"Biraz Manchester United'dan Roy Keane'e benziyor" ama Declan Rice dünyanın en iyi orta saha oyuncusu mu? Eski Arsenal yıldızı Henri Lansbury bu soruyu yanıtlıyor ve kaptanlık konusunda tavsiyelerde bulunuyor

Çok yönlü bir oyuncu olan Rice, West Ham’ın efsanevi altyapı sisteminden mezun olduktan sonra profesyonel kariyerine stoper olarak başladı, ancak kısa sürede orta sahada rakiplerin oyununu bozup sinirlerini bozan bir defansif orta saha rolüne yerleşti. İrlanda Cumhuriyeti’nden İngiltere’ye milli takım seçilme hakkını devrederek, tam da bu pozisyonda oynarken İngiltere A Milli Takımı’na seçildi.

Bu pozisyonun gerekliliklerini hızla öğrenen Rice, Hammers'ın Conference League şampiyonluğunu kazanan kaptanı oldu. Ardından 2023 yazında 105 milyon sterlinlik (142 milyon dolar) bir transferle Doğu Londra'dan İngiltere'nin başkentinin kuzeyine taşındı.

Rice'ın oyunu Arsenal'de yeniden evrim geçirdi; yıkıcı bir 6 numara olmaktan çıkıp daha çok hücumcu bir 8 numara haline geldi ve sürekli genişleyen beceri setine duran toplarda da yeteneklerini ekledi. Büyük başarılar hâlâ uzak olsa da ve bu sezon bu konuda daha fazla soru işareti olsa da, 27 yaşındaki bu hareketli oyuncu istikrarın simgesi haline geldi.