'Biraz geride' - Unai Emery, Aston Villa kadrosuna alınmamasının ardından Chelsea'nin kiralık oyuncusu Alejandro Garnacho'ya acı gerçeği hatırlattı

İlk 11'inde yedi değişiklik yapmasına rağmen Emery, Coventry karşısında Garnacho'yu 90 dakikanın tamamında yedek kulübesinde bıraktı. 22 yaşındaki oyuncu böylece üst üste üçüncü maçında da sahaya çıkamadı ve bu sezon şu ana kadar resmi maçlarda yalnızca 31 dakika süre alabildi.

Villa, dördüncü tura yükselmek için 3-1'lik rahat bir galibiyet aldı. Eski Chelsea yıldızları Tammy Abraham iki gol atarken Ross Barkley de Victor Torp'un golünü etkisiz kılan üçüncü golü kaydetti. Ancak Garnacho'nun süren yokluğu, Stamford Bridge'den sezon sonuna kadar kiralanmasının zorlu bir başlangıç yaptığını ortaya koyuyor. Bu anlaşmada, şartlara bağlı 42,5 milyon sterlinlik satın alma zorunluluğu da bulunuyor.



