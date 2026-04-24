"Biraz şaşırdım": Christoph Freund, FC Bayern'de Manuel Neuer hakkındaki söylentilere yanıt verdi

"Bunu ilk kez duyuyorum," dedi Freund bir basın toplantısında. "Görünüşe göre medya çoğu zaman bizden daha fazla şey biliyor. Henüz böyle bir görüşme yapılmadı. Bu yüzden biraz şaşırdım ve bu haberin nereden çıktığını bilmiyorum." Aynı zamanda Freund, Neuer'in geleceği konusunda onunla süregelen "görüş alışverişini" vurguladı.

Neuer, yılın başında iki kas yırtığı geçirdikten sonra son zamanlarda etkileyici bir şekilde geri dönüş yaptı. Hem Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'e karşı (2-1) hem de Çarşamba günü Bayer Leverkusen'e karşı oynanan DFB Kupası yarı finalinde (2-0) güçlü kurtarışlarıyla parladı. Ancak Real ile oynanan rövanş maçında (4:3) iki ciddi hata yaptı.