"Biraz gerginlik var" - Frank Lampard, Şampiyonluk şampiyonluğuna yaklaşılırken Coventry oyuncularının Premier Lig'e yükselme mücadelesinden zihinsel olarak etkilendiğini kabul etti

Coventry'nin berabere kaldığı maçın ardından, ancak Middlesbrough'un sürpriz yenilgisinden önce konuşan Lampard, oyuncularının üzerlerindeki beklenti yükünden etkilendiklerini, Sheffield Wednesday'in ise hiçbir baskı hissetmeden oynayabildiğini belirtti.

"Bence maçta anlaşılabilir unsurlar var, bunu yapmak için biraz gerginlik var ve oyuncuların çoğu muhtemelen bu durumu ilk kez yaşıyor," dedi Lampard.

"Ne zaman başaracaksın, bunu başarma beklentisi... Belki de bu, maça küçük bir etki yaptı. Üç puan varken kazanamamak... Biz de fırsatlar yarattık ama sahada her zamanki keskinliğimizi gösterememek biraz sinir bozucu.

"Maçı kazanmak için yeterince fırsat yarattığımız açıktı ama bunu tam olarak başaramadık ve rakibin işimizi zorlaştırdığını kabul etmek gerekir. Bir takımın kazanacak bir şeyi olmadığında, kaybedecek bir şeyi de yoktur. Bence çok hırslı bir teknik direktörleri var, işini elinden geldiğince iyi yapmaya çalışıyor, bu yüzden her zaman işimizi olabildiğince zorlaştıracaklardı.

"Maalesef, top hakimiyetimiz, ortalarımız ve yakaladığımız fırsatlara rağmen golü bulamadık.

"Normalde burada gol atarız, normalde burada maçları kazanırız, bu yüzden biraz perspektifimizi korumalıyız. Ama özellikle oyuncular için, çünkü bir baskı olduğunu biliyorum ve herkes işi bitirerek bu baskıyı atlatmak istiyor ve şimdi bir sonrakine geçmeliyiz."