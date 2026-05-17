Çeviri:
"Biraz kan" - Hearts'ın yıldızı, dramatik şampiyonluk maçının ardından taraftarların sahaya akın ettiği Celtic Park'ta yaşanan "tam bir kaos" sırasında takım arkadaşlarının yaralandığını açıkladı
Parkhead'de kargaşa çıktı
İskoçya Premiership şampiyonluğunu belirleyen maç, Celtic taraftarlarının Hearts'ı son dakikada 3-1 mağlup etmesinin ardından sahaya akın etmesiyle çirkin olaylara sahne oldu. Bu galibiyet, Hoops'un 56. lig şampiyonluğunu olabilecek en dramatik şekilde garantiledi, ancak kutlamalar, sahaya giren taraftarlar ile konuk takım oyuncuları arasında yaşanan fiziksel çatışmalar nedeniyle gölgelendi.
Derek McInnes'in takımında yedek kulübesinde oturan Borchgrevink, bu kargaşayı ayrıntılı olarak anlatan ilk oyuncu oldu. Norveçli savunma oyuncusu, uzatma dakikalarının sonlarına doğru durumun hızla tırmanmasını kenardan izledi; kalabalık tarafından kuşatılan teknik ekip ve oyuncular, güvenliklerinden endişe duydu.
Oyuncular, itiş kakışta kanlar içinde kaldı
Borchgrevink'e göre, yaşananlar masum bir kutlamadan çok uzaktı. Kulübün, takıma ve teknik kadroya yönelik "ciddi fiziksel ve sözlü taciz"den bahseden açıklamasının ardından, Hearts kadrosundan birkaç oyuncunun mücadeleden kaynaklanan fiziksel izlerle soyunma odasına döndüğünü açıkladı.
The Herald Scotland'ın aktardığına göre, Borchgrevink üçüncü golün hemen ardından yaşananlar hakkında şunları söyledi: "Tam bir kaos vardı. Aklımızı toparlayamadan, bazı kilit oyuncularımızın etrafının sarıldığını gördük. Olan biteni kavramak zordu. İnsanlar endişelenmeye başlamıştı. Ben yedek kulübesindeydim ve diğerlerini korumak için sahaya koştuk. Sonunda herkes sağ salim geri döndü, ancak bazılarının üzerinde az da olsa kan vardı."
Otobüse doğru çılgınca bir kaçış
Durumun gerginliği nedeniyle, Hearts oyuncuları güvenlik görevlileri tarafından sahadan aceleyle çıkarılırken maçın resmi olarak sona erip ermediğinden bile emin değillerdi. Öncelik, anında maçın sonucundan, takım kadrosu ve ailelerinin stadyum bölgesinden güvenli bir şekilde tahliye edilmesine kaydı.
Borchgrevink, çıkış sırasındaki kargaşayı şöyle açıkladı: "O anda maçın bitip bitmediğini bile bilmiyorduk ve sahadan dışarı çıkarıldık. Ancak o zaman maçın bittiği söylendi ve o anda tek yapmamız gereken hızlıca oradan uzaklaşıp otobüse binmekti. Henüz durumu değerlendirecek fırsatımız olmadı. Herkes iyiydi, sonra ailelerimizi ve taraftarlarımızı kontrol ettik ve bildiğim kadarıyla onlar da iyi. Bu yüzden burada durup durumu değerlendirmeye çalışıyoruz."
Saha içinde ve dışında yaşanan kalp kırıklıkları
Hearts için, maçın büyük bir bölümünde önde olmalarına rağmen maç sonrası yaşanan fiziksel çatışmalar, yenilginin acısını daha da artırdı. Maçı son dakikalarda kaybetmek ve bununla birlikte Celtic’in şampiyonluk yarışını bozma fırsatını kaçırmak, eski Valerenga oyuncusu ve takım arkadaşlarının ağzında acı bir tat bıraktı.
Spor alanındaki hayal kırıklığını ve güvenlik açıklarını değerlendiren Borchgrevink, "Her şeyden önce, bu kadar uzun süre önde olup da son anda maçı kaybetmemiz çok acı. Ve şu anda elimizde kalan tek şey bu" dedi.