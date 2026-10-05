Konuşma daha sonra, şu anda saygı duyulan bir teknik direktör olarak itibarını inşa eden Chivu'ya kaydı. Sneijder, eski arkadaşının kısa mesajlarına yanıt veremeyecek kadar bir anda çok önemli biri hâline geldiği yönünde şaka yaptı.

Sneijder, "Bir yana şaka, Inter'in teknik direktörü olmak için doğmuş gibi görünüyor ve oyuncularla birlikte curva'nın altına gidip kutlama yapmak için 100 metre koşmasını beklemiyordum" dedi. "Biraz yaşlanmış ama kalbinde her zaman aynı kişi.

"Her meslekte sahada yavaş yavaş öğrenilen şeyler vardır; örneğin Cristian, bu kadar uzun bir aranın oyuncular üzerindeki etkisini değerlendirmek zorunda kalacak. Ayrıca, her zaman geri dönüş yapmak zorunda kalmamak da önemli."