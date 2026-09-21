Leno'nun öğleden sonra boyunca sergilediği kahramanca performans, Cunha ve Bryan Mbeumo'nun net fırsatlarını defalarca engelleyerek United'ın hücumunu boşa çıkardı. Deplasman ekibinin forveti, rakip kalecinin direncini hemen alkışlarken takımının da gol önünde bitiriciliğini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Craven Cottage'ta maçın ardından BBC Match of the Day'e konuşan Cunha, şunları söyledi: "Bence çok şey ürettik. Fulham da iyi oynadı. Fırsatlar yakaladık, eğer onları gole çevirsek maçı üç puanla bitirebilirdik.

"Bernd Leno her zaman iyi bir kaleci, bugün inanılmazdı. Onu tebrik etmeliyiz ama aynı zamanda gelişmeliyiz de. Bugün Leno'yu geçebilmek için biraz şansa ihtiyacımız vardı ve ben de golü atmak için o şansı yakaladım. Belki de kimseye çarpmasa içeri girmezdi."