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Muhammad Zaki

Çeviri:

'Biraz geride' - Unai Emery, Aston Villa kadrosuna alınmamasının ardından Chelsea'nin kiralık oyuncusu Alejandro Garnacho'ya acı gerçeği hatırlattı

A. Garnacho
Aston Villa
U. Emery
Coventry City
Coventry City - Aston Villa
Lig Kupası
Chelsea
Premier Lig
M. United

Alejandro Garnacho'nun Aston Villa'daki kiralık dönemi, Unai Emery'nin kanat oyuncusunun şu anda fiziksel durum açısından takım arkadaşlarının gerisinde olduğunu kabul etmesinin ardından yeni bir darbe aldı. Arjantinli milli oyuncu, Villa'nın Coventry City'yi Carabao Cup'ta 3-1 mağlup ettiği maçta yedek kulübesinde kalıp süre alamadı ve bu durum, kadrodaki rolüne dair soru işaretlerini daha da artırdı.

  • Coventry'nin kupadaki galibiyetinde yedek kulübesinden çıkmadı

    İlk 11'inde yedi değişiklik yapmasına rağmen Emery, Coventry karşısında Garnacho'yu 90 dakikanın tamamında yedek kulübesinde bıraktı. 22 yaşındaki oyuncu böylece üst üste üçüncü maçında da sahaya çıkamadı ve bu sezon şu ana kadar resmi maçlarda yalnızca 31 dakika süre alabildi.

    Villa, dördüncü tura yükselmek için 3-1'lik rahat bir galibiyet aldı. Eski Chelsea yıldızları Tammy Abraham iki gol atarken Ross Barkley de Victor Torp'un golünü etkisiz kılan üçüncü golü kaydetti. Ancak Garnacho'nun süren yokluğu, Stamford Bridge'den sezon sonuna kadar kiralanmasının zorlu bir başlangıç yaptığını ortaya koyuyor. Bu anlaşmada, şartlara bağlı 42,5 milyon sterlinlik satın alma zorunluluğu da bulunuyor.


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    Emery sıkı çalışma talep ediyor

    Kupa zaferinin ardından konuşan Emery, Arjantinlinin takımdaki mevcut konumuyla ilgili sözlerini sakınmadı. Villa'nın patronu, kanat oyuncusunun grubun geri kalanının "biraz gerisinde" olduğunu kabul etti ve takıma girebilmesi için tam olarak ne gerektiğini anlattı.

    Emery, muhabirlere yaptığı açıklamada, “[Onun yapması gereken] çalışmaya devam etmek” dedi. “Çalışmak, çalışmak, antrenman yapmak, çalışmak. Oynayabileceği dakikalar bulduğunda, iyi oynamaya çalışmalı. Gelişim gösteriyor ama şu anda önünde oyuncular var.”

    İspanyol teknik adam, kiralık oyuncunun şu an takım dışında kalmasına neden olan diğer hücumcuların etkileyici formuna da dikkat çekti. “George [Hemmings] harika oynuyor” diye ekledi. “Alysson da olayları iyi anlıyor ve bana istediğim şeyleri veriyor. [Ibrahim] Mbaye de iyi karşılık verdi. Rekabetçi bir takım istiyoruz ve oyuncuların da benimsediğimiz tarz içinde rekabet etmesini istiyoruz.”


  • Sezon öncesi aksaklıklar ilerlemeyi durdurdu

    Garnacho'nun Villa kadrosuna uyumu, sezon öncesinde geçirdiği yüz sakatlığı nedeniyle ciddi şekilde sekteye uğradı ve bu durum onun Paris Saint-Germain'e karşı oynanan Süper Kupa finalini kaçırmasına yol açtı. Bu fiziksel aksaklık, eski Manchester United kanat oyuncusunun geriden gelmesine neden oldu; ancak Emery daha önce hücum oyuncusunun antrenmanlardaki yaklaşımını savunmuştu.

    Emery, Nottingham Forest'a karşı yakın zamanda alınan Premier League yenilgisi öncesinde Chelsea'den kiralanan oyuncunun adanmışlığını vurguladı. "Onun tavrı çok önemli, başarmamız için ihtiyaç duyduğumuz bağlılığı gösteriyor" diye açıkladı. "Şimdi zamana ihtiyacı var. Zaman, her gün sıkı çalışma ve bunu tavrıyla gösteriyor."

    Emery, kanat oyuncusunun eninde sonunda ritmini bulacağına dair inancını dile getirdi. "Onu giderek daha iyi görüyorum" dedi. "En önemli şey, sahip olduğu tavırla istikrarlı olmak ve kendisinden talepkâr olmak. Sonrasında ise onun en iyi performansına ulaşacağına inanıyor ve güveniyorum."


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  • Coventry City v Aston Villa - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Tottenham karşılaşması kritik bir sınav niteliği taşıyor

    Villa'nın, ligdeki formunu kupadaki başarısına acilen yansıtması gerekiyor; zira iç sahadaki kampanyasına son derece kötü bir başlangıç yaptı. Emery'nin ekibi, dört maçta topladığı sadece bir puanla Premier League tablosunda 19. sırada yer alıyor ve bu da cumartesi günü yine alt sıralarda zor günler geçiren Tottenham Hotspur'a karşı oynanacak karşılaşmayı hayati hale getiriyor.

    Daha ileriye bakıldığında Villa, Carabao Cup dördüncü turunda Bournemouth ile karşılaşmak için Vitality Stadyumu'na gidecek. Garnacho, o zamana kadar yeterli maç kondisyonunu kazanıp West Midlands'taki kariyerini sonunda hareketlendirmeyi ve yüksek serbest kalma bedelini haklı çıkarmayı umacak.