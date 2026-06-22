"Boş lafları bırak da La Tri'den istifa et! Biraz haysiyet göster, tarihin en iyisi olması gereken bir nesille futbolumuza büyük zarar verdin," diye eski Ekvador milli futbolcusu Jefferson Montero, X platformunda Beccacece'ye sert çıkıştı.
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"Biraz haysiyet göster ve istifa et!" Dünya Kupası'nda DFB'nin rakibinin teknik direktörü, eski milli futbolcu tarafından eleştirildi
Daha önce Güney Amerikalılar, Fildişi Sahili’ne karşı 0-1’lik açılış mağlubiyetinin ardından durumu telafi edememiş ve futbolun küçük takımı Curacao’yu yenememişti. Enner Valencia ve arkadaşları, 90 dakika içinde 15 kurtarışla Dünya Kupası rekoru kıran kaleci Eloy Room’un karşısında birbiri ardına başarısız oldu.
Şimdi, büyük beklentilerle turnuvaya başlayan ve hatta “gizli favoriler” olarak nitelendirilen, PSG’den Willian Pacho, Arsenal’den Piero Hincapie veya Chelsea’den Moises Caicedo gibi yıldızlara sahip Ekvadorlular, Dünya Kupası’ndan erken elenme tehlikesiyle karşı karşıya. Ekvador, Dünya Kupası elemeleri boyunca sadece dört gol yemiş ve sonunda Arjantin’in ardından ikinci olarak ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek finallere katılma hakkı kazanmıştı.
Orada, Fildişi Sahili ile oynadıkları açılış maçında rakibiyle kesinlikle başa baş bir mücadele sergilese de, uzatma dakikalarında şanssız bir gol yedi. Curacao ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından, eleme turlarına kalabilmek için son grup maçında Almanya’yı yenmeleri gerekiyor.
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Almanya - Ekvador: İki kez karşı karşıya geldiler
"Almanya, futbolda bir dünya gücü," dedi Beccacece, Perşembe günkü karşılaşma öncesinde. Ancak: "Hayat bana her zaman şunu gösterdi: Hâlâ bir şans olduğu sürece, buna inanmak gerekir. Henüz her şey bitmedi. Sonunda kendimizi ödüllendirmek için 90 dakikadan fazla zamanımız var."
Beccacece, Ağustos 2024’te Ekvador’un yeni milli takım teknik direktörü olarak tanıtılmıştı. Daha önce, İspanya’da Elche’nin teknik direktörlüğünü yapmış ve Jorge Sampaoli’nin yardımcısı olarak Arjantin milli takımıyla bir Dünya Kupası’na bile katılmıştı. Rusya’da Fransa’ya karşı oynanan son 16 turu maçının ardından Sampaoli’nin görevden ayrılmasıyla birlikte Beccacece de görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Beccacece, “El Tri” ile çıktığı ilk maçta Dünya Kupası elemelerinde Brezilya’ya 0-1 yenilmişti; ancak bunu 19 maçlık yenilmezlik serisi ve Arjantin’e karşı elde edilen sansasyonel galibiyet de dahil olmak üzere Dünya Kupası’na rahat bir şekilde katılma başarısı izledi.
Almanya ve Ekvador en son Mayıs 2013’te bir dostluk maçı kapsamında karşı karşıya gelmişti. O zamanlar, Boca Raton’da Alman B Milli Takımı 4-2’lik bir galibiyet elde etmişti. Lars Bender ve Lukas Podolski, 24. dakikaya kadar ikişer gol atmıştı.
Dünya Kupası'nda da iki takım arasında bir kez karşı karşıya gelinmişti: Neredeyse tam 20 yıl önce, 2006'da Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda DFB takımı, Berlin'de "El Tri"yi yine grup aşamasının son maçında 3-0'lık skorla rahat bir şekilde mağlup etmişti.