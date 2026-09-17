Getty Images Sport
Çeviri:
'Biraz geride' - Unai Emery, Aston Villa kadrosuna alınmamasının ardından Chelsea'nin kiralık oyuncusu Alejandro Garnacho'ya acı gerçeği hatırlattı
Coventry'nin kupadaki galibiyetinde yedek kulübesinden çıkmadı
İlk 11'inde yedi değişiklik yapmasına rağmen Emery, Coventry karşısında Garnacho'yu 90 dakikanın tamamında yedek kulübesinde bıraktı. 22 yaşındaki oyuncu böylece üst üste üçüncü maçında da sahaya çıkamadı ve bu sezon şu ana kadar resmi maçlarda yalnızca 31 dakika süre alabildi.
Villa, dördüncü tura yükselmek için 3-1'lik rahat bir galibiyet aldı. Eski Chelsea yıldızları Tammy Abraham iki gol atarken Ross Barkley de Victor Torp'un golünü etkisiz kılan üçüncü golü kaydetti. Ancak Garnacho'nun süren yokluğu, Stamford Bridge'den sezon sonuna kadar kiralanmasının zorlu bir başlangıç yaptığını ortaya koyuyor. Bu anlaşmada, şartlara bağlı 42,5 milyon sterlinlik satın alma zorunluluğu da bulunuyor.
- Getty Images Sport
Emery sıkı çalışma talep ediyor
Kupa zaferinin ardından konuşan Emery, Arjantinlinin takımdaki mevcut konumuyla ilgili sözlerini sakınmadı. Villa'nın patronu, kanat oyuncusunun grubun geri kalanının "biraz gerisinde" olduğunu kabul etti ve takıma girebilmesi için tam olarak ne gerektiğini anlattı.
Emery, muhabirlere yaptığı açıklamada, “[Onun yapması gereken] çalışmaya devam etmek” dedi. “Çalışmak, çalışmak, antrenman yapmak, çalışmak. Oynayabileceği dakikalar bulduğunda, iyi oynamaya çalışmalı. Gelişim gösteriyor ama şu anda önünde oyuncular var.”
İspanyol teknik adam, kiralık oyuncunun şu an takım dışında kalmasına neden olan diğer hücumcuların etkileyici formuna da dikkat çekti. “George [Hemmings] harika oynuyor” diye ekledi. “Alysson da olayları iyi anlıyor ve bana istediğim şeyleri veriyor. [Ibrahim] Mbaye de iyi karşılık verdi. Rekabetçi bir takım istiyoruz ve oyuncuların da benimsediğimiz tarz içinde rekabet etmesini istiyoruz.”
Sezon öncesi aksaklıklar ilerlemeyi durdurdu
Garnacho'nun Villa kadrosuna uyumu, sezon öncesinde geçirdiği yüz sakatlığı nedeniyle ciddi şekilde sekteye uğradı ve bu durum onun Paris Saint-Germain'e karşı oynanan Süper Kupa finalini kaçırmasına yol açtı. Bu fiziksel aksaklık, eski Manchester United kanat oyuncusunun geriden gelmesine neden oldu; ancak Emery daha önce hücum oyuncusunun antrenmanlardaki yaklaşımını savunmuştu.
Emery, Nottingham Forest'a karşı yakın zamanda alınan Premier League yenilgisi öncesinde Chelsea'den kiralanan oyuncunun adanmışlığını vurguladı. "Onun tavrı çok önemli, başarmamız için ihtiyaç duyduğumuz bağlılığı gösteriyor" diye açıkladı. "Şimdi zamana ihtiyacı var. Zaman, her gün sıkı çalışma ve bunu tavrıyla gösteriyor."
Emery, kanat oyuncusunun eninde sonunda ritmini bulacağına dair inancını dile getirdi. "Onu giderek daha iyi görüyorum" dedi. "En önemli şey, sahip olduğu tavırla istikrarlı olmak ve kendisinden talepkâr olmak. Sonrasında ise onun en iyi performansına ulaşacağına inanıyor ve güveniyorum."
- Getty Images Sport
Tottenham karşılaşması kritik bir sınav niteliği taşıyor
Villa'nın, ligdeki formunu kupadaki başarısına acilen yansıtması gerekiyor; zira iç sahadaki kampanyasına son derece kötü bir başlangıç yaptı. Emery'nin ekibi, dört maçta topladığı sadece bir puanla Premier League tablosunda 19. sırada yer alıyor ve bu da cumartesi günü yine alt sıralarda zor günler geçiren Tottenham Hotspur'a karşı oynanacak karşılaşmayı hayati hale getiriyor.
Daha ileriye bakıldığında Villa, Carabao Cup dördüncü turunda Bournemouth ile karşılaşmak için Vitality Stadyumu'na gidecek. Garnacho, o zamana kadar yeterli maç kondisyonunu kazanıp West Midlands'taki kariyerini sonunda hareketlendirmeyi ve yüksek serbest kalma bedelini haklı çıkarmayı umacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun