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Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Çeviri:

'Biraz şansa ihtiyacımız vardı' - Matheus Cunha, 'inanılmaz' Bernd Leno'yu geçip Manchester United'a bir puan kazandırması hakkında konuştu

M. Cunha
B. Leno
Fulham - M. United
Fulham
M. United
Premier Lig

Manchester United forveti Matheus Cunha, Fulham'la 1-1 berabere kaldıkları maçta "inanılmaz" Bernd Leno'yu yenebilmek için biraz şansa ihtiyaç duyduklarını kabul etti. Brezilyalı oyuncunun maçın son bölümündeki sekerek yön değiştiren vuruşu, Lisandro Martinez'in talihsiz kendi kalesine golünü etkisiz kıldı ve Michael Carrick'in ekibinin üst üste üçüncü yenilgiden kaçınmasını sağladı.

  • Geç gelen sapma ev sahibini engelledi

    Cunha, Fulham kalecisi Leno'nun kalede sergilediği olağanüstü performansın ardından United'ın onu geçebilmek için biraz da şansa ihtiyaç duyduğunu kabul etti.Brezilyalı forvetin 89. dakikadaki vuruşu, David Affengruber'e sert şekilde çarpıp yön değiştirerek Alman kaleciyi ters ayakta bıraktı; Leno ise beş kritik kurtarış yapmıştı.Bu geç gelen beraberlik golü, Martinez'in tuhaf kendi kalesine attığı golün ev sahibi takımı öne geçirmesinin ardından Carrick'in ekibini utanç verici bir yenilgiden kurtardı.

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  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Brezilyalı oyuncu rakip kaleciyi övdü

    Leno'nun öğleden sonra boyunca sergilediği kahramanca performans, Cunha ve Bryan Mbeumo'nun net fırsatlarını defalarca engelleyerek United'ın hücumunu boşa çıkardı. Deplasman ekibinin forveti, rakip kalecinin direncini hemen alkışlarken takımının da gol önünde bitiriciliğini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

    Craven Cottage'ta maçın ardından BBC Match of the Day'e konuşan Cunha, şunları söyledi: "Bence çok şey ürettik. Fulham da iyi oynadı. Fırsatlar yakaladık, eğer onları gole çevirsek maçı üç puanla bitirebilirdik.

    "Bernd Leno her zaman iyi bir kaleci, bugün inanılmazdı. Onu tebrik etmeliyiz ama aynı zamanda gelişmeliyiz de. Bugün Leno'yu geçebilmek için biraz şansa ihtiyacımız vardı ve ben de golü atmak için o şansı yakaladım. Belki de kimseye çarpmasa içeri girmezdi."

  • Forvet, incelemeleri geçiştirdi

    1-1'lik beraberlik, United'ın Premier League'deki ilk beş maçından yalnızca beş puan çıkararak 12. sırada kalmasına yol açtı. Bu yavaş başlangıç, Carrick'in teknik direktörlük geleceğine dair soru işaretlerini artırdı, ancak Cunha soyunma odasının teknik direktörlerinin arkasında birlik içinde durduğunu vurguladı.

    Old Trafford çevresindeki artan baskıya değinen Cunha, şöyle ekledi: "Bu daha başlangıç, bu formayı giymek çok fazla gürültüyü de beraberinde getiriyor. Çok güçlü kalıyoruz, grubumuza ve menajerimize inanıyoruz. Geçen sezon bunu nasıl yaptığımızı herkese gösterdik. Yapabileceğimiz tek şey daha fazla çalışmak. Maç kazanamadığımda, bir sonrakini kazanmak için oynamaya karşı içimde bir endişe oluyor, gelişmenin tek yolu antrenman yapmak ve oynamak."

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  • imago-sport-1083591404.jpgCraig Mercer

    Belirleyici iç saha sınavı kapıda

    Üç haftalık milli ara, Carrick'e taktik düzenini yeniden ayarlaması için kritik bir nefes alma alanı sunuyor. United, 10 Ekim'de Old Trafford'da Tottenham Hotspur'u ağırlayarak sahalara dönecek ve zorlu bir sınav verecek. Carrick'in üzerindeki artan baskıyı dindirmesi ve takımın üst sıralar hedefini yeniden canlandırması için Spurs karşısında üç puanı alması büyük önem taşıyacak.

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