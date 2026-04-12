Çeviri:
"Biraz gerginlik var" - Frank Lampard, Şampiyonluk şampiyonluğuna yaklaşılırken Coventry oyuncularının Premier Lig'e yükselme mücadelesinden zihinsel olarak etkilendiğini kabul etti
Coventry, resmi olarak üst lige yükselme fırsatını kaçırdı
Coventry, Şubat ayında Championship'te tarihin en erken küme düşüşünü yaşayan ve bir dizi puan kesintisinin ardından halen eksi puanda kalan Sheffield Wednesday'i Cumartesi öğle saatlerinde ağırladı; Coventry, kazanması ve dördüncü sıradaki Middlesbrough'un o günün ilerleyen saatlerinde galip gelmemesi halinde yükseleceğini biliyordu. Ancak Lampard'ın takımı 0-0 berabere kaldı. Bununla birlikte, Boro'nun Portsmouth'a karşı son dakikada aldığı 1-0'lık mağlubiyet, Sky Blues'un pratikte yükselmiş olduğu ve Premier League'deki hayatı planlamaya başlayabileceği anlamına geliyor.
Lampard, oyuncular üzerindeki baskıdan endişeli
Coventry'nin berabere kaldığı maçın ardından, ancak Middlesbrough'un sürpriz yenilgisinden önce konuşan Lampard, oyuncularının üzerlerindeki beklenti yükünden etkilendiklerini, Sheffield Wednesday'in ise hiçbir baskı hissetmeden oynayabildiğini belirtti.
"Bence maçta anlaşılabilir unsurlar var, bunu yapmak için biraz gerginlik var ve oyuncuların çoğu muhtemelen bu durumu ilk kez yaşıyor," dedi Lampard.
"Ne zaman başaracaksın, bunu başarma beklentisi... Belki de bu, maça küçük bir etki yaptı. Üç puan varken kazanamamak... Biz de fırsatlar yarattık ama sahada her zamanki keskinliğimizi gösterememek biraz sinir bozucu.
"Maçı kazanmak için yeterince fırsat yarattığımız açıktı ama bunu tam olarak başaramadık ve rakibin işimizi zorlaştırdığını kabul etmek gerekir. Bir takımın kazanacak bir şeyi olmadığında, kaybedecek bir şeyi de yoktur. Bence çok hırslı bir teknik direktörleri var, işini elinden geldiğince iyi yapmaya çalışıyor, bu yüzden her zaman işimizi olabildiğince zorlaştıracaklardı.
"Maalesef, top hakimiyetimiz, ortalarımız ve yakaladığımız fırsatlara rağmen golü bulamadık.
"Normalde burada gol atarız, normalde burada maçları kazanırız, bu yüzden biraz perspektifimizi korumalıyız. Ama özellikle oyuncular için, çünkü bir baskı olduğunu biliyorum ve herkes işi bitirerek bu baskıyı atlatmak istiyor ve şimdi bir sonrakine geçmeliyiz."
Coventry'nin Premier Lig'e dönüşü için bekleyişi neredeyse sona eriyor
Coventry, 2001 yılında Premier Lig'den küme düştü ve o günden beri bu seviyeye geri dönmedi. Bu süre zarfında, takımın manevi evi olan Highfield Road stadyumundan ayrıldı, yeni CBS Stadyumu'nu iki kez terk etmek zorunda kaldı ve İngiliz futbolunun dördüncü liginde mücadele etti.
Sky Blues, 2023 yılında play-off finaline yükselerek bir üst lige dönmeye çok yaklaştı, ancak penaltılarda Luton Town'a yenildi. Geçen sezon, Lampard popüler teknik direktör Mark Robins'in yerine geçti ve Coventry'yi tekrar play-off'lara taşıdı, ancak takım yarı finalde Sunderland'a yenildi.
Coventry ne zaman üst lige yükselebilir?
Lampard'ın Coventry takımı, Cuma akşamı Blackburn Rovers deplasmanında sahalara geri dönecek. Bir beraberlik, Premier Lig'e yükselmelerini resmen garantilemek için yeterli olacak. Ayrıca, Championship şampiyonluğunu hedefleyen takım, Ipswich Town'un 10 puan önünde yer alıyor; ancak Tractor Boys'un iki maç eksiği bulunuyor.