"Biraz Manchester United'dan Roy Keane'e benziyor" ama Declan Rice dünyanın en iyi orta saha oyuncusu mu? Eski Arsenal yıldızı Henri Lansbury bu soruyu yanıtlıyor ve kaptanlık konusunda tavsiyelerde bulunuyor
Rice'ın performansı, Arsenal'e 105 milyon sterlinlik transferinin ardından gelişme gösterdi
Çok yönlü bir oyuncu olan Rice, West Ham’ın efsanevi altyapı sisteminden mezun olduktan sonra profesyonel kariyerine stoper olarak başladı, ancak kısa sürede orta sahada rakiplerin oyununu bozup sinirlerini bozan bir defansif orta saha rolüne yerleşti. İrlanda Cumhuriyeti’nden İngiltere’ye milli takım seçilme hakkını devrederek, tam da bu pozisyonda oynarken İngiltere A Milli Takımı’na seçildi.
Bu pozisyonun gerekliliklerini hızla öğrenen Rice, Hammers'ın Conference League şampiyonluğunu kazanan kaptanı oldu. Ardından 2023 yazında 105 milyon sterlinlik (142 milyon dolar) bir transferle Doğu Londra'dan İngiltere'nin başkentinin kuzeyine taşındı.
Rice'ın oyunu Arsenal'de yeniden evrim geçirdi; yıkıcı bir 6 numara olmaktan çıkıp daha çok hücumcu bir 8 numara haline geldi ve sürekli genişleyen beceri setine duran toplarda da yeteneklerini ekledi. Büyük başarılar hâlâ uzak olsa da ve bu sezon bu konuda daha fazla soru işareti olsa da, 27 yaşındaki bu hareketli oyuncu istikrarın simgesi haline geldi.
Rice, dünya futbolunun en iyi orta saha oyuncusu ve gelecekteki Arsenal kaptanı mı?
Rice’ın oynadığı pozisyonun en iyi temsilcisi olarak görülebilir mi sorusuna yanıt veren Arsenal altyapısı mezunu Lansbury – ki kendisi, Premier Lig’in son haftasında Testis Kanseri Farkındalık Ayı’na dikkat çekmek ve önemli bir bağış toplama kampanyası olan “Check Your Bally’s”i desteklemişti – GOAL’a şunları söyledi: “Dünyanın en iyisi demek büyük bir iddia, ama o kesinlikle en iyiler arasında yer alıyor. O bu role girdi ve gerçekten kendine ait hale getirdi; o takımda olağanüstü görünüyor.
“Onun kaptanlık pazubandını takmasını, onu takımın odak noktası haline getirmesini ve takımı onun etrafında şekillendirmelerini gerçekten çok istiyorum çünkü o biraz Man United’ın Roy Keane’i gibi, değil mi? O bu görevi gerçekten üstlenebilir, kaptanlık pazubandını takabilir ve takımı bir üst seviyeye taşıyabilir.”
Çok yönlü Rice, Arsenal ve İngiltere milli takımında her pozisyonda başarılı olabilir
Oyunculuk günlerinde daha çok yaratıcı bir orta saha oyuncusu olan Lansbury, Rice’ın gözden kaçan bir kahraman olmaktan manşetleri süsleyen bir yıldız oyuncuya dönüşümü hakkında şunları ekledi: “Gelişim gösterdi ve henüz genç, hırslı, kazanmak istiyor ve nerede oynarsa oynasın, ondan ne bekleyebileceğinizi biliyorsunuzdur.
“Tabii ki duran toplarda da gerçekten öne çıkıyor. Ama genel olarak oyunu muhteşem.
“Bence onu kadrosunda bulunduran herhangi bir teknik direktör, onu sağ bek olarak oynatabilir ve o harika bir iş çıkarır, stoper olarak da harika bir iş çıkarır, orta sahada da öyle. Yani o, çok yönlü oyunculardan biri. Sahada nereye çıkarsa çıksın, görevi üstlenir ve ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu göstermeye çalışır.”
Rice, 2026'da Ballon d'Or ödülünün ciddi bir adayı olacak mı?
Bu zihniyet, azımsanmayacak yeteneğiyle birleşince, geçen sezon Arsenal’in Yılın Oyuncusu ödülünü kazanan ve West Ham’da da üç kez benzer bir ödüle layık görülen Rice’ı Ballon d’Or yarışının iddialı adayları arasına soktu.
İngiltere'nin bu yaz Dünya Kupası zaferini kovalamasından önce, Arsenal'in Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıları, 2026'da prestijli Altın Top ödülünün adaylarının belirlenmesinde büyük rol oynayacak.
2001'de Michael Owen'dan bu yana hiçbir İngiliz oyuncunun bu ödülü kazanamadığı göz önüne alındığında, Rice'ın bu adaylar arasında olup olmadığı sorulduğunda Lansbury şöyle cevap verdi: "Arsenal ligi kazanır ve Şampiyonlar Ligi'nde de bir şeyler başarırsa, bence o da adaylar arasında yer almalı. Ancak çok sayıda iyi orta saha oyuncusu var, bu yüzden Arsenal'in sezonu nasıl bitireceğine bağlı olarak, bence kesinlikle adaylar arasında yer alacaktır."
Bally’s’i Kontrol Edin: Kampanyanın amacı nedir ve ne kadar para toplandı?
Testis Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen “Check Your Bally’s” farkındalık kampanyasının bir parçası olarak, Bally Bet maçlardaki alışılmış molaları fırsat bilerek taraftarlara saha dışında kendilerini kontrol etmelerini hatırlattı. Arsenal'in Manchester City ile oynadığı zirve mücadelesinde Gabriel'i sahada tutan VAR kontrolünden, Kiernan Dewsbury-Hall'un ceza sahasında düşmesi üzerine Everton'a penaltı verilmemesine yol açan incelemeye kadar, hafta sonundaki önemli müdahaleler saha içi kararların saha dışında anlamlı bir etkiye dönüşmesinde rol oynadı.
Hafta sonu boyunca bu anlar, Bally Bet'in The OddBalls Foundation'a 10.000 sterlinlik bir bağış yapmasına yardımcı oldu ve bu vakfın farkındalık yaratma ve erkekleri sağlıkları konusunda harekete geçmeye teşvik etme çalışmalarını destekledi.
Daha önce testis kanseriyle mücadele eden eski Arsenal, Nottingham Forest ve Aston Villa orta saha oyuncusu Lansbury, şunları söyledi: “VAR kontrolleri, maç sırasında her oyuncu ve taraftarın farkına vardığı bir şeydir. Sonucu görmek için her zaman bekliyorsunuz. Bu kampanya, o anları insanlara kendilerini de kontrol etmelerini hatırlatmak için kullanmanın harika bir yolu. Hızlı, basit ve gerçekten hayat kurtarabilir. Bunun 10.000 sterlinlik bir bağışla sonuçlandığını görmek harika ve bunun yaratabileceği etkiyi gösteriyor.”
Bally Bet, futbolun doğal ritmini kullanarak taraftarları, skor tablosunu kontrol etmek veya VAR kararını beklemek kadar rutin bir şekilde kendilerini kontrol etmeye teşvik ediyor. Çünkü maç bir kontrol için duraklayabilir, ancak aynı şeyi yapmak sadece 30 saniye sürer.