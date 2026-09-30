Action Plus
Çeviri:
'Biraz özgüvene ihtiyacım var' - Vinicius Jr, Real Madrid yıldızının Brezilya'nın Dünya Kupası hayal kırıklığını geride bırakmakta zorlanmasıyla birlikte yaşadığı 'zor' zihinsel krizi anlattı
Form tutturmakta zorlanıyor
Vinicius Junior, Real Madrid formasıyla yalnızca tek gol atabildiği sezona zorlu bir başlangıç yapıyor. Ancak kanat oyuncusu, milli takım görevinde fileleri havalandırdı ve Suncorp Stadyumu'nda Brezilya'nın Avustralya'yı hazırlık maçında 4-2 yenmesine yardımcı olan 80. dakika penaltısını gole çevirdi.
Bu penaltı, hücum oyuncusu için beklenmedik bir fırsat sundu. Takımın düzenli penaltıcısı Raphinha oyunda yoktu ve sıradaki isim Arsenal orta sahası Bruno Guimaraes'ti. Takım arkadaşının moral bulmaya ihtiyacı olduğunu fark eden Guimaraes, sorumluluğu Vinicius'a verdi ve onun gol atarak moral kazanmasını sağladı.
- Action Plus
Guimaraes penaltı görevini devretti
Galibiyetin ardından Vinicius, milli takımdaki takım arkadaşlarının gösterdiği dayanışma için minnettarlığını dile getirdi. Hücum oyuncusu, Guimaraes'in mevcut mental eşiğini aşmasına yardımcı olmak için bilerek geri çekildiğini açıkladı.
Vinicius, "Raphinha oynamadığında penaltıcımız Bruno Guimaraes oluyor ve ben de onun kullanmak isteyeceğini düşündüm, ama şu anda, bu anda biraz özgüvene ihtiyacım olduğunu biliyor" dedi. "Takım arkadaşlarım şu anda biraz özgüvene ihtiyacım olduğunu biliyor. Bir Dünya Kupası kaybetmek zor, bunu kabullenmek de güç ve geri dönüş asla kolay olmuyor."
Guimaraes de bu fedakâr yaklaşımı doğrularken kadrodaki birlikteliğin altını çizdi. Orta saha oyuncusu, "Sebebi buydu [penaltının Vini'ye özgüven vermesi]" dedi. "Penaltı olayının ardından birçok şey ortaya çıktı. Ama burada milli takımda hiçbir şekilde ego yok.
"Dünya Kupası'nda Ancelotti bana penaltıyı kullanmamı söylemişti. Bugün ise Vini'ye kullanmasını söyledi. Vini'nin gerçekten gol atmaya ihtiyacı vardı. Penaltıyı çok iyi kullandı. Bizde hiçbir şekilde ego yok. Brezilya için en iyisini istiyoruz. Onun adına mutluyuz ve mesele çalışmayı sürdürmek."
Ancelotti sabır çağrısı yaptı
Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yıldız forvetini savunmakta gecikmedi; formundaki bariz düşüşe rağmen Vinicius'a tam destek verdi. Selecao'nun patronu, kanat oyuncusunun milli takım için kalıcı önemini vurguladı.
"Vini'yi çok iyi tanıyorum. Benim için o, Brezilya adına temel bir oyuncu ve futbol geçmişim boyunca da öyleydi, gelecekte de Brezilya için kilit bir oyuncu olmaya devam edecek" dedi Ancelotti, son düdüğün ardından. "En iyi dönemini ya da en iyi seviyesini yaşamadığı doğru ama buna rağmen fark yaratabilir ve bugün de bunu yaptı. Bugün, zaten golünü atmış olduğu için, bunu kullanmayı hak ettiğine karar verdim çünkü gol atmayı hak ediyordu. Kişisel olarak ben çok sabırlı olacağım, çünkü bu sabrı hak ediyor."
- AAP
İvme kazanıyor
Bu gol, Vinicius'a üzerine inşa edebileceği hayati bir temel sağlıyor. Milli görevde ağları bulmak, ihtiyaç duyduğu ve sezonunu tersine çevirmesini sağlayacak kıvılcım olabilir. Hücum oyuncusu şimdi bu tazelenen ivmeyi milli aranın geri kalanına taşımaya çalışacak. Takım arkadaşları ve teknik direktörünün sarsılmaz desteğiyle Vinicius'u, bu destekleyici ortamı istikrarlı performanslara dönüştürme görevi bekliyor.
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