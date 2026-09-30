Galibiyetin ardından Vinicius, milli takımdaki takım arkadaşlarının gösterdiği dayanışma için minnettarlığını dile getirdi. Hücum oyuncusu, Guimaraes'in mevcut mental eşiğini aşmasına yardımcı olmak için bilerek geri çekildiğini açıkladı.

Vinicius, "Raphinha oynamadığında penaltıcımız Bruno Guimaraes oluyor ve ben de onun kullanmak isteyeceğini düşündüm, ama şu anda, bu anda biraz özgüvene ihtiyacım olduğunu biliyor" dedi. "Takım arkadaşlarım şu anda biraz özgüvene ihtiyacım olduğunu biliyor. Bir Dünya Kupası kaybetmek zor, bunu kabullenmek de güç ve geri dönüş asla kolay olmuyor."

Guimaraes de bu fedakâr yaklaşımı doğrularken kadrodaki birlikteliğin altını çizdi. Orta saha oyuncusu, "Sebebi buydu [penaltının Vini'ye özgüven vermesi]" dedi. "Penaltı olayının ardından birçok şey ortaya çıktı. Ama burada milli takımda hiçbir şekilde ego yok.

"Dünya Kupası'nda Ancelotti bana penaltıyı kullanmamı söylemişti. Bugün ise Vini'ye kullanmasını söyledi. Vini'nin gerçekten gol atmaya ihtiyacı vardı. Penaltıyı çok iyi kullandı. Bizde hiçbir şekilde ego yok. Brezilya için en iyisini istiyoruz. Onun adına mutluyuz ve mesele çalışmayı sürdürmek."











