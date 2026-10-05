AFP
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'Biraz Javier Zanetti gibi' - Wesley Sneijder, Lautaro Martinez'in Inter'e sarsılmaz bağlılığını övdü; Üçleme kazanan eski yıldız, Cristian Chivu'ya başarı için destek verdi
Sneijder Trento'da konuştu
Sneijder, İtalyan kulübündeki mevcut durumla ilgili düşüncelerini paylaştı. Trento'daki Festival dello Sport'ta konuşan Hollandalı, San Siro'daki iki kilit isim üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yıldız golcü Martinez'in etkisini konuşmak için İtalyan yayını Gazzetta dello Sport ile bir araya geldi. Eski Hollanda milli futbolcusu, eski takım arkadaşı Chivu'nun gelişimini de övmeyi ihmal etmedi.
Sneijder, Inter'de son derece başarılı bir dönemde Chivu ile aynı soyunma odasını paylaştı. Şimdi ise Rumen çalıştırıcının teknik direktörlük kariyerinde ilerlerken kulübede parlak bir geleceğe sahip olmaya aday olduğuna inanıyor.
- AFP
Lautaro, Inter efsanesiyle karşılaştırıldı
Sneijder, Inter'in sembol ismi olarak hücum hattına liderlik etmeyi sürdüren Martinez'e özel övgüler ayırdı. Arjantinli forvetin kulüple olan derin bağını vurguladı ve tutkusunu modern dönemin büyük isimlerinden biriyle kıyasladı.
"Lautaro gerçekten Inter'e aşık, biraz Zanetti gibi" diye açıkladı Sneijder. "Acımasız bir golcünün görüntüsüne sahip, bu sayede zaten yarım gol atmış oluyor."
Chivu teknik direktör olmak için doğmuştu
Konuşma daha sonra, şu anda saygı duyulan bir teknik direktör olarak itibarını inşa eden Chivu'ya kaydı. Sneijder, eski arkadaşının kısa mesajlarına yanıt veremeyecek kadar bir anda çok önemli biri hâline geldiği yönünde şaka yaptı.
Sneijder, "Bir yana şaka, Inter'in teknik direktörü olmak için doğmuş gibi görünüyor ve oyuncularla birlikte curva'nın altına gidip kutlama yapmak için 100 metre koşmasını beklemiyordum" dedi. "Biraz yaşlanmış ama kalbinde her zaman aynı kişi.
"Her meslekte sahada yavaş yavaş öğrenilen şeyler vardır; örneğin Cristian, bu kadar uzun bir aranın oyuncular üzerindeki etkisini değerlendirmek zorunda kalacak. Ayrıca, her zaman geri dönüş yapmak zorunda kalmamak da önemli."
- Getty Images Sport
Geleceğe bakarken
Martinez, sezon ilerledikçe Inter formasıyla etkileyici golcülük performansını sürdürmeyi hedefleyecek. Liderliği ve mücadeleci zihniyeti, kulübün yurt içi ve Avrupa'daki devam eden hedefleri açısından kritik önem taşımayı sürdürecek. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon etkileyici bir form grafiği sergileyerek tüm kulvarlarda çıktığı beş maçta dört gol ve bir asist kaydetti.
Ancak bu hafta sonu Inter'in Parma karşısında sahaya çıkmadan önce Martinez, Arjantin ile milli takım görevine odaklanmayı sürdürüyor. Arjantin, Lionel Messi'nin milli takıma vedası niteliği taşıyacak bir maçta Benin ile karşı karşıya gelecek.
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