Cuma sabahı Münchner Abendzeitung gazetesi, FC Bayern ile Neuer'in sona eren sözleşmesini 2027'ye kadar uzatma konusunda anlaştıklarını duyurdu. Buna göre, 40 yaşındaki as kaleci önümüzdeki sezon, yedek kaleci Jonas Urbig ile forma giyme süresini paylaşacak.
"Biraz şaşırdım": Christoph Freund, FC Bayern'de Manuel Neuer hakkındaki söylentilere yanıt verdi
"Bunu ilk kez duyuyorum," dedi Freund bir basın toplantısında. "Görünüşe göre medya çoğu zaman bizden daha fazla şey biliyor. Henüz böyle bir görüşme yapılmadı. Bu yüzden biraz şaşırdım ve bu haberin nereden çıktığını bilmiyorum." Aynı zamanda Freund, Neuer'in geleceği konusunda onunla süregelen "görüş alışverişini" vurguladı.
Neuer, yılın başında iki kas yırtığı geçirdikten sonra son zamanlarda etkileyici bir şekilde geri dönüş yaptı. Hem Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'e karşı (2-1) hem de Çarşamba günü Bayer Leverkusen'e karşı oynanan DFB Kupası yarı finalinde (2-0) güçlü kurtarışlarıyla parladı. Ancak Real ile oynanan rövanş maçında (4:3) iki ciddi hata yaptı.
Manuel Neuer: "Şu anda durum iyi görünüyor"
Neuer, başlangıçta Mart ayı sonunda 40. yaş gününe denk gelecek şekilde geleceğiyle ilgili bir karar vermek istiyordu, ancak sakatlıkları nedeniyle bu süreyi geçirdi. Leverkusen'e karşı kazanılan maçın ardından şunları söyledi: "Şu anda henüz bir açıklama yapmayacağım. Ama şu an için durum iyi görünüyor."
Kısa süre önce Sport Bild, FC Bayern'in Neuer'in kariyerinin sona ermesi ihtimaline de somut olarak hazırlandığını bildirdi. Bu durumda Urbig'in yerine deneyimli bir yedek kaleci transfer edilecek ve Hamburger SV'den Daniel Heuer Fernandes'in adı geçiyor.
Bu arada üçüncü kaleci Sven Ulreich'in geleceği de hâlâ belirsizliğini koruyor. Şu anda kiralık olarak oynayan Alexander Nübel (29, VfB Stuttgart) ve Daniel Peretz (25, FC Southampton) ise satılacak.