinde lider konumda - ve Three Lions ile muhteşem bir çıkış yakaladıktan sonra milli takımda 7 kez forma giydi.
Forest'ın yıldızı Anderson'ı özel kılan özellikler nelerdir?
Bu yıldırım gibi yükseliş, Lansbury için hiç de sürpriz olmadı. Bu hafta sonu İngiltere’nin en üst düzey maçlarında Testis Kanseri Farkındalık Ayı’na yönelik farkındalık yaratmak ve bu amaçla fon toplamak üzere düzenlenen “Check Your Bally’s” kampanyasının tanıtımına destek veren eski Reds kaptanı, bir zamanlar kendisinin de üstlendiği pozisyona benzer bir görevde bulunan bu oyuncunun büyük bir hayranı.
GOAL'a özel bir röportajda, Anderson'ın ne kadar iyi olduğu ve gelecekte neler başarabileceği sorulduğunda Lansbury şöyle dedi: “Forest'ı izlerken muhtemelen en sevdiğim oyuncu oldu. Takıma girer girmez ortalığı kasıp kavurdu. Dürüst olmak gerekirse [Morgan] Gibbs-White de öyle; ikisi birbirleriyle çok iyi uyum sağlıyor. Bence ikisi de takıma gerçekten katkı sağladı, ama benim için Elliot öne çıkan bir oyuncu ve ileride - aslında daha yeni başlıyor, değil mi? - gerçekten bir adım öne çıkıp parlayan bir yıldız olabilir.”
Forest formasıyla 89 maçta sadece 4 gol atmış olması nedeniyle gol atma konusunun Anderson'ın üzerinde çalışması gereken bir alan olup olmadığı sorulduğunda Lansbury şunları ekledi: “Muhtemelen, ama bu çok detaycı bir yaklaşım. Maç sırasında yaptıklarına bakarsanız, onu her zaman takımınızda görmek istersiniz. Biraz sihirli bir yanı var ve forvet oynuyor, ki bunu da seviyorum, ayrıca topa sahip olmaktan çekinmiyor. Hata yaparsa, hemen telafi ediyor. Sahada her yerde, bu da harika bir şey.”
- Bally Bet
Premier Lig maçlarında VAR müdahalesi neden benimsenecek?
Anderson, Forest'ın önümüzdeki maçlarında takıma önemli bir katkı sağlamayı umuyor. Bu maçlardan biri, Pazar günü City Ground'da oynanacak ve küme düşme mücadelesinde olan iki takım arasında gerçekleşecek kritik Premier Lig karşılaşmasında Burnley'nin konuk olacağı maç olacak.
Normalde taraftarlar herhangi bir maçta VAR'ın çok az müdahale etmesini isterler, ancak bu hafta sonu durum biraz farklı. Bunun nedenini açıklayan, 2016 yılında 25 yaşındayken testis kanseri teşhisi konulan Lansbury, “Umarım bu bizim lehimize olur. Hafta sonu boyunca VAR her kontrol edildiğinde 100 sterlin bağışlayacaklar, bu yüzden herkes VAR ekran işareti yapmaya başlar ve hakemi mümkün olduğunca oraya çağırmaya çalışırsa, bağışlar büyük bir memnuniyetle karşılanacaktır” dedi.
Bir kaptanın nitelikleri: Eylemlerle mi, sözlerle mi liderlik etmeli?
Lansbury, sağlık sorunları yaşadığı dönemde Forest kadrosunda yer alıyordu; bu klas orta saha oyuncusu, City Ground’da geçirdiği beş yıllık süre boyunca kaptanlık görevini üstlendi. Nasıl bir kaptan olmak istediği sorulduğunda, Arsenal altyapısından yetişen oyuncu şöyle dedi: “Sahada örnek teşkil eden biri.” Elbette önümde Chrissy Cohen vardı ve o harika bir rol modeldi. Dizleri nedeniyle kariyerini erken sonlandırmak zorunda kalması çok yazık oldu çünkü oraya ilk gittiğimde gerçekten hayran olduğum biriydi ve beni kollarını açarak karşıladı.
“Kaptanlık pazubandını takmak benim için elbette harika bir şeydi, ama kişisel olarak bunu sahada yapmak istiyordum. Soyunma odasında bağırıp çağıran biri değilim, benim motivasyonum onların beni sahada sıkı çalışırken görmeleri ve Forest'a bunu verdiğimi hissettim.”
Sözlerle değil, eylemleriyle liderlik edenleri her zaman tercih edip etmediği sorulduğunda şunları ekledi: “Sanırım öyle, birinin öne çıkıp maçı gerçekten ele almasını seviyorum. Kaptanlık pazubandını takıyorsanız, biraz daha fazla baskı hissedersiniz çünkü takımın kaptanısınız ve performans göstermeniz gerekir.
“Bazı oyuncular kendilerini motive etmek için bağırıp çağırır ama ben, etrafa baktığında kaptanlık pazubandını takmış, çok çalışan, iyi performans gösteren, oynayan, her şeyi yapan birini tercih ederim. Böyle biriyle oynadığında bundan olumlu bir bağ kurduğunu hissediyorum.”
- Bally Bet
Bally's'i Kontrol Edin: Kampanyanın konusu nedir ve bağışlar nasıl toplanıyor?
Testis Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen “Check Your Bally’s” kampanyası kapsamında, Bally Bet bu hafta sonu Premier Lig’de gerçekleştirilen her VAR incelemesi için The OddBalls Foundation’a 100 sterlin bağışlayacak.
VAR kontrolleri, modern futbolun artık tanıdık bir parçası haline geldi ve taraftarlar, önemli kararların tekrar tekrar gözden geçirilmesini beklerken sık sık beklemek zorunda kalıyor. Bu hafta sonu, bu anlar daha önemli bir şeyi hatırlatacak. Maç bir kontrol için durduğunda, Bally Bet bir bağışta bulunacak ve sahadaki kontrol fikrini, saha dışında kendinizi kontrol etmenin önemi ile ilişkilendirecek.
Bally Bet, 19 Nisan'da Premier League'de Nottingham Forest ile Burnley arasında oynanacak maçta özel bir kampanya düzenleyerek The OddBalls Foundation'ın bu önemli konuyla ilgili farkındalığı daha da artırmasına yardımcı olacak.
Bally Bet, futbol taraftarlarının doğal alışkanlıklarından yararlanarak stadyumun LED ekranlarında, dev ekranlarda ve maç günü programında "Check Your Bally's" mesajını yayınlayacak ve taraftarlara kontrol etmenin ofsaytlar, penaltılar ve son dakika golleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini hatırlatacak. OddBalls Vakfı, City Ground'da yerinde olacak ve taraftarlara eğitimli profesyonellerle konuşma fırsatı sunacak.