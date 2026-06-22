"Almanya, futbolda bir dünya gücü," dedi Beccacece, Perşembe günkü karşılaşma öncesinde. Ancak: "Hayat bana her zaman şunu gösterdi: Hâlâ bir şans olduğu sürece, buna inanmak gerekir. Henüz her şey bitmedi. Sonunda kendimizi ödüllendirmek için 90 dakikadan fazla zamanımız var."

Beccacece, Ağustos 2024’te Ekvador’un yeni milli takım teknik direktörü olarak tanıtılmıştı. Daha önce, İspanya’da Elche’nin teknik direktörlüğünü yapmış ve Jorge Sampaoli’nin yardımcısı olarak Arjantin milli takımıyla bir Dünya Kupası’na bile katılmıştı. Rusya’da Fransa’ya karşı oynanan son 16 turu maçının ardından Sampaoli’nin görevden ayrılmasıyla birlikte Beccacece de görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Beccacece, “El Tri” ile çıktığı ilk maçta Dünya Kupası elemelerinde Brezilya’ya 0-1 yenilmişti; ancak bunu 19 maçlık yenilmezlik serisi ve Arjantin’e karşı elde edilen sansasyonel galibiyet de dahil olmak üzere Dünya Kupası’na rahat bir şekilde katılma başarısı izledi.

Almanya ve Ekvador en son Mayıs 2013’te bir dostluk maçı kapsamında karşı karşıya gelmişti. O zamanlar, Boca Raton’da Alman B Milli Takımı 4-2’lik bir galibiyet elde etmişti. Lars Bender ve Lukas Podolski, 24. dakikaya kadar ikişer gol atmıştı.

Dünya Kupası'nda da iki takım arasında bir kez karşı karşıya gelinmişti: Neredeyse tam 20 yıl önce, 2006'da Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda DFB takımı, Berlin'de "El Tri"yi yine grup aşamasının son maçında 3-0'lık skorla rahat bir şekilde mağlup etmişti.